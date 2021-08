Une variante « DELTA » plus se répand dans de plus en plus de pays et est soigneusement surveillée par les scientifiques.

Sa signification, et s’il est plus dangereux que les variantes précédentes, n’est pas encore clair.

Une autre variante du coronavirus est apparue, liée au Népal Crédit : Getty

Ce qui est inquiétant, c’est que c’est la variante Delta, qui a balayé le monde, avec des fonctionnalités supplémentaires.

Le delta est très contagieux et pose de nouveaux défis pour des endroits comme les États-Unis et la Chine – où les cas atteignent de nouveaux records malgré les efforts de vaccination.

Des cas de Delta plus ont été signalés dans une poignée de pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Portugal, l’Inde, le Népal, la Chine et, plus récemment, la Corée du Sud.

Mais les cas n’ont pas décollé. Ils semblent concerner principalement les personnes plus jeunes, ce qui peut être dû à des taux de vaccination plus faibles.

Les scientifiques se précipitent pour en savoir plus sur cette souche.

Voici tout ce que nous savons sur la variante jusqu’à présent.

Qu’est-ce que la variante Delta plus ?

La variante Delta plus porte le nom scientifique AY.1.

Il présente les mêmes mutations que la variante Delta, observée pour la première fois en Inde et désormais dominante dans le monde, « plus » l’ajout d’une mutation supplémentaire – K417N.

Cela a été vu dans d’autres variantes, y compris celle d’Afrique du Sud (Beta) et du Brésil (Gamma).

Il n’a pas encore reçu de nom officiel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mais relève de la catégorie « variante préoccupante » de Delta.

L’Inde a classé Delta plus comme une « variante préoccupante » parce que les responsables de la santé ont déclaré qu’il semblait mieux se lier aux cellules pulmonaires et échapper aux traitements Covid.

Mais les experts se méfiaient, le Dr Gagandeep Kang, virologue et première femme indienne à être élue membre de la Royal Society of London, déclarant à la BBC « qu’il n’y avait pas encore de date pour soutenir » Delta plus était une préoccupation.

Se propage-t-il plus rapidement et les vaccins fonctionneront-ils contre ?

Delta plus a les mêmes composants que Delta, ce qui suggère qu’il se comporterait de la même manière – bien que ce ne soit pas clair.

La variante Delta se propage rapidement – jusqu’à 50 % de plus que la variante Alpha/Kent – et donc Delta plus est peut-être tout aussi contagieuse.

Les noms des variantes de Covid

Il peut également échapper à une certaine protection vaccinale, une dose de Pfizer ou d’AstraZeneca n’offrant qu’une protection de 33 %.

Pendant ce temps, la mutation supplémentaire K417N « est censée faire partie des raisons pour lesquelles la variante bêta est moins bien neutralisée par les vaccins », a déclaré en juin le Dr Jeff Barrett, directeur de la COVID-19 Genomics Initiative au Wellcome Sanger Institute.

Mais on ne pense pas que K417N contribue à une propagation plus rapide.

François Balloux, professeur de biologie des systèmes informatiques et directeur de l’UCL Genetics Institute, UCL, a déclaré : « La mutation K417N est apparue indépendamment dans plusieurs lignées virales.

« Aucune des lignées qui le portent (à l’exception de Beta) n’a été particulièrement réussie jusqu’à présent. »

Delta plus en lui-même n’a pas fait l’objet d’études très poussées.

Des études sont en cours en Inde et dans le monde pour tester l’efficacité des vaccins contre cette mutation.

Le professeur Balloux a déclaré: « Compte tenu du petit nombre de souches signalées, rien n’est connu sur la transmissibilité, l’évasion immunitaire ou la létalité de la souche Delta plus.

« Cependant, étant donné qu’il est resté à très basse fréquence partout où il a été identifié, cela suggère fortement qu’il n’est pas plus transmissible que son ancêtre Delta. »

Ravi Gupta, professeur de microbiologie clinique à l’Université de Cambridge, a ajouté: « Pour l’instant, il n’y a aucune preuve claire que l’AY.1 est plus transmissible ou évasif immunitaire que la variante Delta. »

Combien y a-t-il de cas ?

Au 31 juillet, 52 cas avaient été détectés au Royaume-Uni après leur arrivée le 28 avril.

Seuls quatre d’entre eux ont eu lieu au cours des 28 derniers jours, ce qui suggère qu’il ne s’est pas propagé très loin.

La plupart des cas se sont produits en Angleterre (46), suivis du Pays de Galles (3), de l’Écosse (2) et de l’Irlande du Nord (1), selon le COVID-19 Genomics UK Consortium.

Quels sont les symptômes?

Rien n’indique que la variante liée au Népal présente de nouveaux symptômes.

Les principaux symptômes à surveiller avec l’infection à Covid sont la perte du goût et de l’odorat, une nouvelle toux continue et une température élevée.

Mais les médecins disent que si vous ne vous sentez pas bien, vous devriez quand même passer un test Covid.

Les symptômes les plus courants, selon l’application d’étude Zoe Covid Symptom, sont les maux de tête, la fatigue, l’écoulement nasal et les maux de gorge, ainsi que les éternuements chez les personnes vaccinées.

Doit-on s’inquiéter ?

De nouvelles variantes apparaissent constamment et continueront de le faire.

Ils deviennent une menace lorsqu’ils contiennent des mutations qui pourraient affaiblir considérablement les vaccins, ou sont si transmissibles que les mesures habituelles ne fonctionnent pas pour les contenir.

À ce stade, on ne sait pas à quel point la variante Delta plus est dangereuse.

Le professeur Balloux a déclaré : « À ce stade, il n’y a pas de motif particulier d’inquiétude.

« Il a été trouvé dans plusieurs pays mais est resté à une fréquence extrêmement faible, à l’exception du Népal où il a été estimé à environ 4 % (mais sur la base d’un petit échantillon de 3/70).

« Delta+ représente 0,00002 % de toutes les variantes Delta séquencées à ce jour. Il n’y a aucune preuve que la souche soit actuellement en expansion dans aucun pays. »

La variante Delta plus est-elle la même que la variante Népal ?

Delta plus s’appelait à l’origine la «variante du Népal», car elle y avait été vue le plus souvent.

Il a fait la une des journaux en juin lorsque le gouvernement britannique a inscrit le Portugal sur la liste orange parce qu’il craignait que le pays n’ait détecté la variante.

L’Organisation mondiale de la santé, Népal, a déclaré qu’elle n’était pas au courant d’une nouvelle variante en provenance du pays.