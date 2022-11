Qu’est-ce que la ruche sociale ? Un guide de l’alternative à Twitter

Les dernières semaines nous ont donné plus que quelques raisons de partir Twitter et essayez une nouvelle plate-forme de médias sociaux.

À la suite de Rachat d’Elon Musk sur Twitter, les choses sont devenues assez folles dans le monde des médias sociaux. Après avoir publié un sondage sur Twitter, Musk a rétabli le compte autrefois interdit de l’ancien président Donald Trump (même s’il ne l’a pas encore utilisé). Musk a également ramené Kanye West, Jordan Peterson et Andrew Tate au service après que tous aient été – à un moment ou à un autre – soit verrouillés, soit bannis de Twitter.

Mais Musk a également laissé environ la moitié du personnel de Twitter aller, amenant de nombreuses personnes à spéculer : Twitter pourrait-il réellement tomber en panne et ne jamais remonter ?

Tous ces facteurs combinés font que beaucoup de gens rejoignent les alternatives Twitter. Mastadon a été un gros service, mais un service avec beaucoup de buzz en ce moment est Hive Social.

Qu’est-ce que Hive Social ?



Hive Social est une application de médias sociaux uniquement mobile. En apparence et en sensation, c’est très, très semblable à Twitter. Vous pouvez suivre les gens, ils peuvent vous suivre en retour. Vous pouvez “aimer” ou “coeurer” les messages d’autres utilisateurs et vous pouvez, faute d’un meilleur terme, “retweeter” les messages d’autres personnes (bien que Hive appelle cela un “repost”).

En quoi Hive est-il différent ?

Hive est plus simple que de nombreuses autres alternatives Twitter comme Mastodon, mais il y a quelques différences.

Le principal est peut-être le calendrier. Contrairement à Twitter, qui est devenu de plus en plus complexe et généré par des algorithmes, Hive propose un flux chronologique simple, ce qui est formidable. Il ne comporte pas non plus de coches bleues pour les utilisateurs vérifiés ni aucune possibilité de booster les publications promues.

Un autre point de différence est l’absence d’un client de bureau. Pour l’instant, au moins, Hive est uniquement mobile, via une application. Pas génial.

Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser un peu plus. Vous pouvez choisir vos pronoms et afficher votre signe astrologique si c’est votre truc. Ce n’est pas mon truc, mais je l’affiche juste pour essayer de m’intégrer. Il y a aussi une chose étrange où vous pouvez connecter votre compte Spotify et le faire jouer une chanson lorsque les gens visitent votre profil. MySpace est de retour, bébé !

Une autre distinction importante : il n’y a pas de limite de caractères pour les publications. Ce qui est bon. Mais aussi ne pas bien. J’ai déjà vu ma juste part de méga messages qui occupent tout l’écran.

Il y a aussi une section de style “découvrir” sur l’application, qui est assez bonne pour faire apparaître le contenu qui pourrait vous intéresser. Plus d’informations à ce sujet plus tard.

Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire, vous devez télécharger l’application Hive Social via iPhone ou Android. À partir de ce moment, il vous demande de faire toutes les choses normales que vous devez faire lors de votre inscription.

Créer un compte.

Choisissez un écran et un nom d’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent également sélectionner une série de sujets qui les intéressent, ce qui permet de remplir la section “découvrir” de l’application mentionnée ci-dessus. Actuellement, j’ai sélectionné le sport, la technologie, les jeux vidéo, l’anime et un tas d’autres choses. C’est ce qui remplit le haut de la zone de découverte, mais lorsque je fais défiler le contenu d’autres sujets, il apparaît également.

C’est à peu près tout.

De quoi s’inquiéter ?

Hmmm, eh bien, il est probablement important d’être averti que Hive est un service beaucoup plus petit géré par une équipe beaucoup plus petite que ce à quoi vous pourriez être habitué avec Twitter ou Instagram. J’ai remarqué des fautes de frappe sur les e-mails et les messages de vérification par exemple. C’était bizarre.

De plus, l’identité des personnes qui ont construit Hive n’a pas encore été révélée. Urticaire À propos de nous fait référence à une fondatrice appelée “Raluca” qui était “fatiguée des restrictions auxquelles elle était confrontée sur les plateformes sociales dans lesquelles ses messages n’étaient pas vus par de nombreux amis et ressentaient la pression d’algorithmes compliqués”. C’est tout ce que nous avons à ce stade.

Bref, une toute petite équipe travaille sur Hive. Lundi, Hive a atteint 1 million d’utilisateurs, c’est donc un service à ses débuts. Attendez-vous à un peu de jank.