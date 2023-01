Qu’est-ce que la trypophobie et qu’est-ce que cela a à voir avec la robe de Doja Cat

La semaine de la Haute Couture parisienne s’est ouverte lundi 23 janvier avec le traditionnel défilé Schiaparelli, une présentation inspirée de « L’Enfer de Dante » qui n’a laissé personne indifférent. La robe, le maquillage et la coiffure de la rappeuse américaine Doja Cat, assise au premier rang, ont causé un émoi similaire, et semble même avoir déclenché un trouble anxieux appelé trypophobie chez certains internautes.

Quatre heures et cinquante-huit minutes. C’est le temps qu’il a fallu pour créer le look de Doja Cat pour le défilé haute couture printemps-été 2023 de Schiaparelli, selon la célèbre maquilleuse Pat McGrath. Entre-temps, il n’a fallu que quelques secondes à ladite tenue pour se frayer un chemin sur Internet, suscitant la surprise — et parfois l’indignation — des utilisateurs des réseaux sociaux. La raison en est particulièrement inattendue, car elle est directement liée à un trouble anxieux déclenché par la robe et le relooking du rappeur. Cela s’appelle la trypophobie, la peur des petits trous.

Anxiété et tachycardie

Identifiée en 2005, la trypophobie donnerait lieu à des sentiments de détresse excessive, de panique ou de peur déclenchés par des motifs répétitifs ou des grappes de petits trous ou bosses, comme vous pourriez en trouver sur une gousse de graines de lotus, ou un nid d’abeille, des bulles de mousse et des éponges, ou encore, la tenue portée par Doja Cat au début de la Semaine de la Haute Couture. Le service français de télémédecine Qare rapporte qu’environ 15% de la population pourrait être touchée par ce trouble, dont 20% de femmes, et qu’il pourrait se traduire par de l’anxiété, des nausées, des maux de tête, des frissons ou encore de la tachycardie.

Du coup, dès leur publication sur les réseaux sociaux, les clichés du rappeur américain ont suscité de vives réactions de la part des internautes du monde entier. “Développer une trypophobie débilitante au moment où nous parlons”, “prier pour les personnes atteintes de trypophobie”, “c’est si difficile à surveiller pour nous qui souffrons de trypophobie”, “comment les gens autour d’elle n’ont pas vomi… ma trypophobie est déclenchée”, lire certains des commentaires des utilisateurs sur Twitter concernant le look de la star. Des commentaires qui, tout en louant le travail remarquable entrepris pour réaliser ce look, regrettent amèrement les effets induits par une telle tenue.

Une véritable oeuvre d’art

Comme nous l’avons vu, le relooking de Doja Cat est le fruit d’un travail minutieux, donnant lieu à une création exceptionnelle qui s’apparente plus à une œuvre d’art qu’à un simple look de mode. “Un tel plaisir de travailler avec la magnifique Doja Cat et l’incroyable Daniel Roseberry sur le look ‘Doja’s Inferno’ pour la collection Haute Couture FW23 de Schiaparelli. La sublime patience de Doja pendant les 4 heures et 58 minutes qu’il a fallu pour créer le look avec #TeamPatMcGrath, qui était recouvert de plus de 30 000 cristaux Swarovski appliqués à la main, était inspirante. Le produit final était un chef-d’œuvre magique et fascinant d’une brillance étincelante”, a déclaré Pat McGrath sur sa page Instagram.

Si une chose est sûre, c’est que le rappeur n’est pas passé inaperçu lors de ce défilé, qui a pourtant suscité son lot de discussions. Pas à cause de la trypophobie cette fois, mais à cause des têtes d’animaux grandeur nature portées par certains des modèles de l’émission – et des invités, dont Kylie Jenner. Un choix que la présidente de l’association de défense des animaux PETA, Ingrid Newkirk, semble soutenir, déclarant à TMZ que “le look de Kylie célèbre la beauté des lions et peut être une déclaration contre la chasse aux trophées, dans laquelle les familles de lions sont déchirées pour satisfaire l’égoïsme humain”. ” Le président de PETA poursuit : “Ces têtes d’animaux en trois dimensions fabuleusement innovantes montrent que là où il y a une volonté, il y a un chemin.” PETA France, quant à elle, a adopté une position légèrement différente, partageant une déclaration déclarant que: “Quiconque craint que ces robes ne glorifient la chasse au trophée – une pratique perverse d’un groupe minoritaire peu impliqué dans le monde de la haute couture – devrait avoir une pensée pour les animaux qui ont réellement souffert pour ce look et pour les innombrables êtres sensibles qui sont confinés, mutilés, maltraités et tués pour la mode.”

Inspirée de « L’Enfer de Dante », cette collection haute couture printemps-été 2023 faisait notamment référence, à travers ces têtes de léopard, de loup et de lion, aux animaux de « La Divine Comédie ». De son côté, la maison de couture Schiaparelli s’est contentée de dire sur son compte Instagram qu'”aucun animal n’a été blessé en réalisant ce look”. suscité des émotions nombreuses et variées qui n’ont certainement laissé personne indifférent.

