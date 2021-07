Qu’est-ce que la variante bêta ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

On craignait auparavant que les vaccins Covid développés au cours de la dernière année ne soient pas aussi efficaces contre la variante bêta et qu’ils puissent échapper aux médicaments à base d’anticorps.

La variante, également connue sous le nom de B.1.351, présente plusieurs mutations importantes de la protéine de pointe du virus – E484K, K417N et N501Y – qui permettent à cette variante d’infecter plus facilement les personnes, tout en la rendant potentiellement plus difficile à traiter, ou à prévenir avec les vaccins Covid.

L’OMS a déclaré que la variante bêta est associée à une transmissibilité accrue, à un risque accru de mortalité à l’hôpital et qu’il existe des preuves qu’elle pourrait neutraliser les anticorps contre Covid.

Dans son dernier rapport hebdomadaire, l’OMS a cité une étude canadienne publiée en juillet (mais pas encore évalué par des pairs) qui avait analysé les données de plus de 200 000 cas de Covid-19. Il a constaté que par rapport aux souches non « variantes préoccupantes » de Covid, les risques associés aux variantes contenant la mutation N501Y (c’est-à-dire les variantes alpha, bêta et gamma) étaient importants et porteurs un risque beaucoup plus élevé d’hospitalisation, d’admission en unité de soins intensifs et de décès.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (qui classent également la bêta comme une variante préoccupante et affirment qu’elle est associée à un taux de transmission accru d’environ 50 %) ont noté que des études en laboratoire suggèrent que des traitements par anticorps monoclonaux spécifiques pourraient être moins efficaces pour traiter les cas de Covid causée par des variantes avec « certaines substitutions ou combinaisons de substitutions dans la protéine de pointe », telles que la combinaison des substitutions K417N, E484K et N501Y présentes dans la variante bêta.