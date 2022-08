Qu’est-ce que la pyrotechnie ? | Le soleil

PYROTECHNIE créer une atmosphère engageante et passionnante pour les publics du monde entier.

On pense que la première utilisation de la pyrotechnie remonte au IIe siècle av. J.-C. en Chine.

Les premières pièces pyrotechniques jamais créées étaient des feux d’artifice

Qu’est-ce que la pyrotechnie ?

La pyrotechnie est la science et l’artisanat derrière la création d’explosions, de feux d’artifice, de fumée, de flammes et plus encore de manière confinée.

Ce sont des réactions chimiques exothermiques, qui créent de la chaleur, de la lumière, du gaz et du son.

La pyrotechnie est souvent utilisée dans les industries du divertissement, de l’exploitation minière et de la démolition.

Les pyrotechniciens sont des personnes professionnellement formées qui sont responsables de la manipulation et du fonctionnement sécuritaires des dispositifs pyrotechniques.

Le mot pyrotechnie est dérivé des mots grecs pyr et tekhnikos, qui signifient feu et fait par l’art.

Quels sont les différents types de pièces pyrotechniques ?

Les pièces pyrotechniques utilisées dans l’industrie du divertissement sont appelées pièces pyrotechniques proches et font référence à la distance entre le public et les pièces pyrotechniques elles-mêmes.

Les pièces pyrotechniques d’affichage sont destinées à une utilisation en extérieur et sont destinées à être exposées plus loin du public.

Ils créent des effets à bien plus grande échelle, comme des feux d’artifice, et nécessitent des artificiers très expérimentés.

Les pièces pyrotechniques grand public sont accessibles au grand public et sont considérées comme moins dangereuses que les pièces pyrotechniques de démonstration et de proximité.

Ils comprennent des feux d’artifice récréatifs, des fusées éclairantes de détresse, des modèles réduits de fusées, des étincelles et d’autres articles similaires.

David Guetta utilise la pyrotechnie, comme les feux d’artifice et les explosions de feu, pour créer des effets spéciaux

Qui utilise la pyrotechnie dans ses spectacles ?

La pyrotechnie est souvent vue lors de concerts, d’événements sportifs et d’autres spectacles en direct.

La WWE utilise couramment la pyrotechnie pour l’entrée de chaque lutteur, ainsi que tout au long du spectacle pour créer des effets spéciaux.

Pink Floyd a été le premier groupe à utiliser la pyrotechnie à grande échelle lors de leurs concerts.

Gene Simmons, du groupe Kiss, a même utilisé la pyrotechnie pour cracher du feu et tirer des feux d’artifice avec sa guitare.

Parmi les autres groupes qui ont utilisé la pyrotechnie, citons Rammstein, Mötley Crue, Metallica, Def Leppard et The Who.