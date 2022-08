Qu’est-ce que la « stratégie du porc-épic » de Taïwan et quelle est son efficacité ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taïwan devra s’appuyer sur sa “stratégie du porc-épic” pour combler la différence de force s’il a le moindre espoir de repousser une invasion chinoise, selon les experts.

La stratégie du porc-épic est de plus en plus apparue dans les conversations après l’invasion russe de l’Ukraine et avec l’éventuelle invasion chinoise de Taïwan. Les stratèges le vantent comme le meilleur moyen pour une puissance militaire plus petite et inférieure d’essayer d’affronter des géants militaires, comme le montre le mieux l’Ukraine.

Newt Gingrich, dans un éditorial de Fox News publié l’année dernière, a appelé Taïwan à se transformer “en porc-épic”, ce qui appellerait les alliés américains et européens à fournir à Taïwan autant d’armes anti-navires, de mines marines larguées par voie aérienne et d’épaules -lanceurs de missiles tirés que possible.

Matt McInnis de l’Institut pour l’étude de la guerre l’a décrit comme un moyen pour un petit État de lutter efficacement et peut-être même de vaincre une puissance plus grande. Cela ne signifie pas abandonner les armes haut de gamme conventionnelles, mais plutôt les équilibrer avec une concentration saine, sinon plus forte, sur des armes plus petites et plus polyvalentes.

“Vous devez intégrer certaines capacités conventionnelles classiques haut de gamme comme les avions avancés, les chasseurs aériens, certains chars Abrams … mais ceux-ci doivent être rééquilibrés par rapport à un nombre croissant de capacités asymétriques”, a déclaré McInnis à Fox News Digital.

“Ces nombreux petits [weapons] vont être critiques pour tirer parti de la géographie de Taiwan, du fait qu’il est sur la défensive, que vous avez toujours un avantage défensif », a-t-il ajouté. « Vous devez apporter des missiles de croisière, des drones, des mines, des mortiers comme vous êtes voyant en Ukraine que ces types de capacités rendraient difficile pour la Chine d’accomplir une invasion.”

En Ukraine, les soldats doivent éliminer des chars et des avions, en utilisant une force relativement plus petite et moins chère pour niveler le terrain. La stratégie repose sur la fourniture aux petites armées d’une large gamme d’armes ou d’équipements petits mais légers et moins coûteux qui peuvent leur permettre de tirer parti d’infliger de gros dégâts avec un coup de poing plus petit.

“Face à la perspective d’une invasion forcée par la République populaire de Chine … ce dont Taïwan a besoin, ce sont des systèmes d’armes capables de contrer efficacement l’invasion”, a déclaré James Anderson, sous-secrétaire à la Défense par intérim pour la politique sous le président Trump, à Fox News Digital. “La RPC a besoin de grands navires amphibies pour envahir, mais Taïwan n’a pas besoin de grands navires pour se défendre… [it] a besoin de beaucoup de missiles anti-navires côtiers, entre autres systèmes défensifs.”

“Taïwan n’a pas besoin d’égaler l’arme de l’APL (Armée de libération du peuple). Elle devrait poursuivre une stratégie asymétrique avec le bon mélange d’armes défensives pour compenser le potentiel d’invasion de la RPC”, a-t-il expliqué.

Anderson a cité Israël comme un autre exemple d’une petite nation qui a réussi à rivaliser avec des armées beaucoup plus importantes tout au long de son histoire, ainsi qu’avec les États baltes, qui ont repoussé les invasions russes pendant des siècles malgré la grande disparité de la puissance militaire.

“Taiwan a besoin de systèmes d’armes polyvalents, résilients et pas trop chers mais en nombre significatif”, a déclaré Anderson. “Ce dont ils n’ont pas besoin, ce sont de très grandes plates-formes vulnérables et coûteuses qu’ils peuvent difficilement se permettre d’acquérir et de maintenir.”

La stratégie pourrait avoir pris une plus grande importance maintenant que la Chine semble avoir commencé à montrer comment elle pourrait aborder une invasion, que les experts ont qualifiée pendant un certain temps de très difficile en raison de l’absence d’une approche terrestre stable, ce qui rend encore plus difficile le rassemblement de forces. .

Mais ces dernières semaines, Pékin a rassemblé des forces autour de l’île dans le cadre de ce qu’il prétend être des exercices militaires réguliers, en partie en coordination avec la Russie. La menace flagrante et la nature imposante de ces exercices ont incité les critiques à affirmer que les États-Unis doivent changer leur politique d’ambiguïté qui dure depuis des décennies afin de renforcer les capacités de dissuasion de Taiwan.

“Le plus gros problème avec la stratégie du porc-épic est qu’elle ne garantit pas à elle seule la dissuasion”, a déclaré Anderson. “C’est une condition de dissuasion nécessaire mais pas suffisante, donc ce qu’il faut pour compléter la stratégie défensive… c’est que les États-Unis apportent plus de clarté et moins d’ambiguïté sur ce qu’ils feraient en cas de crise.”

“En un mot, les États-Unis doivent abandonner leur politique d’ambiguïté stratégique, qui a bien servi ce pays pendant plusieurs décennies mais a perdu son utilité”, a-t-il ajouté.