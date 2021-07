Qu’est-ce que la stratégie NHS Test and Trace et comment fonctionne-t-elle ? – Le soleil

LE gouvernement britannique espère que les entreprises pourront continuer à utiliser le test NHS et l’application Trace à l’approche de la Journée de la liberté.

Le système, qui a été initialement lancé le 28 mai 2020, a été vital pour la réouverture en toute sécurité des entreprises – mais a récemment fait l’objet de critiques après que des personnes aient été « piquées à travers les murs ».

Quelle est la stratégie de test, track and trace ?

La stratégie de test, de suivi et de traçabilité a été l’une des mesures clés pour aider les entreprises à rouvrir en toute sécurité pendant la pandémie alors que le déploiement du vaccin à l’échelle nationale s’est accéléré.

Le NHS Test and Trace Service a été initialement lancé avec une équipe de 25 000 traceurs de contacts le 28 mai et a depuis été téléchargé par environ 5 millions de personnes.

Toute personne ayant été en contact avec une personne testée positive pour le virus mortel devra s’auto-isoler.

Même avec l’assouplissement de presque toutes les restrictions le 19 juillet, on espère que le système de test, de suivi et de traçabilité réduira la propagation du virus en identifiant et en contenant le bogue.

Essai

Selon les chiffres du gouvernement du 1er au 7 juillet, 194 005 personnes ont été testées positives pour le coronavirus (COVID-19) au moins une fois en Angleterre, soit une augmentation de 43% par rapport à la semaine précédente.

Il s’agit du plus grand nombre hebdomadaire de personnes testées positives depuis la semaine se terminant le 27 janvier 2021.

De plus, 5 473 208 personnes ont été testées au moins une fois entre le 1er juillet et le 7 juillet 2021 pour le COVID-19, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente.

La flambée des cas fait craindre que la réouverture du 19 juillet n’augmente encore la pression sur le NHS et menace même un autre verrouillage.

Actuellement, il existe deux principaux tests de coronavirus du NHS disponibles pour le public :

Tests PCR – principalement pour les personnes présentant des symptômes, qui sont envoyés à un laboratoire pour être vérifiés

Tests rapides de flux latéral – uniquement pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes, ils donnent un résultat rapide à l’aide d’un appareil similaire à un test de grossesse.

Les deux tests sont gratuits et peuvent être commandés sur le site Web du NHS.

Suivi

Pour comprendre dans un premier temps comment le coronavirus se propagerait dans la population, 20 000 ménages ont été recrutés et testés systématiquement sur 12 mois.

Un total estimé de 300 000 participants ont été impliqués dans l’étude.

Des tests d’anticorps « de haute précision » ont également été utilisés pour comprendre comment l’immunité pouvait fonctionner chez ceux qui se remettaient de la maladie.

Trace

La division de recherche numérique du NHS a développé l’application pour smartphone qui sera désormais largement utilisée pour alerter les gens qu’ils ont été exposés à une personne atteinte de coronavirus.

L’application fonctionne en utilisant Bluetooth pour se connecter lorsque le smartphone d’un autre utilisateur a été à proximité.

Il calcule la proximité de votre téléphone et du leur en fonction de la force du signal et fait un enregistrement anonyme du contact.

Si une personne développe des symptômes de Covid-19, elle peut signaler ses symptômes à l’application et organiser immédiatement un test.

Si l’autre personne signale ensuite, via l’application, un résultat de test positif, elle vous en informera ainsi que toute autre personne avec laquelle la personne a été en contact récemment.

Cependant, le système de traçage de l’application a été critiqué alors qu’une soi-disant « pingdémie » de Covid a frappé les pubs, les usines, les hôpitaux et les aéroports avec des isolements inutiles du personnel en juillet 2021.

L’application NHS Test & Trace a ordonné à un record de 520 194 de rester à la maison en seulement une semaine, soit une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents.

Cela signifiait qu’on pensait que deux millions de Britanniques étaient coincés à la maison car les laboratoires d’essais étaient inondés et les tests PCR vitaux n’étaient pas disponibles dans certaines régions.

L’ancien Premier ministre Tony Blair a averti qu’un goût de normalité pour les Britanniques ne ferait qu’alimenter la troisième vague britannique.

S’adressant au Times, il a déclaré: « La seule chose que nous avons apprise sur Covid, c’est que tout espoir que nous avions au début de cela, c’est-à-dire que ce serait une crise avec un début, un milieu et une fin définis, n’est malheureusement pas corriger. »

Il a ajouté: « Je comprends pourquoi tout le monde veut que ces restrictions prennent fin mais … vous n’avez qu’à regarder les données et il est assez clair que ce n’est pas fini. »

Tout ce que vous devez savoir sur l’application de suivi NHS Covid-19

