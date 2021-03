Les cellules sanguines peuvent se briser et faire pénétrer du sang dans les tissus cérébraux, provoquant une hémorragie. La condition peut entraîner des maux de tête, une vision anormale et des symptômes similaires à un accident vasculaire cérébral, tels qu’une faiblesse du visage et des membres d’un côté du corps, des convulsions, le coma et la mort.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy