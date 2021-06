Qu’est-ce que la réanimation cardio-pulmonaire (RCR) et comment a-t-elle sauvé la vie de Christian Eriksen ? | Actualités footballistiques

Samedi, Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque. L’intervention rapide de Simon Kjaer et du personnel médical lui a sauvé la vie.

« [Eriksen] était parti », a déclaré le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen. « Nous avons fait de la réanimation cardiaque, c’était un arrêt cardiaque. À quel point étions-nous près de le perdre ? Je ne sais pas mais nous l’avons récupéré après un défib, donc c’est assez rapide. »

L’effondrement soudain d’Eriksen a incité Kjaer à dégager les voies respiratoires de son coéquipier et à commencer la technique de RCR vitale, qui s’est poursuivie à l’aide d’un défibrillateur et d’un personnel médical professionnel.

Heureusement, les compétences en premiers soins du capitaine danois se sont avérées vitales et Eriksen se remet maintenant à l’hôpital et est considéré comme hors de danger.

La RCR est assez facile à apprendre et cela peut faire la différence entre la vie et la mort avant que les services médicaux d’urgence n’arrivent pour aider.

Alors, qu’est-ce que c’est, en quoi cela fait-il une différence et comment devez-vous vous comporter si vous vous trouvez dans une situation d’urgence ?

Qu’est-ce que la RCR ?

La RCR signifie réanimation cardio-pulmonaire et est une technique médicale qui est administrée à une personne qui fait un arrêt cardiaque.

Cela se produit lorsque le cœur rencontre un problème électrique et cesse de pomper le sang dans le corps et vers le cerveau, ce qui fait perdre conscience à la personne et arrête de respirer.

Les médecins définissent cela comme une « mort clinique », qui est le début de la mort biologique, bien que la RCR puisse aider à relancer les fonctions cardiaques de la personne et à lui sauver la vie.

En administrant des compressions thoraciques et des insufflations de sauvetage, l’interprète de RCR aide à pomper le sang et l’oxygène dans le corps de la personne, prenant en charge le rôle de son cœur et de ses poumons.

Le Dr Sanjay Sharma, cardiologue du sport à l’hôpital St George qui a travaillé avec Christian Eriksen à Tottenham, a déclaré que la réponse rapide de l’équipe médicale sur le terrain était essentielle à son rétablissement.



« Le temps, c’est le myocarde, c’est ce que l’on dit en médecine – cela signifie que plus le délai est long, plus il y a de chances que le muscle cardiaque ne récupère jamais », a déclaré le professeur de cardiologie Dr Sanjay Sharma. Sky Nouvelles sportives.

« En fait, pour chaque minute qui passe, les chances de survie d’un individu diminuent de sept à 10%. Il est donc très, très crucial de faire battre le cœur pendant ces moments cruciaux et de démarrer le cœur le plus rapidement possible.

« Non seulement pour que le résultat cardiaque soit bon, mais aussi pour que les autres organes, comme le cerveau, restent bien perfusés afin que l’individu après survie reste en bonne santé. »

Fabrice Muamba dit que la santé et le bien-être de Christian Eriksen sont la chose la plus importante, après que le milieu de terrain danois a subi un arrêt cardiaque



Demandez toujours l’aide d’un professionnel en appelant le 999 avant de commencer la RCR.

Les conseils du NHS pour effectuer des compressions thoraciques sont les suivants :

Placez le talon de votre main sur le sternum au centre de la poitrine de la personne. Placez votre autre main sur votre première main et croisez vos doigts. Placez-vous avec vos épaules au-dessus de vos mains. En utilisant le poids de votre corps (pas seulement vos bras), appuyez directement de 5 à 6 cm (2 à 2,5 pouces) sur sa poitrine. En gardant vos mains sur sa poitrine, relâchez la compression et laissez la poitrine revenir à sa position d’origine. Répétez ces compressions à un rythme de 100 à 120 fois par minute jusqu’à ce qu’une ambulance arrive ou que vous soyez épuisé.

La British Heart Foundation recommande qu’en cas d’urgence, il soit préférable d’essayer de pratiquer la RCR, même en cas de doute, plutôt que de ne rien faire du tout.

Le Dr Andrew Deaner, qui a soigné Fabrice Muamba lors d’un arrêt cardiaque il y a neuf ans, a salué la rapidité de la réponse médicale après l’effondrement de Christian Eriksen



« À bien des égards, Christian a réagi à la RCP et à la défibrillation de la manière dont nous nous attendions à ce que Fabrice le fasse », a-t-il déclaré. Sky Nouvelles sportives.

« Nous avons évidemment été très déçus et surpris que Fabrice ne soit pas revenu si vite, heureusement en poursuivant la RCR et d’autres efforts de réanimation avancés, nous avons réussi à sauver Fabrice, mais après avoir été inconscient beaucoup plus longtemps.

« La norme est ce qui s’est passé avec Christian, que si la RCR est démarrée efficacement, vous avez un accès rapide aux défibrillateurs et obtenez un résultat positif.

« Je pense que ce n’est qu’un autre exemple que tout le monde devrait reconnaître l’importance d’une RCP précoce, apprendre à pratiquer la RCP et s’assurer que des défibrillateurs sont disponibles rapidement. »

