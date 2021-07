Qu’est-ce que la variante Lambda Covid ?

Une NOUVELLE variante de coronavirus qui, selon les experts, est « plus mortelle » que la souche Delta a déjà ravagé 30 pays.

Mais qu’est-ce que la variante Lambda et où a-t-elle été découverte pour la première fois ?

La variante Lambda a été découverte pour la première fois au Pérou et il y a actuellement six cas au Royaume-Uni Crédit : Getty

Public Health England (PHE) indique qu’il y a actuellement huit cas connus de la variante C.37, au 21 juin.

La variante est actuellement classée comme « en cours d’investigation » et les experts pourraient alors la classer comme « préoccupante » une fois qu’ils ont effectué une évaluation des risques.

Cela dépendra de la transmissibilité de la variante et du nombre de cas détectés.

D’où vient-il ?

L’autorité sanitaire malaisienne affirme que la variante provient du Pérou, un pays avec l’un des taux de mortalité Covid les plus élevés au monde.

Également connue sous le nom de C.37, la souche Lambda a été détectée pour la première fois au Pérou l’année dernière avant de se propager rapidement dans 30 pays, dont la Grande-Bretagne.

La protéine de pointe L452Q est particulièrement préoccupante pour les virologues en raison de son potentiel à infecter des cellules humaines telles que la mutation L452R dans la variante Delta hautement infectieuse.

Les scientifiques péruviens ont remarqué la variante en décembre alors qu’elle ne représentait « qu’un échantillon sur 200 ».

En mars, ce chiffre est passé à 50% des cas. Aujourd’hui, ce chiffre s’élève à 82%, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Pérou a l’un des taux de décès de Covid les plus élevés au monde

Est-ce plus contagieux ?

La variante Delta est la raison pour laquelle la levée des restrictions a été repoussée au Royaume-Uni et les experts ont averti que la variante Lambda pourrait être encore plus contagieuse que cela.

Pablo Tsukayama, scientifique moléculaire à l’université Cayetano Heredia de Lima, a déclaré que l’augmentation rapide du virus « suggérerait que son taux de transmission est plus élevé que les autres variantes ».

Au Chili voisin, elle représente près d’un tiers des cas, bien que les scientifiques soient incapables de dire quelle souche est la plus transmissible.

Huit cas ont déjà été signalés au Royaume-Uni, tous liés à des voyages à l’étranger.

L’Organisation mondiale de la santé a classé Lambda comme variante mondiale d’intérêt le 14 juin.

L’OMS a dit qu’il a des mutations qui augmentent la transmissibilité.

« Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune indication que la variante lambda est plus agressive », a déclaré le virologue de l’OMS Jairo Mendez-Rico au média allemand DW.

« Il est possible qu’il ait un taux de contagion plus élevé, mais plus de travail doit être fait dessus. »

Il a ajouté : « Il est probable que le SARS-CoV-2 deviendra plus transmissible au cours de son évolution, mais pas nécessairement plus dommageable pour l’hôte. »

Les vaccins fonctionneront-ils ?

Il existe actuellement trois vaccins en cours de déploiement au Royaume-Uni, le Pfizer/BioNTech. l’Oxford/AstraZeneca et le Moderna.

Plus de 45,7 millions de Britanniques ont reçu une première dose, 33,6 millions ayant maintenant reçu deux doses.

Il a été récemment découvert que les vaccins étaient moins efficaces contre la variante Delta.

On ne sait pas encore avec certitude à quel point les jabs seront efficaces contre la variante Lambda.

Des chercheurs chiliens ont découvert que la variante pourrait être résistante aux vaccins Covid.

Des experts de l’Université du Chili qui ont étudié le virus chez des travailleurs de la santé locaux qui ont reçu deux doses du vaccin CoronaVac chinois disent que Lambda est plus contagieux que les mutations brésiliennes et britanniques.

« Nos données montrent pour la première fois que les mutations présentes dans la protéine de pointe de la variante Lambda confèrent une fuite aux anticorps neutralisants et une infectivité accrue », ont-ils écrit dans un article qui n’a pas encore été examiné par des pairs.

« Il est possible qu’il présente des taux d’infection plus élevés, mais nous n’avons pas encore suffisamment de données fiables pour le comparer au gamma ou au delta. »