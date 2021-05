Le PDG de TESLA et passionné de crypto-monnaie, Elon Musk, occupera le devant de la scène lors du Saturday Night Live le 8 mai.

Cependant, le « Dogefather« Peut avoir énervé une star de la SNL après avoir demandé Twitter pour obtenir de l’aide avec ses idées de «sketchs».

Le « Dogefather » autoproclamé Elon Musk animera samedi soir en direct le 8 mai

Qu’est-ce que la star de SNL, Chris Redd, a dit à propos d’Elon Musk?

Comme Musc se prépare pour accueillir Saturday Night Live il y a quelques choses qu’il doit apprendre, cependant, heureusement pour le membre de la distribution du patron de Tesla, Chris Redd, est là pour donner un coup de main.

Le 1er mai Musk a demandé à ses 53 millions d’abonnés sur Twitter de l’aider avec quelques idées de «sketchs» il avait.

«Jeter quelques idées de sketchs pour SNL. Que devrais-je faire? » Musk a demandé à Twitter.

Il a ensuite lancé la blague: « Baby Shark et Shark Tank fusionnent pour former Baby Shark Tank » et « Irony Man – bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie ».

Chris Redd, membre de la distribution de SNL, s'est moqué de Musk après que le milliardaire ait qualifié ses croquis de SNL de « sketches »

Cependant, avant que Musk ne prenne trop d’avance sur lui-même, Redd avait un conseil: «D’abord, j’appellerais Em sketches», a répondu le comédien à Musk.

Redd n’est pas le premier membre de la distribution SNL à se moquer ouvertement du prochain hôte

Dans un article supprimé depuis, Bowen Yang et Aidy Bryant ont tous deux pris des coups sur Musk sur leurs comptes de médias sociaux.

Lorsque Musk a posté: «Découvrons à quel point Saturday Night Live est vraiment en direct» sur son compte Twitter, Yang a saisi le tweet pour le publier sur son propre compte. Instagram histoire.

Yang a sous-titré le tweet: «Qu’est-ce que c’est que ça veut dire?»

Le 1er mai, le patron de Tesla a demandé à ses 53 millions d'abonnés Twitter de l'aider sur ses prochains « sketches » SNL

Bryant était un peu plus subtil, en postant un retweet du sénateur Bernie Sanders qualifiant «d’obscénité morale» que «les 50 personnes les plus riches d’Amérique possèdent aujourd’hui plus de richesses que la moitié inférieure de notre peuple».

Le tweet a été ajouté à l’histoire Instagram de Bryant quelques heures seulement après l’annonce de Musk en tant qu’hôte.

Quand Elon Musk accueillera-t-il SNL?

Musk accueillera Saturday Night Live sur NBC le 8 mai 2021.

Miley Cyrus devrait être l’invité musical.

Le dernier nouvel épisode de SNL, diffusé le 10 avril, présentait Carey Mulligan en tant qu’animateur et Kid Cudi en tant qu’invité musical.

Musk sera rejoint par Miley Cyrus en tant qu'animatrice musicale de SNL le 8 mai

Ce sera la première fois que Musk accueillera ou apparaîtra sur Saturday Night Live.

Que s’est-il passé après qu’Elon Musk l’ait appelé le «Dogefather»?

Dans un tweet annonçant son apparition sur SNL, Musk l’a nommé le «Dogefather», faisant exploser la crypto-monnaie.

Le prix de dogecoin tiré de De 0,25 USD à 0,30 USD en moins de 15 minutes après que Musk a publié un tweet énigmatique: « The Dogefather ».

Musk a fait exploser la crypto-monnaie Dogecoin après s'être appelé le « Dogefather »





Le pic est survenu après une chute des prix la semaine dernière, lorsque la crypto-monnaie inspirée des mèmes est tombée après avoir atteint un niveau record, Reuters a rapporté.

Les partisans de la crypto-monnaie ont utilisé des hashtags pour alimenter un rallye, faisant grimper le prix du dogecoin, jusqu’à ce qu’il finisse par perdre de la vitesse.

Ce récent pic ramène la valeur de la devise vers les sommets records qu’elle a connus plus tôt ce mois-ci.