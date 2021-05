Qu’est-ce que la théorie critique des races: voici pourquoi elle est controversée

Trois mots – la théorie critique de la race – retiennent beaucoup l’attention à travers le pays.

Certains États ont récemment adopté une législation interdisant la théorie critique de la race, tandis que d’autres États l’ont adoptée.

Mais que signifie vraiment la théorie critique des races? Et la matière est-elle enseignée dans les écoles?

Voici ce que nous savons.

Quand la théorie critique des races a-t-elle commencé?

Les origines de la théorie critique de la race ont commencé dans les années 1970 lorsque divers spécialistes du droit, y compris Derrick Bell, un avocat des droits civils noir qui enseignait à la Harvard Law School, et d’autres ont commencé à examiner comment la loi et le système juridique servaient les intérêts des riches et des puissants à la aux frais des autres.

La théorie critique de la race, également connue sous le nom de CRT, est devenue un terme officiel en 1989, selon l’Encyclopedia Britannica, lorsqu’elle a été le sujet de discussion lors de l’atelier inaugural sur la théorie critique de la race.

Quelle est la définition de la théorie critique des races?

Les principes clés de la théorie généralement acceptés par les partisans sont que le racisme est une expérience commune à laquelle sont confrontées les personnes de couleur aux États-Unis, qu’il est institutionnel aux États-Unis et qu’il profite aux Blancs. La théorie examine le racisme systémique comme faisant partie de la vie et des institutions américaines et comment il peut donner un avantage aux Blancs.

Le CRT a gagné du terrain dans les études juridiques en reconnaissant que la loi n’incluait pas les personnes qui ne sont pas blanches – en particulier en ce qui concerne la détermination de la peine et l’accessibilité aux accords de plaidoyer, selon Cleveland Hayes, doyen associé des affaires académiques et professeur à la Indiana University School of Education, qui a effectué des recherches sur la théorie critique des races.

Quelle est la controverse autour de l’enseignement de la théorie critique des races?

Dans une interview avec l’IndyStar, Hayes a déclaré que le CRT était devenu une arme anti-américaine ou anti-blanche. Il a également reconnu que cela avait causé des divisions et que certaines personnes se sentaient mal ou avaient honte, mais il a dit que ce n’était pas le but de la théorie.

C’est plus une question d’inclusion, a-t-il dit.

« Il ne s’agit pas de vous en tant que personne blanche », a déclaré Hayes, « il s’agit de reconnaître l’humanité et l’effacement des personnes de couleur. »

Certains critiques disent que le CRT sépare et isole les gens en fonction de la race.

Asra Nomani, vice-présidente de la stratégie et des enquêtes chez Parents Defending Education, s’oppose à la théorie critique de la race dans les écoles et a déclaré que l’utilisation d’un prisme de la race pour regarder la société est superficielle et divise et crée une hiérarchie de valeur humaine qui sépare et diabolise les gens en fonction de la race. . Parents Defending Education se décrit comme une «organisation nationale de base travaillant à récupérer nos écoles des militants qui imposent des programmes nuisibles».

La théorie est devenue une priorité dans les maisons d’État et la politique nationale.

L’Assemblée générale du Tennessee a adopté une loi la semaine dernière interdisant l’enseignement de la théorie critique de la race qui menace également de retenir le financement des écoles publiques qui enseignent le privilège des Blancs.

Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, a signé un projet de loi similaire et les républicains du Texas font également pression pour interdire la théorie critique de la race dans les écoles.

D’autres États semblent évoluer dans une direction différente.

Plus tôt en mai, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a signé une nouvelle loi qui appelle à «l’équité, la compétence culturelle et le démantèlement du racisme institutionnel» dans la formation de tous les éducateurs de la maternelle à la 12e année dans tout l’État. Cependant, il n’y a aucune mention de la «théorie critique de la race» dans cette loi.

Dans l’Indiana, la discussion autour de la théorie se déroule alors que les écoles du comté de Hamilton et d’autres districts accélèrent l’embauche de leaders de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI).

Nataki Pettigrew, responsable de l’équité et de l’inclusion pour les écoles du sud-est de Hamilton, a déclaré au conseil scolaire HSE lors d’une session de travail le mois dernier que, bien que la théorie critique de la race ne soit pas utilisée, l’examen de l’impact de la race pourrait survenir en classe.

«Si quelqu’un dit que le racisme n’existe pas, ce n’est pas vivre dans la réalité», a-t-elle déclaré au conseil d’administration.

Qu’est-ce que le projet 1619?

Le projet 1619 est un long effort journalistique publié dans le New York Times et le New York Times Magazine qui tente de s’attaquer aux conséquences de l’esclavage et aux expériences et contributions des Noirs américains et de le placer au centre du récit historique du pays. Il a été publié pour la première fois dans le New York Times Magazine en août 2019 pour marquer le 400e anniversaire de l’arrivée des premiers Africains réduits en esclavage dans la colonie anglaise de Virginie.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a suscité une controverse – et des critiques de la part des dirigeants de son alma mater, l’Université de Louisville – lorsqu’il a déclaré qu’il ne considérait pas 1619 comme l’une des dates les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

« Je pense qu’il s’agit de l’histoire américaine et des dates les plus importantes de l’histoire américaine. Et mon point de vue – et je pense que la plupart des Américains le pensent – des dates comme 1776, la déclaration d’indépendance; 1787, la Constitution; 1861-1865, la guerre civile, sont en quelque sorte les principes de base de l’histoire américaine », a déclaré McConnell lors d’une apparition à l’Université de Louisville.

«Il y a beaucoup de notions exotiques sur les points les plus importants de l’histoire américaine. Je ne suis tout simplement pas d’accord avec l’idée que le New York Times a dit que l’année 1619 était l’une de ces années », a déclaré McConnell.

Le 6 mai, le vice-président associé principal par intérim de l’Université de L. pour la diversité et l’équité, le Dr V. Faye Jones, a envoyé un courriel à l’échelle du campus dans lequel elle disait que les commentaires de McConnell « sont assez troublants pour les descendants américains d’esclaves, nos alliés et ceux qui soutenez-nous. »

« Impliquer que l’esclavage n’est pas une partie importante de l’histoire des États-Unis non seulement échoue à fournir une représentation fidèle des faits, mais nie également l’héritage, la culture, la résilience et la survie des Noirs en Amérique », a déclaré Jones dans le courrier électronique.

Le journaliste d’IndyStar MJ Slaby a contribué à cette histoire.

Dwight Adams est un producteur numérique de l’équipe d’optimisation numérique Midwest de Gannett. Il est joignable sur Twitter @hdwightadams.