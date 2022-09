Qu’est-ce que la reine consort ? Un aperçu du titre que l’épouse du roi Charles, Camilla, a reçu après la mort de la reine Elizabeth

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine consort est le titre donné à l’épouse d’un roi régnant. En d’autres termes, il est donné à ceux qui sont amenés dans la famille royale par mariage.

Quelle est la différence entre la reine et la reine consort ?

Une personne reçoit le titre de reine lorsqu’elle est le monarque régnant. Par exemple, la reine Elizabeth II a été couronnée le 6 février 1952, lorsque son père, le roi George VI, est décédé à 56 ans, lui donnant le titre de reine Elizabeth.

La prochaine personne après la reine Elizabeth II qui est dans la ligne de succession qui pourrait hériter du titre de reine est la fille du prince William et de Kate Middleton – la princesse Charlotte. Mais son frère aîné, le prince George, montera sur le trône avant elle et leur père, le prince William avant lui.

Une personne qui est reine consort n’est pas en lice pour le trône et ne monterait pas sur le trône au cas où le roi mourrait avant elle, puisque ce rôle doit être hérité et ne peut être pris par le mariage. Le fils de la reine Elizabeth II, Charles, est devenu roi le 8 septembre 2022, après la mort de sa mère. Si le roi Charles devait passer devant sa femme Camilla, elle ne monterait pas sur le trône. Son fils aîné, le prince William, monterait sur le trône puisqu’il est le suivant dans l’ordre de succession, et sa femme, Catherine, duchesse de Cambridge serait reine consort.

La reine consort a-t-elle un pouvoir ?

La reine consort n’a aucun pouvoir politique et leur travail principal est de “fournir de la compagnie et un soutien moral et pratique” au roi, selon le site royal.

La reine consort est toujours chantée avec le roi lors d’une cérémonie similaire.

“Sauf décision contraire, une reine consort est couronnée avec le roi lors d’une cérémonie similaire mais plus simple. Si la nouvelle souveraine est une reine, son épouse n’est pas couronnée ou ointe lors de la cérémonie de couronnement”, indiquent les sites Web.

Camilla est-elle une reine consort ?

Après le scandale qui a éclaté avec Camilla, la princesse Diana et le prince Charles, il a été mis en place qu’une fois la reine Elizabeth II passée, Camilla ne prendrait pas le titre de reine consort et recevrait plutôt le titre de princesse consort lorsque son mari est devenu le Roi.

En février 2022, tout a changé lorsque la reine Elizabeth a annoncé que lorsque son fils, Charles deviendrait roi, Camilla prendrait le titre de reine consort.

“Lorsque, dans la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, sachez que vous lui donnerez, ainsi qu’à sa femme Camilla, le même soutien que vous m’avez donné ; et je souhaite sincèrement que, lorsque ce moment viendra, Camilla soit connue comme la reine. Consort alors qu’elle continue ses loyaux services”, a déclaré la reine Elizabeth II dans un communiqué.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est décédée et le prince Charles est devenu le roi Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles est devenue la reine consort.