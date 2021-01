Qu’est-ce que la sédition? La violation du Capitole américain était un exemple «  presque classique  », selon un expert juridique

Les partisans du président Donald Trump qui ont violé le bâtiment du Capitole américain mercredi pourraient faire face à des accusations de sédition, selon des experts juridiques.

Le centre du pouvoir de la nation est devenu une scène de chaos mercredi alors que les émeutiers franchissaient les barricades, pénétraient par des fenêtres et envoyaient des représentants dans la clandestinité lors d’une session de débat sur la certification électorale. L’attaque contre le Capitole est survenue peu de temps après un rassemblement pour le président, qui a continué à réclamer sans fondement que l’élection avait été truquée et a dit à la foule qu’elle « ne concéderait jamais ».

Président élu Joe Biden a déclaré dans un discours télévisé mercredi que l’anarchie « n’est pas de la dissidence, c’est du désordre, c’est du chaos. Elle frôle la sédition. Et elle doit prendre fin, maintenant ».

Les actions de la foule étaient «inexcusables», et c’étaient des crimes, a déclaré Matthew Schneider, procureur américain du district oriental du Michigan, au Detroit Free Press, qui fait partie du réseau USA TODAY.

«Il y a une différence, une grande différence, entre les manifestations pacifiques et l’expression de vos libertés», a déclaré Schneider, qui a été nommé à son poste par Trump.

«Ce n’est pas ça. Les manifestants violents commettent des crimes, et ils doivent arrêter tout de suite, et ce n’est pas ce que notre Constitution protège.

Selon ce que les enquêteurs trouvent et les circonstances individuelles, les accusations peuvent aller de tout, des frais de couvre-feu de faible niveau à l’intrusion en passant par le délit de destruction de biens gouvernementaux de moins de 1000 dollars, en fonction du coût des fenêtres et de toute autre chose, a-t-il déclaré.

Il pourrait y avoir une accusation de destruction de biens gouvernementaux de plus de 1000 dollars, selon ce qui a été endommagé, ce qui est passible de 10 ans de prison, a-t-il déclaré.

Dans le haut de gamme, des accusations de troubles civils, d’ingérence dans l’application de la loi ou d’incitation à une émeute pourraient toutes être possibles, jusqu’à conspiration séditieuse – une accusation fédérale passible de 20 ans de prison, a-t-il déclaré.

Cette dernière accusation a semblé la plus pertinente à deux professeurs de la Cooley Law School de l’Université Western Michigan.

Ça lit:

«Si deux personnes ou plus dans un État ou territoire, ou en tout lieu soumis à la juridiction des États-Unis, conspirent pour renverser, abattre ou détruire par la force le Gouvernement des États-Unis ou pour leur faire la guerre , ou de s’opposer par la force à son autorité, ou par la force pour empêcher, entraver ou retarder l’exécution de toute loi des États-Unis, ou par la force pour saisir, prendre ou posséder tout bien des États-Unis contrairement à l’autorité ils seront chacun condamnés à une amende au titre du présent titre ou à un emprisonnement maximal de vingt ans, ou les deux. «

L’expression «retarder l’exécution de la loi» est la clé, et c’est ce que certains des émeutiers ont vu mercredi, a déclaré Devin Schindler, un professeur de droit qui était autrefois greffier à la 9e Circuit Court of Appeals.

«Pour au moins certains de ces manifestants, en particulier ceux qui sont entrés par effraction dans le Capitole, je pense qu’il y a un cas extrêmement fort qu’ils ont utilisé la force pour retarder, pour entraver, l’exécution de nos lois régissant les élections et la façon dont les votes électoraux sont comptés, » il a dit. «Il me semble assez clair, sur la base de ce que nous voyons, que les gens sont en fait, presque des manuels, violant cette loi sur le complot séditieux en utilisant la force pour interférer avec les activités légales du gouvernement.

Bien que les gens sur Twitter aient utilisé le terme «trahison», lui et Schneider ont convenu que l’accusation ne correspondait pas tout à fait à ce que l’on sait, car la trahison nécessite l’implication d’ennemis aux États-Unis.

Brig.Gen à la retraite. Michael McDaniel, doyen associé de la Western Michigan University-Cooley Law School, a également indiqué que la sédition était une des principales accusations possibles dans l’affaire, après d’éventuelles accusations moindres.

Il a également dit que la défense pourrait être difficile; Les protections du premier amendement ne sont pas en jeu une fois qu’une effraction se produit.

L’idée de «sédition» a changé, a-t-il dit, soulignant la version utilisée par le président John Adams contre ses opposants politiques. Il a été réduit par les tribunaux de nos jours.

Il a également soulevé des inquiétudes concernant une accusation fédérale différente de rébellion ou d’insurrection, qui pourrait entraîner une peine de 10 ans de prison, et les propos de Trump lors du rassemblement plus tôt dans la journée.

«Souvenez-vous que cela doit être« contre l’autorité des États-Unis »», a-t-il dit, utilisant le langage de la loi. « Donc, une question vraiment intéressante à poser à mes étudiants en droit plus tard cette semaine est de savoir si le discours du président … les incitait à la violence contre l’autorité du gouvernement des États-Unis. »

En fonction de cette réponse, compte tenu du rôle du président, une autre mise en accusation serait peut-être plus appropriée qu’une accusation, a-t-il déclaré.

Il n’y aura probablement pas de poursuites judiciaires rapidement sur les événements de la journée, a déclaré Michael Traugott, professeur émérite d’études en communication et en sciences politiques et professeur émérite de recherche au Center for Political Studies de l’Université du Michigan. Il y aura des questions de compétence, même parmi lesquelles les agences mèneront des enquêtes.

Schneider a également déclaré que les enquêtes pourraient prendre des semaines, mais que certaines personnes pourraient être inculpées plus tôt.

Ce n’est pas la première fois que l’idée de «conspiration séditieuse» est évoquée au cours de l’année écoulée. Le gouvernement américain s’est penché sur l’accusation de complot séditieux au milieu de la violence des manifestations estivales, a déclaré Schneider.

Rétrospectivement, il a également rappelé une autre fois que des coups de feu ont retenti au Capitole, en 1954.

Cinq députés de la Chambre ont ensuite été abattus et blessés par des membres du Parti nationaliste portoricain, qui plaidait pour l’indépendance de l’île, depuis la galerie au-dessus de la chambre.

En 1998, un homme armé au premier étage du bâtiment a tué deux policiers du Capitole et un ancien officier du Capitole a tiré des coups de feu sur un sénateur en 1947 alors qu’il entrait dans le tunnel du métro reliant le Capitole aux bureaux du Sénat.

Traugott a déclaré que le précédent le plus proche de ce qui s’est passé mercredi se trouve dans la guerre civile. Mais même alors, le Capitole lui-même n’a pas été pris d’assaut.

« L’action de la foule à Washington, incitée par le président Trump, est un affront sans précédent au transfert pacifique du pouvoir sur lequel repose notre démocratie », a-t-il déclaré. « C’est un acte séditieux qui ne ressemble à rien depuis la guerre civile.

«Il y a eu des actes individuels, comme Oklahoma City, mais rien de tel. C’est assez directement attribuable à une seule personne. «

Les actions de la foule ont créé une «déchirure dans notre tissu civil et politique (qui) sera difficile à réparer», a-t-il dit.

Les gens ont besoin de connaître les punitions pour rentrer chez eux et les choses ne s’aggravent pas, a déclaré Schneider.

«Nous devrions tous pouvoir être en désaccord pacifiquement», a-t-il déclaré. «C’est l’une des choses les plus dérangeantes pour moi, c’est que nous sommes, des deux côtés de l’allée, tout le monde pousse ces désaccords à l’extrême.

Compte tenu du contexte historique, Schindler a repensé à l’incendie du Capitole pendant la guerre de 1812 mais pensait toujours que l’assaut de 2020 se démarquait.

«Ce type de violence au Capitole est extraordinairement rare», a-t-il déclaré. Il y a quelques exemples à l’époque d’avant la guerre civile ou à l’époque de la guerre civile ou des combats de membres du Congrès », a-t-il déclaré. «Il y a eu… des fusillades dans le Capitole, mais voir ce niveau de violence dirigé vers l’exercice légal du gouvernement est inouï.

