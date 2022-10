Qu’est-ce que la prophétie de la lune de sang ? Théorie du complot expliquée – The Sun

LA lune de sang est une rare touche de rouge dans le ciel nocturne qui intrigue les astronomes depuis des années.

Mais selon certains théoriciens du complot, quatre d’entre eux d’affilée peuvent signifier des temps désastreux.

La prophétie de la lune de sang suggère qu’une lune de sang dans des circonstances spécifiques pourrait être un signe de la fin des temps Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce que la prophétie de la lune de sang ?

La prophétie de la lune de sang est un ensemble de croyances apocalyptiques entourant une tétrade, autrement connue comme une série de quatre éclipses lunaires consécutives.

Une éclipse lunaire totale se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre se trouvent en ligne droite, projetant une ombre sur la lune dans le ciel.

Au cours de certaines de ces éclipses, la lune prend brièvement une teinte rougeâtre en raison d’une illusion de lumière, ce qui a valu à l’éclipse le surnom de “lune de sang”.

Certains théoriciens du complot pensent qu’une série de quatre éclipses lunaires totales d’affilée signifie des temps troublés à venir.

La tétrade est un événement relativement rare, le dernier s’étant produit en 2015, 2004 et 2003.

La prophétie de la lune de sang a été promue par les ministres chrétiens John Hagee et Mark Biltz mais a été rejetée par les experts.

Les catastrophes dans le monde, y compris les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques, se produisent assez régulièrement pour qu’il soit inévitable qu’une se produise la même année qu’une tétrade.

Quelles sont les théories de la fin des temps ?

La prophétie liée au début de la fin des temps telle que décrite dans la Bible dans le Livre de Joël, Actes 2 :20 et Apocalypse 6 :12.

L’idée d’une “lune de sang” servant de présage de la venue de la fin des temps vient du livre de Joël, où il est écrit : “le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, devant le grand et terrible le jour du Seigneur vient.”

Cette phrase est à nouveau mentionnée par saint Pierre pendant la Pentecôte, comme indiqué dans les Actes, bien que Pierre dise que la date de la Pentecôte, et non une date future, était l’accomplissement de la prophétie de Joël.

La lune de sang apparaît également dans le livre de l’Apocalypse chapitre 6, versets 11 à 13, où le verset 12 dit : “Et je vis quand il eut ouvert le sixième sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune devint comme du sang.”

En 2008, Mark Biltz a commencé à prédire que la seconde venue de Jésus se produirait à l’automne 2015, affirmant qu’il avait découvert un modèle astronomique qui prédisait que la prochaine tétrade coïnciderait avec la fin des temps.

Hagee a saisi la prédiction pour écrire Four Blood Moons, qui est devenu un best-seller.

Contrairement à Biltz, il n’a pas proclamé qu’un événement spécifique de la fin des temps se produirait, mais a affirmé que chaque tétrade antérieure des 500 dernières années a coïncidé avec des événements tragiques qui ont été suivis d’un triomphe.