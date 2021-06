Le gourou des ANTIVIRUS, John McAfee, était constamment en fuite, affirmant qu’il craignait pour sa vie et que le gouvernement américain cherchait à l’attraper.

De manière effrayante, son compte Instagram a publié un mystérieux « Q » quelques minutes seulement après que sa mort par « suicide » en prison a été signalée en Espagne.

AFP

John McAfee était paranoïaque à l’idée de mourir[/caption]

Qu’est-ce que la théorie du complot de John McAfee QAnon ?

Dans les 30 minutes suivant un reportage sur la mort de John McAfee dans une cellule de prison en Espagne, son Instagram a mis en ligne une photo de la lettre majuscule Q.

le Magnat de la technologie de 75 ans se serait suicidé en prison à Barcelone, selon le journal local El Pais.

Et la photo « Q » sur ses réseaux sociaux semble être une référence à QANON, le théorie du complot bizarre qui était lié à la fortune de l’ancien président Donald Trump.

La dernière publication Instagram de McAfee a été partagée sans légende et montrait une lettre noire « Q » sur fond blanc, rapporte The Independent.

La lettre « Q » représente une théorie du complot d’extrême droite réfutée et discréditée, connue sous le nom de QANON, à propos de pédophiles qui dirigent un réseau mondial de trafic sexuel d’enfants.

Les utilisateurs d’Instagram ont répondu à la publication en commentant : « RIP », « cet homme ne s’est pas suicidé », « Q » et « Epstein 2.0 ».

Instagram

Instagram de McAfee a téléchargé une photo de la lettre majuscule Q[/caption]

Selon le média, McAfee a déjà partagé une photo de lui en 2019 dans une image modifiée de Jeffrey Epstein – qui a été retrouvé mort dans une cellule de prison la même année.

Il a écrit à côté de l’image : « Je n’ai jamais dit que Jeffrey Epstein avait été assassiné. J’ai dit qu’il ne s’était pas suicidé. Pas le même.

« Pourrait être vivant. N’aurait jamais pu exister. Peut-être assassiné. Je ne sais pas. Je sais seulement qu’il ne s’est pas suicidé.

Epstein a été arrêté en juillet 2019, un mois seulement avant sa mort, et accusé d’avoir exploité et abusé sexuellement des dizaines de filles mineures.

De plus, McAfee a affirmé une fois que s’il était découvert mort par suicide, il ne s’était pas suicidé.

Il y a deux ans, McAfee a semblé montrer un tatouage lecture « $whackd » dans un tweet alors qu’il accusait les responsables américains de le viser.

« Recevoir des messages subtils de la part de responsables américains disant, en fait : « Nous venons pour vous McAfee ! Nous allons vous suicider », a-t-il écrit.

« Je me suis fait tatouer aujourd’hui au cas où. Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’étais foutu. Vérifiez mon bras droit.

Twitter

Il a tweeté sur le fait d’avoir ‘whackd [sic]’[/caption]

En 2018, le Sun Online s’est plongé dans le monde du «fugitif» alors armé qui craignait d’être surveillé après des accusations de meurtre et de viol.

Il a fui les flics d’Amérique centrale après qu’ils l’aient désigné comme « personne d’intérêt » dans la mort de son voisin au Belize.

BMcAfee est né en 1945 sur une base de l’armée américaine dans le Gloucestershire, en Angleterre, avant de déménager aux États-Unis où il a grandi en Virginie.

Son père, qu’il a décrit comme un alcoolique violent, s’est suicidé alors que McAfee n’avait que 15 ans.

En tant que jeune homme, il a développé un amour pour les drogues, et en particulier pour le LSD.

La méga agence

McAfee était un homme recherché aux États-Unis pour des charges fiscales[/caption]

Selon Wired, il laisserait tomber de l’acide le matin avant d’aller travailler pour la journée.

À une autre occasion, il a expérimenté un psychédélique appelé DMT. Il a fini par sniffer tout le sac de la substance.

« En moins d’une heure, mon esprit a été brisé », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’était rendu au travail mais qu’il n’arrivait pas à se concentrer et s’était caché derrière une poubelle en entendant des voix.

Pendant ce temps, vers 1983, il reniflait quotidiennement des lignes de cocaïne au travail et la vendait à ses subordonnés de la société d’ingénierie pour laquelle il travaillait.

Il faisait également éclater des quaaludes de type barbiturique et buvait du scotch tout au long de l’après-midi.

Finalement, il a dégrisé et, au milieu des années 1980, il a décroché un emploi en tant que ingénieur logiciel pour Lockheed.

Twitter

McAfee était un programmeur et concepteur de logiciels[/caption]

Quelles autres théories du complot John McAfee avait-il ?

Dans les mois qui ont précédé sa mort, McAfee, qui a constamment dit qu’il était « en fuite », a fait des déclarations sensationnelles dans une série de publications bizarres sur Twitter.

Le gourou de la technologie a été accusé d’évasion fiscale l’année dernière.

Il a allégué qu’il avait de la saleté sur « ceux au pouvoir » et a menacé de révéler enfin « la vérité » s’il était emprisonné ou mourrait.

McAfee, qui a fait des déclarations malveillantes et fausses sur les réseaux sociaux, a semblé suggérer que sa vie était en danger.

Il a également affirmé qu’il avait mis en place un « interrupteur d’homme mort » pour répandre une saleté incalculable sur des personnes anonymes s’il devait mourir ou disparaître mystérieusement.

Dans un premier tweet cryptique, il a écrit : « Les gens me demandent pourquoi je fais les choses que je fais.

« Un acte en soi est incomplet. C’est la raison de l’acte qui le complète et fournit les vraies informations. Je suis [on] la course.

« Je serais un idiot d’expliquer mes ‘pourquoi’. »

AFP

John McAfee est décédé le 23 juin 2021 en Espagne[/caption]

Il a ensuite ajouté : « Je ne crains pas la mort et ne la fuis pas. À mon âge, il repose sur mon épaule comme un compagnon constant. Cela me rend intrépide.

Et en 2019, le Sun a écrit sur l’arrestation de McAfee avec son équipage après avoir amarré son yacht, le Great Mystery, à Puerto Plata, sur la côte nord de la République dominicaine.

Sa détention a suscité des avertissements inquiétants, publiés par un ami sur son compte Twitter.

À l’époque, des flics du Belize le recherchaient dans le cadre du meurtre d’un voisin américain, Gregory Faull, 52 ans, en 2012.

Et le gourou de la technologie était en fuite des autorités fiscales américaines, qui l’avaient inculpé pour fraude fiscale.

McAfee avait déclaré à l’agence de presse Reuters qu’il n’avait pas payé d’impôt sur le revenu pendant huit ans pour des raisons idéologiques.

Son compte Twitter a averti lors de sa détention à Puerto Plata : « Si John manque son prochain enregistrement, des événements seront déclenchés que je ne pourrai pas empêcher une fois qu’ils auront commencé.

« John a sécrété des données avec des individus à travers le monde.

« Je ne connais ni leur identité ni leur localisation. Ils libéreront leurs charges utiles si John disparaît.

En 2021, l’épouse de John McAfee avait averti que les autorités étaient « déterminées » à ce qu’il mourrait en prison dans un message effrayant pour la fête des pères quelques jours seulement avant son suicide signalé dans une prison espagnole.

Janice McAfee, une ancienne prostituée, dit à son mari qu’il était « aimé et apprécié » alors qu’elle affirmait que son « honnêteté lui avait causé des ennuis avec des gouvernements corrompus » dans une publication sur Twitter le 20 juin.

Le couple s’est rencontré après que les patrons du cartel l’ont utilisée pour l’espionner, a affirmé McAfee dans une interview avec The Sun après son arrestation.

«Je sais que John est un individu extrêmement polarisant. Croyez-moi, je le sais mieux que quiconque ! Janice a écrit dans la longue note.

Sa femme a ajouté qu’il se débattait « à la fois mentalement et physiquement, ainsi que financièrement » après huit mois de prison.

Twitter

Sa mort est survenue quelques jours après que sa femme Janice a publié une note pour la fête des pères sur Twitter[/caption]