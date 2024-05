Qu’est-ce que la turbulence aérienne et comment elle crée un danger dans le ciel

CNN

Le transport aérien et les turbulences ont toujours été de pair, de nombreux vols, notamment long-courriers, connaissant des périodes de turbulences. Le épisode grave à bord d’un avion de Singapore Airlines au cours de laquelle un passager est décédé soulève des inquiétudes quant au risque que peuvent présenter les turbulences.

Les experts estiment qu’il est extrêmement improbable que la plupart des vols entraînent des blessures ou des dommages, mais de nombreux incidents récents ont eu lieu au cours desquels cela s’est produit.

Comprendre les causes des turbulences peut aider les équipages aériens et les passagers à en atténuer l’impact.

« Les décès dus aux turbulences sur les vols commerciaux sont heureusement très rares, mais ils ont malheureusement augmenté d’un aujourd’hui », a déclaré Paul Williams, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Reading au Royaume-Uni, dans un communiqué publié aujourd’hui.

Voici comment les turbulences aériennes peuvent créer des problèmes pour les voyageurs aériens.

Qu’est-ce que la turbulence et quelles sont ses causes ?



Il existe quatre niveaux principaux de turbulence : légère, modérée, sévère et extrême.

En cas de turbulences légères à modérées, les passagers peuvent ressentir une tension contre leur ceinture de sécurité et des objets non sécurisés dans la cabine peuvent bouger.

Cependant, dans des cas plus graves, les turbulences peuvent projeter les passagers dans la cabine, entraînant des blessures graves, voire la mort.

« Les turbulences sur les vols peuvent être causées par des tempêtes, des montagnes et de forts courants d’air appelés courants-jets », ajoute Williams.

« Dans ce dernier cas, on parle de turbulence en air clair, et elle peut être difficile à éviter car elle n’apparaît pas sur le radar météorologique du poste de pilotage. »

« La turbulence de l’air clair est un mouvement d’air créé par la pression atmosphérique, les courants-jets, l’air autour des montagnes, les fronts météorologiques froids ou chauds ou les orages », selon le site Web de la Federal Aviation Administration.

Les pilotes sont parfois avertis à l’avance des rapports de turbulences par la Federal Aviation Administration, les équipes météorologiques des compagnies aériennes ou même d’autres pilotes volant devant eux. Cependant, des turbulences peuvent également survenir sans avertissement.

Selon la FAA, 30 passagers et 116 membres d’équipage ont été grièvement blessés à cause des turbulences de 2009 à 2021.

Le nombre de passagers aériens étant actuellement estimé à environ quatre milliards par an, de tels incidents restent évidemment rares.

La FAA cite les turbulences comme la principale cause de blessures chez les agents de bord et les passagers lors d’accidents non mortels sur les compagnies aériennes commerciales.

Comme les compagnies aériennes ne sont pas tenues de signaler davantage de blessures mineures, le nombre total de blessures n’est pas clair.

Les décès, comme celui de la Singapore Airlines, sont également extrêmement rares. En décembre 1997, un vol d’United Airlines reliant Tokyo à Honolulu a également connu des turbulences qui ont fait un mort.

« Les turbulences rendent les vols cahoteux et peuvent parfois être dangereux », explique Mark Prosser, chercheur en météorologie à l’Université de Reading.

« Les compagnies aériennes devront commencer à réfléchir à la manière dont elles vont gérer l’augmentation des turbulences, car cela coûte à l’industrie entre 150 et 500 millions de dollars par an rien qu’aux États-Unis.

« Chaque minute supplémentaire passée à voyager dans des turbulences augmente l’usure de l’avion, ainsi que le risque de blessures pour les passagers et les agents de bord. »

Une étude de l’Université de Reading a révélé que les fortes turbulences avaient augmenté de 55 % au cours des quatre dernières décennies en raison de la impact du changement climatique.

Le rapportpublié en juin 2023, a révélé qu’en moyenne au-dessus de l’Atlantique Nord, qui est l’une des routes aériennes les plus fréquentées au monde, la durée annuelle totale des turbulences sévères avait augmenté de 55 % entre 1979 et 2020.

En 2022, Williams, co-auteur de l’étude, a déclaré à CNN qu’il pensait que de graves turbulences « pourraient doubler ou tripler dans les décennies à venir ».

Il a ensuite attribué cela à la « turbulence de l’air clair », un type de turbulence qui frappe soudainement et est très difficile à éviter.

Selon les chiffres du National Transportation Safety Board, l’équipage de conduite n’a reçu aucun avertissement dans environ 28 % des accidents liés aux turbulences entre 2009 et 2018.

L’analyse de Williams prédit que les turbulences en air clair augmenteraient considérablement dans le monde au cours des prochaines décennies.

« En général, sur un vol transatlantique, on peut s’attendre à 10 minutes de turbulences », a-t-il ajouté.

« Je pense que dans quelques décennies, cela pourrait passer à 20 minutes ou à une demi-heure. Le signal de ceinture de sécurité sera beaucoup plus allumé, malheureusement pour les passagers.»

La réponse courte à cette question est « Oui ». Un rapport 2021 par le NTSB a indiqué que la majorité des passagers blessés dans des accidents « liés aux turbulences » ne portaient pas leur ceinture de sécurité à ce moment-là.

Puisqu’il est parfois impossible de prévoir quand un avion rencontrera des turbulences en air clair, la seule façon d’être en sécurité à 100 % est de rester attaché pendant tout le trajet.

En cas de turbulences extrêmes, « où l’avion est violemment projeté et est impossible à contrôler », des dommages structurels peuvent être causés à un avion, selon le Service météorologique national des États-Unis.

Des incidents récents, dont celui affectant le vol de Singapore Airlines, ont également entraîné d’importants dommages à la cabine de l’avion.

Les turbulences peuvent survenir presque n’importe où et à n’importe quelle hauteur, mais certaines zones sont connues pour être plus sensibles.

Le vol de Singapore Airlines reliant Londres à Singapour semble avoir rencontré de graves turbulences au-dessus du Myanmar après avoir traversé la mer d’Andaman, en Asie du Sud-Est.

Après une analyse d’environ 150 000 itinéraires de vol différents, site de prévision des turbulences Turbli a constaté que le voyage entre Santiago, au Chili, et l’aéroport international de Viru Viru en Bolivie était le plus cahoteux, tandis que la route entre Almaty, au Kazakhstan, et la capitale du Kirghizistan, Bichkek, arrivait en deuxième position sur la liste publiée l’année dernière.

Nashville, Tennessee, à Raleigh/Durham en Caroline du Nord a été classée comme la route nord-américaine présentant la turbulence moyenne la plus élevée.