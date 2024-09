Qu’est-ce que la prosopagnosie, la maladie qu’Ushna Shah vient de révéler ? – Célébrité

Avez-vous déjà été incapable de reconnaître le visage de quelqu’un ? Est-ce que cela arrive si souvent que c’en est frustrant ? Cela arrive à Ushna Shah, à tel point qu’elle a partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle souffrait de prosopagnosie, ou cécité faciale, qui affecte la capacité d’une personne à reconnaître les visages.

Selon École de médecine de Harvardla cécité faciale est « une condition mystifiante qui peut nous faire croire que nous reconnaissons des personnes que nous n’avons jamais rencontrées ou nous empêcher de reconnaître celles que nous avons ». Une étude récente publié dans Cortex ont indiqué que jusqu’à une personne sur 33 (3,08 pour cent) pourrait répondre aux critères de la prosopagnosie.

Shah a profité de son histoire Instagram pour partager qu’au fil du temps, cette maladie est devenue plus importante pour elle et qu’elle ne parvient souvent pas à reconnaître immédiatement les gens, même dans des contextes familiers.

« Ce qui était autrefois une blague est devenu une expérience frustrante au fil des années, et je suis sûre que je ne suis pas seule », a écrit l’actrice, ajoutant son message à ses moments forts sur Instagram pour ceux qui la connaissent et ceux qui la connaissent peut-être dans le avenir.

Shah a souligné que si elle était incapable de reconnaître quelqu’un lors d’une interaction, c’était à cause de cette condition et non d’un « manque de reconnaissance ou de soins ».

Le Canadiens L’actrice espérait que son message encouragerait davantage de conversations sur la cécité faciale et sur la manière dont elle pourrait affecter les interactions quotidiennes.

« Merci de votre compréhension et de votre soutien alors que nous continuons à favoriser l’ouverture et l’empathie. »

Nous espérons que Shah trouvera du réconfort, du soutien et de la force pour surmonter cette situation.