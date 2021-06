Qu’est-ce que la République de Galaad dans The Handmaid’s Tale, où sont les colonies et pourquoi Ofglen y a-t-il été envoyé lors de la première saison?

BASÉ sur le roman classique de Margaret Atwood de 1985, The Handmaid’s Tale se déroule dans un avenir proche et dépeint un monde dystopique dans lequel les femmes sont privées des droits humains les plus fondamentaux.

Avec la saison quatre de l’émission télévisée à succès qui sera diffusée sur Channel 4, nous jetons un coup d’œil à la République de Galaad et aux différents États entourant le régime totalitaire.

La République de Galaad est un régime totalitaire fictif qui a renversé le gouvernement américain

Qu’est-ce que la République de Galaad et est-ce un lieu réel ?

Après le renversement du gouvernement américain, le mouvement des Sons of Jacob impose un régime chrétien et totalitaire sous prétexte de restaurer le bien.

Au sein de cette nouvelle société, les femmes se voient attribuer divers rôles.

Offred, le protagoniste, est obligé de devenir une servante – des femmes qui sont obligées d’avoir des relations sexuelles avec leurs commandants pour leur fournir des enfants et les épouses infertiles.

La République de Galaad interdit aux femmes d’avoir un travail, de lire, de posséder des biens et de voter, entre autres restrictions.

Dans le livre et la série télévisée, la République fictive de Gilead est centrée autour de l’ancien quartier d’Offred à Cambridge, dans le Massachusetts.

Galaad apparaît dans la Bible dans le livre de Genèse 31:21, et est censé signifier « la colline du témoignage ».

Il existe également une véritable Galaad, qui est une région montagneuse de la Jordanie d’aujourd’hui.

Où sont les colonies et Offred y sera-t-il envoyé ?

Les colonies bordent la République de Galaad en Amérique du Nord et sont des zones qui ont été contaminées par des déchets radioactifs.

En guise de punition, les condamnés, ou les Unpeople, sont envoyés dans les Colonies s’ils ont commis un crime.

La plupart considèrent que cette punition est pire que la mort, car la majorité des condamnés meurent de malnutrition et de maladies causées par la pollution.

Dans le dernier épisode de la première série, les téléspectateurs ont vu une Offred enceinte se faire enlever après s’être rebellée contre son commandant et le système.

En plus des principaux États, d’autres territoires et places fortes sont détenus par les socialistes, les baptistes, les Mexicains et d’autres factions.

Dans la saison 3, June a fait passer clandestinement le bébé Nichole au Canada pour retrouver sa première fille Hannah, toujours coincée à Gilead.

Elle est également envoyée à un nouveau commandant, Joseph, elle n’est donc plus « OfFred » mais « OfJoseph ».

Il s’avère que c’est le commandant Lawrence, qui a aidé bébé Nichole à s’échapper. Heureusement pour juin, il ne participe pas aux rituels de Galaad.

June est également amoureuse de deux hommes, son mari Luke au Canada et son amant Nick à Gilead.

Les fans de The Handmaid's Tale attendent avec impatience le retour de l'émission télévisée à succès

Quels sont les autres états et districts ?

Les États de Floride, les Appalaches Highlands et la ville de Chicago, dans l’Illinois, se rebellent contre la République, où l’armée américaine et la Garde nationale de l’Illinois se battent pour le contrôle.

Au sein de Gilead, les informations sur ces États rebelles sont limitées, car les médias sont soumis à une censure extrême.

Grâce à Mayday, un groupe composé de rebelles au sein de la République de Gilead, de petites bribes d’informations parviennent à filtrer jusqu’à Offred sur son mari et son enfant d’avant le régime.

Ceux qui tentent de fuir Galaad et l’ordre oppressif tentent de s’enfuir au Canada ou en Europe.

À la fin de la première saison, nous avons vu la meilleure amie d’Offred, Moira (jouée par Samira Wiley) s’échapper et retrouver le mari d’Offred, Lucas.

Quand est-ce que la saison quatre de The Handmaid’s Tale est sortie au Royaume-Uni ?

La saison 4 commencera à être diffusée sur Channel 4 le 20 juin 2021 à 21h.

Il continue à la même heure chaque semaine.

Si vous manquez un épisode, vous pouvez rattraper votre retard sur 4OD ici.