Qu’est-ce que la saison des menottes ?

L’hiver arrive. Tu sais ce que ça veut dire? La saison des menottes est à nos portes. Et s’il vous arrive de suivre #cuffingseason, vous apprendrez que septembre est la phase “Drafting” et octobre est la phase “Tryout”.

Cela n’a rien à voir avec le sport. Il s’agit de sortir ensemble pendant cette période de l’année.

“La saison des menottes est la recherche de quelqu’un avec qui sortir ou sortir exclusivement pendant les vacances et les mois d’hiver les plus froids”, explique Samantha Burns, psychothérapeute et coach de rencontres et auteur de Fini les rencontres : 7 étapes pour trouver votre personne. “C’est une époque où les rencontres occasionnelles se transforment en rencontres plus exclusives et engagées. Il s’agit de profiter de la chaleur d’un câlin copain au lieu de s’aventurer dans le froid pour rencontrer des ratés potentiels », dit-elle.

Il n’y a pas de données scientifiques solides sur la tendance des rencontres, certains médias ont tenté de la quantifier. Dans une enquête réalisée par l’application de rencontres Coffee Meets Bagel, environ la moitié des célibataires interrogés ont déclaré qu’ils pensaient davantage aux rencontres pendant la saison des menottes, et 4 sur 10 disent qu’ils sont plus susceptibles d’utiliser des applications de rencontres pendant cette période. Un cinquième des répondants au sondage ont déclaré qu’ils sortiraient avec quelqu’un en hiver pour éviter d’être seuls, selon la société d’analyse de données YouGov. (Cette enquête s’est concentrée sur le fait que le menottage était une aventure consciente à court terme, mais bien sûr, ces relations peuvent durer plus longtemps.)