Qu’est-ce que la technologie profonde ? | Intégré

La technologie profonde est un terme utilisé pour décrire une technologie hautement sophistiquée ancrée dans des principes scientifiques avancés et des innovations techniques. Également appelée technologie dure, la technologie profonde s’appuie sur des années de recherche et de développement approfondis, ainsi que sur une expertise technique importante, ce qui la distingue des technologies plus traditionnelles ou axées sur le consommateur, également connues sous le nom de technologie superficielle.

Alors que les entreprises technologiques traditionnelles utilisent des principes d’ingénierie et des pratiques de développement de logiciels établis pour créer leurs produits, les entreprises de technologie profonde travaillent dans des technologies avancées telles que intelligence artificielle, biotechnologieet l’informatique quantique – résultant en des produits qui peuvent révolutionner des industries entières. Il convient toutefois de noter que ce que l’on qualifie de « deep tech » évolue continuellement au fil du temps. À mesure que les progrès scientifiques et technologiques progressent, le seuil de ce qui est considéré comme un changement de pointe et révolutionnaire.

Qu’est-ce que la technologie profonde ? La technologie profonde fait référence aux technologies de pointe qui s’appuient sur des innovations scientifiques et techniques avancées. Il s’agit essentiellement de la commercialisation de découvertes scientifiques – qui nécessite des recherches approfondies et une expertise technique importante afin de mettre sur le marché de nouveaux produits révolutionnaires.

La technologie profonde est une vaste catégorie et comprend des entreprises qui opèrent dans tous les domaines, de l’agriculture et de l’aérospatiale à l’énergie verte et à la mobilité. Certains sont devenus des noms connus, comme Moderna, Tesla et Impossible Foods. D’autres donnent vie à ce qui était de la science-fiction il y a seulement quelques années : celui de SpaceX. Lien étoile les satellites Internet, par exemple, ou ceux de Boston Dynamics robots humanoïdes.

Quels que soient les secteurs dans lesquels elles travaillent, les entreprises de technologie profonde créent des produits qui répondent à certains des défis les plus urgents auxquels notre espèce et notre planète sont confrontées aujourd’hui, notamment le changement climatique, la maladie et l’insécurité alimentaire.

“Quand nous avons des startups deep tech en général, nous savons que nous rendons le monde meilleur”, Arnaud de la Tour, PDG de l’accélérateur deep tech. Bonjour demaina déclaré à Built In.

En quoi la Deep Tech est-elle différente des autres technologies ?

Le domaine de la technologie profonde fonctionne différemment des secteurs technologiques plus conventionnels. La plupart des entreprises technologiques travaillent avec des frameworks logiciels existants de manière facile à commercialiser. Mais les entreprises de technologie profonde doivent souvent construire, tester et utiliser des technologies très sophistiquées – souvent sous la forme de matériel complexe et coûteux comme des fusées, des robots et des systèmes informatiques. supercalculateurs. Cela nécessite des investissements initiaux beaucoup plus importants et un horizon temporel plus long que les investissements traditionnels dans les startups.

Après tout, vous pouvez développer une application mobile et la publier sur l’App Store en quelques mois, mais la construction d’un nouveau satellite en orbite terrestre basse, par exemple, prend beaucoup plus de temps, a déclaré de la Tour. “Ils doivent passer par une phase de R&D importante avant d’atteindre le marché et de tirer des revenus des clients payants.”

Les entreprises de technologie profonde ont également besoin de personnes extrêmement qualifiées possédant des domaines d’expertise très spécifiques – et ces employés potentiels sont souvent rares. Par exemple, l’un des investisseurs en technologies profondes de l’entreprise WNT Ventures Ce financement vise à embaucher des électrochimistes possédant un ensemble particulier de compétences que moins d’une douzaine de personnes dans le monde possèdent réellement, selon l’associée directrice Maria Jose Alvarez.

Une erreur s’est produite. Impossible d’exécuter JavaScript. Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com ou activez JavaScript s’il est désactivé dans votre navigateur.

Un TED Talk sur la deep tech par Antoine Gourévitch, associé senior chez Boston Consulting Group | Youtube

La bonne nouvelle est que lorsqu’une entreprise de technologie profonde se lance sur le marché, elle est assez bien isolée de toute véritable concurrence, dit Tess Hatch, associée dans une société de capital-risque. Bessemer Venture Partners, a déclaré à Built In. “Même s’il faut plus de capital et un cycle de retour d’information plus long, vous compensez réellement cela par un fossé concurrentiel profond et étendu – en termes de brevets, de technologie et de votre équipe.”

Les entreprises plus traditionnelles travaillant dans des domaines tels que le SaaS et la technologie grand public ne bénéficient pas de cet avantage concurrentiel, car leurs avancées technologiques sont beaucoup plus faciles à reproduire. Par exemple, Netflix a perturbé l’industrie du divertissement, mais il concurrence désormais Hulu, Amazon Prime et presque tous les réseaux de télévision. Et Facebook (maintenant Meta) a essentiellement inventé les médias sociaux modernes, cédant la place à des sites comme Instagram, Twitter (maintenant X) et TikTok.

« Pour qu’une entreprise soit une véritable deep tech, elle doit ouvrir de nouvelles frontières. »

Les entreprises technologiques traditionnelles mesurent leur succès ou leur échec à un stade précoce sur la base de mesures telles que l’acquisition et le taux de désabonnement des clients. Pendant ce temps, les entreprises de technologie profonde en démarrage évaluent leur succès en fonction des étapes technologiques qu’elles ont pu franchir ou du nombre de brevets accordés qui renforcent leur portefeuille de propriété intellectuelle. Selon le secteur, l’obtention des approbations réglementaires et le respect des réglementations peuvent également constituer une mesure essentielle de réussite.

En fin de compte, la mesure la plus importante de l’industrie des technologies profondes est peut-être sa capacité à faire avancer l’humanité. L’objectif de la technologie profonde est de créer des solutions qui inspirent de nouvelles découvertes et profitent à la société, façonnant finalement l’avenir d’une manière qui était auparavant considérée comme impossible.

« Pour qu’une entreprise soit une véritable deep tech, elle doit ouvrir de nouvelles frontières. » Alvarez a déclaré à Built In. “Je ne pense pas qu’il existe un autre moyen de résoudre les plus gros problèmes si ce n’est avec la technologie profonde.”

Lecture connexeCes carrières sont à l’avant-garde de la révolution Deep Tech

Exemples de technologie approfondie (avec cas d’utilisation)

1. Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est une branche de l’informatique dédiée au développement de machines intelligentes capables d’effectuer des tâches qui nécessitent habituellement la cognition humaine – permettant aux machines de modéliser, voire de surpasser, certaines capacités de l’esprit humain. Grâce aux progrès de technologie des pucesainsi que apprentissage automatique et l’apprentissage en profondeur capacités, l’IA transforme presque tous les secteurs.

“Je dirais que chaque entreprise de technologie profonde a une saveur, une pincée ou un noyau d’IA”, a déclaré Hatch.

Cas d’utilisation

Automobile: L’IA est le moteur des systèmes de perception, de navigation, de prise de décision et de contrôle de tous. voitures autonomes. En traitant en permanence de grandes quantités de données provenant des capteurs et en apprenant de l’expérience, l’IA aide ces véhicules à fonctionner en toute sécurité et à prendre des décisions en une fraction de seconde sur la route sans nécessiter d’intervention humaine.

Soins de santé: L’IA fait le soins de santé l’industrie plus efficace et plus précise. Par exemple, les algorithmes d’IA peuvent être utilisés pour analyser images médicales comme les radiographies, les IRM et les tomodensitogrammes avec un haut niveau de précision, aidant les professionnels de la santé à détecter les maladies à un stade plus précoce. Il est également utilisé pour accélérer la découverte de médicaments en analysant des ensembles de données massifs afin d’identifier des médicaments candidats potentiels et de prédire leur efficacité, réduisant ainsi le temps et le coût de mise sur le marché de nouveaux médicaments.

2. Biotechnologie

La biotechnologie consiste à utiliser des organismes vivants, tels que des cellules et des micro-organismes, ainsi que des processus biologiques, pour développer de nouveaux produits. Des percées en génomique et la biologie de synthèse – un sous-ensemble de la biotechnologie qui implique la modification du matériel génétique d’organismes comme les cellules végétales et animales – est utilisé par de nombreuses entreprises de technologie profonde pour repousser les limites de ce qui est possible dans toutes sortes de domaines.

Cas d’utilisation

Médicaments: La biotechnologie joue un rôle central dans l’industrie pharmaceutique, de la découverte du médicament à la production. Il peut faciliter le développement d’une médecine plus personnalisée en analysant la constitution génétique d’une personne, en fournissant des plans de traitement plus adaptés qui peuvent accroître l’efficacité et minimiser les effets secondaires indésirables.

Production alimentaire: La biologie synthétique permet de produire des aliments de manière entièrement nouvelle. Il joue un rôle déterminant dans la production de sources alternatives de protéines, comme viande cultivée en laboratoire et des protéines végétales, ainsi que du fromage et du yaourt sans produits laitiers. Ces produits peuvent constituer des solutions à des défis mondiaux bien plus vastes liés à l’insécurité alimentaire et à la durabilité.

Production de carburant : Grâce à la biologie synthétique, les microbes peuvent être modifiés pour produire des carburants respectueux de l’environnement (également appelés biocarburants) ou optimiser la conversion de la biomasse en sources d’énergie renouvelables. Par exemple, la levure peut être conçue pour fermenter plus efficacement les sucres végétaux, produisant ainsi du bioéthanol qui peut être utilisé comme carburant renouvelable. Les microalgues peuvent également être modifiées pour produire de l’hydrogène gazeux par photosynthèse, ce qui donne lieu à une source d’énergie propre et polyvalente.

3. Robots autonomes

La robotique utilise une combinaison de science et d’ingénierie pour concevoir, construire et utiliser des robots mécaniques. Grâce à l’intelligence artificielle, ces machines peuvent fonctionner de manière autonome et effectuent souvent des tâches avec plus de précision, d’exactitude et de rapidité que n’importe quel être humain, ce qui en fait un outil de transformation dans une variété d’industries.

Cas d’utilisation

Espace: Si de nombreuses formes de technologie profonde sont essentielles à l’exploration spatiale, robots sont certainement parmi les plus importants. Ils peuvent collecter des données, prendre des photos et réaliser des expériences, à la fois en flottant dans l’espace et en contournant le terrain de lunes et de planètes spécifiques. NASA veut même utiliser des robots pour jeter les bases d’une potentielle colonisation spatiale, comme la construction de structures sur la Lune et la livraison de charges utiles une fois que les astronautes y sont.

Soins de santé: Les robots ont pris un variété de rôles dans le secteur de la santé. Ils sont utilisés par les médecins pour enregistrer leurs patients à distance, pour les aider à effectuer certains mouvements postopératoires et pour les assister lors d’interventions chirurgicales mini-invasives. Certains chercheurs se penchent même sur microrobotiqueutilisant de minuscules robots pour faciliter le diagnostic et le traitement.

Fabrication et logistique : Alors que les robots ont été utilisés pour automatiser tâches simples dans le processus de fabrication (assemblage, peinture, etc.) depuis de nombreuses années, les progrès récents de l’industrie permettent à ces machines de…