Qu’est-ce que la réconciliation ? Pourquoi retarde-t-il l’accord sur les infrastructures?

Les factures de rapprochement ne peuvent pas faire l’objet d’obstruction systématique; ils peuvent être votés à la majorité simple.

Certains démocrates disent qu’ils ne s’aligneront pas sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures sans la promesse d’un projet de loi de réconciliation portant sur les « infrastructures humaines ».

Au milieu des pourparlers de compromis sur un accord bipartite sur les infrastructures, certains démocrates disent qu’ils ne s’aligneront pas sans la promesse d’un autre projet de loi sur le bureau du président Joe Biden.

« Il n’y aura pas de projet de loi d’infrastructure à moins d’avoir un projet de loi de réconciliation. C’est clair et simple », a déclaré jeudi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, menaçant de suspendre le vote de la Chambre sur l’accord jusqu’à ce que le Sénat envoie au président un projet de loi axé sur « l’infrastructure humaine », également.

Dans le cas de ce projet de loi, « réconciliation » n’est pas synonyme de paix. Voici un aperçu de ce qu’implique le processus de réconciliation du Congrès et pourquoi il fait les gros titres.

Qu’est-ce que la réconciliation ?

La réconciliation est un processus spécial qui facilite essentiellement l’adoption d’une loi par le Sénat. Le processus permet d’accélérer les factures d’impôt, de dépenses et de limitation de la dette en évitant les blocages typiques du Congrès.

Le processus de réconciliation ne peut être entrepris que si la Chambre et le Sénat conviennent d’une résolution budgétaire qui comprend d’abord des «directives de réconciliation» pour les comités, selon le Center on Budget and Policy Priorities non partisan.

Les directives demandent aux comités de « préparer et de faire rapport » d’une législation à une date spécifiée qui fait l’un ou plusieurs des éléments suivants, selon le PPCB : augmente ou diminue les dépenses de montants spécifiés sur une période donnée, augmente ou diminue les revenus de montants spécifiés sur un temps imparti ou modifie le plafond de la dette publique. En d’autres termes, les directives informent les législateurs de la marge de manœuvre dont ils disposent pour dépenser plus ou moins pour chaque budget.

Les résolutions budgétaires ne peuvent pas faire l’objet d’obstruction systématique et ne sont pas envoyées au président pour être signées. Les projets de loi de réconciliation proposent des lois qui reflètent les priorités énoncées dans la résolution budgétaire.

Comme les résolutions budgétaires, les projets de loi de réconciliation ne peuvent pas faire l’objet d’obstruction systématique. Ainsi, au lieu d’avoir besoin de 60 voix, ces projets de loi peuvent être adoptés à la majorité simple.

Étant donné que le Sénat est divisé à 50-50 selon les partis – et que la vice-présidente Kamala Harris détient le vote décisif – la réconciliation permettrait aux démocrates du Sénat de déposer un projet de loi sur les impôts et les dépenses sur le bureau de Biden sans aucun soutien républicain.

Comment a-t-il été utilisé dans le passé – et qu’est-ce qui empêche d’en abuser ?

La réconciliation a été établie dans le Congressional Budget and Imoundment Control Act de 1974. Depuis 1980, lorsque le processus a été utilisé pour la première fois, le Congrès a envoyé 26 projets de loi de réconciliation au président ; 22 mesures ont été adoptées et quatre ont fait l’objet d’un veto, selon un rapport du Congressional Research Service. Plus récemment, la réconciliation a été utilisée pour adopter le plan fiscal des républicains en 2017 et l’American Rescue Plan Act de cette année, le programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars.

Au cours de ses premières années d’utilisation, le processus a principalement approuvé des réductions de dépenses, mais peu de temps après, les projets de loi en sont venus à inclure des politiques apparemment non pertinentes. Par exemple, un acte de réconciliation a réduit le nombre de membres de la Federal Communications Commission et de l’Interstate Commerce Commission, selon le rapport de CRS.

Le regretté sénateur Robert Byrd (D-Va.) considérait ces écarts comme des abus de pouvoir. Il a proposé une règle pour freiner la pratique consistant à inclure des dispositions superflues dans les projets de loi de réconciliation.

« Nous sommes maintenant en train de voir (…) la boîte de Pandore qui s’est ouverte à l’abus du processus de réconciliation », a déclaré Byrd en proposant la règle. « … Si le processus de réforme budgétaire doit être préservé, et plus important encore, si nous voulons préserver le processus délibératif de ce Sénat américain – qui est l’élément exceptionnel et unique par rapport au Sénat américain – des mesures doivent être prises. maintenant pour arrêter cet abus du processus budgétaire.

La règle, surnommée la « règle Byrd », a été codifiée dans le Congressional Budget Act de 1974 en 1990, selon le rapport du CRS.

Pourquoi est-ce pertinent en ce moment ?

Le paquet d’infrastructures bipartite est au bord d’un effondrement potentiel – et s’il le sera ou non, il s’agit principalement de savoir si un projet de loi de réconciliation sera lié à son adoption.

Dans ses remarques annonçant que lui et un groupe bipartite de 21 sénateurs étaient parvenus à un éventuel accord sur les infrastructures, Biden a indiqué qu’il ne signerait pas le paquet sans un projet de loi de réconciliation traitant de «l’infrastructure humaine» également sur son bureau.

« S’ils ne viennent pas (les deux), je ne le signe pas. Très simple », a déclaré Biden.

Les républicains ont déclaré que les commentaires les avaient « aveuglés », remettant en question le compromis sur l’infrastructure. Biden est ensuite revenu sur cette déclaration, affirmant que ce n’était « pas son intention » de menacer d’un veto sur le paquet infrastructure.

« Le résultat est le suivant : j’ai donné ma parole pour soutenir le plan d’infrastructure, et c’est ce que j’ai l’intention de faire », a-t-il déclaré.

Mais les progressistes ne sont pas impressionnés, et sans eux, l’accord sur les infrastructures reste dans des eaux troubles.

« Soyons clairs : il n’y aura pas d’accord bipartite sur les infrastructures sans un projet de loi de réconciliation qui améliore considérablement la vie des familles de travailleurs et combat la menace existentielle du changement climatique » Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) a tweeté Dimanche. « Pas de projet de loi de réconciliation, pas d’accord. Nous avons besoin d’un changement transformateur MAINTENANT.