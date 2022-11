La PROPAGANDE et la désinformation sont difficiles à filtrer à l’ère numérique croissante.

Les théories du complot concernant la validité des acteurs rémunérés mis en scène pendant les crises se sont répandues dans toute l’Amérique – en particulier à la suite d’horribles pertes telles que des fusillades de masse.

Les théoriciens du complot qualifient les massacres d’opérations “sous fausse bannière” – faisant allusion au fait qu’ils ont été concoctés par le gouvernement Crédit : Twitter

Qu’est-ce qu’un acteur de crise ?

Les acteurs de crise peuvent être très utiles pour former les premiers intervenants tels que la police, les pompiers et le personnel des SMU.

Des acteurs professionnels sont souvent utilisés pour dépeindre une victime de catastrophe lors d’exercices d’urgence afin que les services d’urgence puissent exercer correctement leurs compétences dans un scénario réaliste.

Les acteurs de crise ajoutent souvent du réalisme aux exercices d’urgence en faisant semblant d’être blessés et ensanglantés sur les lieux.

Certains acteurs peuvent en fait représenter le personnel des médias, les proches des victimes et les citoyens pour simuler également un environnement réaliste pendant une crise.

Qu’est-ce que la théorie du complot des acteurs de crise ?

Les « acteurs de crise » sont des acteurs qui se portent volontaires ou sont payés pour jouer le rôle de victimes dans des simulations de catastrophes et d’attentats terroristes organisés comme exercices d’entraînement pour les services d’urgence.

Les théoriciens du complot, cependant, ont appliqué le nom aux survivants et aux témoins de véritables atrocités.

Ils affirment que les personnes interrogées aux informations télévisées sur les fusillades de masse ont en fait été payées pour être sur les lieux par les forces obscures de «l’État profond» qui ont orchestré l’horreur.

Les croyants de la théorie ont publié des images en ligne prétendant montrer que les mêmes “acteurs de la crise” ont été présents lors de multiples attaques telles que l’attentat à la bombe du marathon de Boston, ainsi que la fusillade du lycée Stoneman Douglas.

Il y a eu une énorme augmentation des recherches en ligne sur les acteurs de crise après que la fusillade de Sandy Hook a fait 20 enfants et six enseignants morts en 2012.

Les cinglés du complot qualifient ces massacres d’opérations « sous fausse bannière » – faisant allusion au fait qu’ils ont été concoctés par des agents du renseignement ou d’autres responsables comme un moyen d’accaparer plus de pouvoir pour le gouvernement fédéral américain.

Avec les fusillades, la théorie veut que les agents de “l’État profond” mettent en scène un faux massacre avec de fausses victimes ou même une vraie fusillade.

On dit que les comploteurs incluent le FBI et le parti démocrate dans une prétendue tentative d’imposer des lois plus strictes sur les armes à feu à travers le pays.

Les théoriciens du complot ont appliqué le nom d'”acteurs de crise” aux survivants et aux témoins d’atrocités authentiques Crédit : Twitter

Comment la théorie du complot a-t-elle été utilisée ?

Il existe un certain nombre d’exemples où la théorie du complot des acteurs de crise a été utilisée.

En avril 2017, des trolls ont affirmé qu’une atrocité d’armes chimiques en Syrie était une opération sous faux drapeau de l’État profond conçue pour entraîner Donald Trump dans la guerre contre le président Assad.

En 2018, David Hogg, un élève de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland, a survécu au massacre de 14 jeunes et de trois membres du personnel par l’ancien élève troublé Nikolas Cruz, 19 ans, le 14 février.

David est l’un des nombreux survivants qui sont apparus dans les médias appelant avec passion à l’action pour empêcher que l’horreur ne se reproduise dans d’autres écoles américaines.

Depuis l’incident, le jeune homme de 22 ans a fait l’objet d’allégations infondées selon lesquelles il est un acteur de crise qui a été informé avant la fusillade par le FBI local.

Le théoricien du complot, Alex Jones, est l’un des plus grands croyants et propagateurs de l’idée que certaines atrocités, comme la fusillade de Sandy Hook, ont été mises en scène.

Selon AP, en octobre 2022, l’homme de 48 ans a été condamné “à payer près d’un milliard de dollars aux proches des victimes de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook et à un agent du FBI, qui a déclaré avoir transformé leur perte et leur traumatisme en années de tourment en faisant la promotion le mensonge que le déchaînement était un canular.

Le verdict de 965 millions de dollars est le deuxième grand jugement contre l’hôte d’Infowars pour avoir répandu le mythe selon lequel la fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis ne s’est jamais produite et que les familles en deuil vues dans les reportages étaient des acteurs embauchés dans le cadre d’un complot visant à retirer les armes des gens. .”

