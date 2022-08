Qu’est-ce que la valeur nette de la maison ? – CNET

La plupart des propriétaires ont maintenant plus de valeur nette sur leur maison qu’il y a deux ans, grâce à la flambée des valeurs de la maison pendant la pandémie. Cela signifie que le moment est venu d’envisager de puiser dans la valeur nette de votre maison si vous cherchez à emprunter de l’argent à un taux d’intérêt inférieur à celui que vous pourriez obtenir avec d’autres types de prêts tels que les prêts personnels. La valeur nette du logement est la différence entre ce que vous devez sur votre prêt hypothécaire et la valeur marchande actuelle de votre maison.

Vous augmentez la valeur nette de votre maison en effectuant régulièrement des versements hypothécaires au fil des ans. L’équité est précieuse car elle vous permet de emprunter de l’argent sur votre maison à des taux d’intérêt inférieurs à ceux d’autres types de financement. Une fois que tu as suffisamment de fonds propres accumulés dans votre maison, les prêteurs et les banques vous permettront d’emprunter contre elle. Certaines des raisons les plus courantes d’emprunter sur votre capital sont de payer des dépenses de la vie telles que des améliorations domiciliaires, des frais d’études supérieures tels que des frais de scolarité ou de rembourser une dette de carte de crédit à taux d’intérêt élevé.

La plupart des prêteurs veulent s’assurer que vous avez accumulé au moins 15 % à 20 % de capitaux propres afin de vous permettre d’emprunter de l’argent contre votre maison sous la forme de refinancement ou d’autres types de prêts sur valeur domiciliaire. L’un des moyens les plus simples de vous assurer d’avoir une bonne part de la valeur nette de votre maison consiste à faire un gros acompte si vous en êtes capable.

Pour un propriétaire typique avec une hypothèque à taux fixe de 30 ans, accumuler de 15 % à 20 % prend habituellement environ 5 à 10 ans. Même si vous avez payé moins cher votre maison lorsque vous l’avez achetée il y a des années, votre valeur nette est basée sur la valeur actuelle de votre maison. Si, par exemple, votre maison vaut actuellement 500 000 $ et qu’il vous reste 400 000 $ à payer sur votre hypothèque, vous auriez 100 000 $ de valeur nette dans votre maison.

Voici ce que vous devez savoir sur la valeur nette du logement, ce qu’elle est, comment la calculer et pourquoi elle est importante pour les propriétaires.

Comment calculez-vous la valeur nette de votre maison?

Pour calculer la valeur nette de votre maison, soustrayez simplement le solde restant de votre prêt hypothécaire de la valeur marchande actuelle de votre maison. Donc, si vous devez 400 000 $ sur votre prêt hypothécaire et que votre maison vaut 500 000 $, vous avez 100 000 $, soit 20 % de valeur nette de votre maison. Vous devrez peut-être travailler avec un évaluateur ou un agent immobilier afin d’obtenir une évaluation précise de la juste valeur marchande de votre maison, d’autant plus que la valeur des maisons a augmenté de façon record depuis le début de la pandémie.

Façons d’emprunter sur la valeur nette de la maison

Il existe différentes façons d’accéder à la valeur nette de votre maison. Certaines des options de financement par actions les plus courantes sont les prêts sur valeur domiciliaire, les marges de crédit sur valeur domiciliaire (ou HELOC) et les hypothèques inversées. Cependant, il est important de garder à l’esprit que toutes ces options exigent que vous donniez votre maison en garantie pour garantir le prêt. Il est donc essentiel de comprendre qu’il existe un risque de perdre votre maison à cause de la forclusion si vous manquez des paiements ou si vous êtes en défaut de paiement pour une raison quelconque.

Prêt sur valeur domiciliaire

UN prêt sur valeur domiciliaire vous permet d’emprunter de l’argent sur la valeur nette de votre maison et vous fournit une somme forfaitaire en espèces à un taux d’intérêt fixe. Les prêteurs veulent généralement voir que vous avez au moins 15% à 20% dans votre maison pour vous approuver pour un prêt sur valeur domiciliaire. Un prêt sur valeur domiciliaire ne remplace pas votre prêt hypothécaire comme un refinancement, c’est plutôt un prêt entièrement nouveau que vous rembourserez mensuellement avec votre versement hypothécaire existant. Mais tout comme une hypothèque, avec un prêt sur valeur domiciliaire, votre taux d’intérêt ne change jamais et vos paiements mensuels sont également fixes.

HELOC

UN marge de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, est un type de prêt qui vous permet d’emprunter sur la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison et qui fonctionne comme une carte de crédit. Il vous offre une ligne de crédit ouverte à laquelle vous pouvez accéder pendant un certain temps, généralement 10 ans, suivi d’une période de remboursement définie, qui est généralement de 20 ans. Les prêteurs veulent aussi généralement que vous ayez au moins 15% à 20% dans votre maison pour l’approbation HELOC. Avec un HELOC, vous n’avez pas à retirer tous vos fonds en une seule fois et vous pouvez retirer de l’argent à plusieurs reprises de votre HELOC sur une période de 10 ans, une fois les sommes précédemment empruntées remboursées.

“Un HELOC offre plus de flexibilité qu’un prêt sur valeur domiciliaire – vous ne pouvez pas retirer de l’argent d’un prêt sur valeur domiciliaire comme vous le pouvez avec un HELOC, et un HELOC vous permet de recevoir des fonds reconstitués lorsque vous payez votre solde impayé”, a déclaré Robert. Heck, vice-président des hypothèques chez Morty, un marché hypothécaire en ligne.

Cependant, les HELOC ont des taux d’intérêt variables, il est donc important de vous assurer que vous pouvez vous permettre des paiements mensuels plus élevés si votre taux augmente une fois votre taux d’intérêt de lancement expiré, en particulier dans le climat économique actuel.

Prêt hypothécaire inversé



Vous devez avoir 62 ans ou plus pour accéder à un prêt hypothécaire inversé et avez soit remboursé votre maison, soit accumulé une valeur nette importante, généralement au moins 50 %. Avec une hypothèque inversée, vous n’avez pas à effectuer de versements hypothécaires mensuels et la banque ou le prêteur vous paie en fait. Cependant, vous devez toujours payer vos taxes foncières et votre assurance habitation et continuer à vivre dans la maison. Un prêt hypothécaire inversé vous permet d’accéder à la valeur nette de votre maison et de ne pas rembourser les fonds pendant une période prolongée tout en les utilisant pour d’autres dépenses pendant la retraite. Il est important de garder à l’esprit que vous reconstituez un solde hypothécaire au fur et à mesure que vous empruntez sur votre capital, et que votre succession devra éventuellement rembourser votre prêt. Une façon courante de rembourser ce prêt est de vendre votre maison.

La ligne du bas

Libérer la valeur nette de votre maison peut être un moyen précieux d’accéder au financement pour couvrir les autres dépenses de la vie. Il est important de comprendre les différences entre les types de prêts participatifs disponibles afin d’obtenir le meilleur pour votre situation financière particulière. Lorsque vous comparez les moyens d’accéder à des fonds propres, tenez toujours compte du taux d’intérêt, des coûts et frais supplémentaires du prêteur, du montant du prêt et de la manière dont il vous sera versé, ainsi que du temps dont vous disposez pour le rembourser, avant de conclure une entente d’emprunt sur la valeur nette de votre maison.