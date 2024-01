Qu’est-ce que la prostate et pourquoi pose-t-elle tant de problèmes aux hommes ?

Et alors est la prostate et pourquoi pose-t-elle tant de problèmes aux hommes ?

C’est un sujet que la plupart des gens ne veulent pas aborder. Mais cela peut avoir un impact considérable sur votre vie.

La prostate est un petit organe situé juste sous la vessie. Sa fonction principale est de fournir un liquide nourrissant qui facilite le transport des spermatozoïdes.

À mesure que les hommes vieillissent, la taille de la prostate a tendance à augmenter. Et à mesure que la glande grossit, elle peut bloquer l’écoulement de l’urine de la vessie. En clair, cela peut rendre plus difficile l’urine et conduire à de nombreuses visites aux toilettes au milieu de la nuit.

C’est ce que le roi Charles a: une hypertrophie de la prostate, également appelée HBP, ou « hyperplasie bénigne de la prostate ». Le mot clé ici est « bénin », avec des symptômes qui mettent rarement la vie en danger.

Un problème plus grave survient lorsque la prostate devient cancéreuse. Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes. de quoi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a-t-il été diagnostiqué.

Ce qui rend les choses délicates, c’est que, même si environ 1 homme sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate, celui-ci se développe souvent si lentement qu’environ 80 % de ces hommes, s’ils ne sont pas traités, finiront par mourir d’une autre cause, y compris la vieillesse.

Mais parfois, le cancer de la prostate connaît une croissance rapide et constitue une menace réelle.

Alors que faire?

Vous connaissez peut-être un test sanguin de dépistage appelé PSA, ou antigène spécifique de la prostate. Il existe des limites à l’utilisation du test PSA pour dépister le cancer de la prostate, car cette protéine est fabriquée à la fois par l’HBP (hypertrophie de la prostate) et par les tissus cancéreux de la prostate.

Étant donné que l’HBP et le cancer de la prostate entraînent tous deux une augmentation des taux de PSA, on craint que le dépistage du PSA ne conduise à un surdiagnostic et à un surtraitement. Cela a suscité des désaccords parmi les professionnels de la santé quant à ses avantages globaux.

Les tests peuvent parfois donner un faux positif : vous soupçonnez que vous avez un cancer alors que ce n’est pas le cas, ce qui conduit à une biopsie inutile ; ou bien, vous diagnostiquez et traitez de manière excessive un cancer à croissance lente.

Conclusion : parlez à votre fournisseur de soins de santé et discutez attentivement des risques et des avantages du dépistage, en tenant compte de facteurs individuels tels que les antécédents familiaux, l’âge, la race, etc.

Si votre PSA est élevé, d’autres tests peuvent vous aider à décider si une biopsie est nécessaire.

Si un cancer est suspecté, une biopsie peut le confirmer, et un large éventail d’approches peuvent être envisagées : de la surveillance active (simplement surveiller les tests et voir si le cancer se développe), jusqu’à zapper uniquement la partie de la prostate où le cancer a été détecté. , à retirer ou à détruire la glande entière.

Dans le cas du secrétaire Austin, son cancer a conduit les médecins à lui retirer entièrement la prostate. [Prostate cancer is more common in Black men.]

Pour le roi Charles, l’hypertrophie de la prostate sera soignée à l’hôpital la semaine prochaine et tout devrait aller bien.

Deux hommes, deux diagnostics communs et deux traitements très différents, qui sont riches d’enseignements pour nous tous.

