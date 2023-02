La promotion et la relégation sont l’un des mécanismes clés d’une grande partie du sport mondial appelé football. Mais qu’est-ce que pro/rel, comme on l’abrége généralement ? Si vous êtes un nouveau fan, en particulier venant du sport américain, vous n’êtes peut-être pas du tout familier avec le concept.

Qu’est-ce que la promotion et la relégation ?

Au niveau le plus élémentaire, la promotion et la relégation sont un moyen de trier les clubs. La ou les meilleures équipes des ligues inférieures sont promues dans une ligue supérieure à la fin d’une saison. À leur tour, ils sont remplacés par la ou les pires équipes de la ligue au-dessus d’eux. À la base, le principe est celui du mérite sportif. Vous ne pouvez pas vous assurer une place au sommet du sport simplement en ayant le plus d’argent ou en étant dans une grande ville. Vous devez le gagner sur le terrain.

Pour comprendre pourquoi pro/rel a été développé et pourquoi il est utilisé, vous devez considérer la philosophie globale d’un système sportif professionnel. Aux États-Unis et au Canada, nous avons ce qu’on appelle communément un système de « franchise ». Nous avons les “Major Leagues”, les meilleures ligues professionnelles dans chaque sport. Ils ont un nombre limité et exclusif d’équipes, qui ne peuvent être atteints qu’en achetant une place dans la ligue. Ces équipes reçoivent souvent des droits exclusifs pour exploiter une équipe dans une région donnée. Presque toutes les autres équipes qui existent dans ces sports font partie de la “Ligue mineure”, exploitée explicitement pour développer des joueurs pour les équipes de la Ligue majeure. Les équipes de la Major League ne sont pas déterminées par les résultats en compétition, mais plutôt par des mesures telles que la taille du marché et la valeur du propriétaire.

Le système opposé est celui que la grande majorité du monde utilise, un système « ouvert ». Toute équipe de n’importe quelle ville ou ville pourrait, théoriquement, jouer dans la première division de son sport si elle réussit suffisamment sur le terrain et répond à certaines exigences de base. Plutôt qu’une ligue « majeure » et plusieurs ligues « mineures » en dessous d’équipes affiliées/de réserve, chaque club est considéré comme indépendant et fait partie d’un écosystème unifié. Effectivement une grande ligue, mais séparée en divisions en fonction des résultats.

Remplir ces divisions est l’endroit où la promotion et la relégation entrent en jeu.

Comment fonctionnent la promotion et la relégation

Il existe quelques variations dans les détails du fonctionnement de la promotion et de la relégation dans le monde, mais l’idée générale est la même. Si vous jouez mal, vous êtes envoyé dans une ligue inférieure pour la saison suivante. Et si vous réussissez, vous gagnez une place dans une compétition supérieure.

En tant que visuel de base, voici la configuration générale du système de ligue dans une grande partie du monde :

Pour faire simple, disons que dans chaque division, les trois meilleures équipes sont promues et les trois dernières sont reléguées. Cela signifie que si une équipe de 4e division peut terminer 3e ou mieux au classement final, elle passera en 3e division la saison suivante. Cela continue de haut en bas de la pyramide jusqu’à ce que vous atteigniez le sommet.

Mais cela ne s’arrête pas là. Les premières divisions offrent généralement une ou plusieurs places de qualification à une ou plusieurs compétitions internationales. En Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, en Océanie et en Asie, cela s’appelle la Ligue des champions. En Amérique du Sud, la compétition équivalente est la Copa Libertadores. Le peloton de ces compétitions est composé des champions (et d’autres équipes de haut niveau) des ligues nationales de différents pays. Dans certaines régions, il existe des compétitions internationales secondaires (voire tertiaires) pour les équipes les moins bien classées et/ou les vainqueurs de coupes nationales.

Le vainqueur de la Ligue des champions d’une région continentale se qualifie ensuite pour la Coupe du monde annuelle des clubs. De cette façon, même le plus petit club de la plus petite ville a théoriquement un chemin direct (bien que peu probable) pour devenir champion du monde. Tous les clubs du monde entier sont connectés dans le cadre du même système.

Variantes du système

Cependant, ce n’est pas toujours aussi simple qu’illustré ci-dessus.

En Angleterre, un tournoi éliminatoire à élimination directe est organisé pour voir qui obtient la dernière place de promotion. L’Allemagne utilise un système dans lequel la 3e pire équipe de la Bundesliga affronte la 3e meilleure équipe de la 2. Bundesliga pour la dernière place dans l’élite de la saison prochaine. L’Argentine utilise un système de coefficients, basé sur la moyenne des points par match au cours des trois saisons précédentes pour déterminer qui monte / descend. Il existe de nombreuses saveurs, mais l’idée est la même : les meilleures équipes montent au sommet, les pires descendent.

Pourquoi la promotion et la relégation sont importantes

Comme indiqué ci-dessus, la promotion et la relégation est un système inclusif. Des équipes dans des endroits plus petits comme les îles Canaries ou une ville ouvrière comme Burnley peuvent se retrouver sur la scène mondiale en gagnant leur place dans une ligue supérieure. Les petits gars ne sont pas en lock-out simplement parce qu’ils sont un petit club/ville. De la même manière, une équipe ne peut pas rester dans une ligue supérieure simplement parce qu’elle se trouve à Londres, à Buenos Aires ou à Tokyo. Ils doivent gagner pour garder leur place.

C’est aussi un système qui aide à faire en sorte que plus de jeux comptent tout au long de la saison. Un match entre la 17e et la 18e place à mi-parcours de la saison a beaucoup plus de poids si le résultat peut voir l’une des équipes glisser dans le classement. Quelque chose est généralement en jeu dans presque tous les matchs.

Et à cet égard, il tient les clubs (et les propriétaires) responsables. Vous ne pouvez pas avancer, investir peu dans votre équipe et survivre. Il y a des propriétaires milliardaires dans le sport américain qui ont récolté beaucoup d’argent simplement en raison de l’existence de leurs équipes. Obtenir l’argent des contribuables pour construire des stades et augmenter la valeur des franchises. Encaissement des chèques de recettes TV. Tout en exploitant des équipes de dernière place pendant des années.

Cela ne peut pas vraiment arriver dans une ligue de promotion/relégation.

Les clubs ne manquent pas. Si vous perdez, un autre club, potentiellement un parmi plusieurs dans la même ville que vous, sera te remplacer.

La promotion/relégation rend également plus difficile pour les communautés de perdre leurs clubs. Cela est dû à quelques facteurs. D’une part, il est plus difficile pour un propriétaire de menacer de déplacer un club. Si cela se produit, un nouveau club peut, et le fait souvent, apparaître immédiatement à leur place. De plus, les clubs en difficulté peuvent s’installer à un niveau approprié sur la pyramide qui est durable, plutôt que de disparaître complètement.

L’économie de la promotion

Être promu est un gros problème. Comme un vraiment grosse affaire. Cela s’accompagne non seulement de la fierté et du prestige du succès sur le terrain, mais aussi généralement d’une importante manne financière.

En Angleterre, par exemple, gagner une promotion en Premier League s’accompagne de plus de 120 millions de dollars en droits de télévision. Ajoutez une valeur accrue aux parrainages et c’est une énorme différence dans les finances, simplement en étant dans une ligue supérieure.

Bien sûr, pour concourir à un niveau supérieur, les équipes dépensent souvent plus en joueurs pour suivre le rythme. Cela peut être risqué si vous subissez une relégation rapide à un niveau inférieur. Mais si une équipe peut survivre plusieurs saisons après avoir été promue, cela peut changer les perspectives à long terme d’un club pour de nombreuses années à venir.

Malheureusement, alors que le terrain de jeu est théoriquement égal, l’argent domine toujours le jeu. Ainsi, même si être promu signifie un coup de gloire, la probabilité de remporter un trophée de division un dans la plupart des ligues est mince. Une exception notable est le Leicester City FC, qui jouait au football de troisième niveau en 2009, mais qui a remporté la Premier League en 2016 (et la FA Cup en 2021).

Où la promotion et la relégation sont (et ne sont pas) utilisées

La plupart des ligues de football du monde fonctionnent avec une forme de promotion et de relégation. Toutes les grandes ligues européennes le font, y compris la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. Chaque système de ligue nationale sud-américaine en dispose également.

Dans le football international, l’UEFA et la Ligue des Nations de la CONCACAF fonctionnent également selon un système de promotion et de relégation. De nombreux autres sports, dont le hockey sur glace, le tennis et même les sports électroniques, utilisent des versions du concept.

Les seules ligues/nations notables qui ne le faites pas utilisent actuellement un système de promotion et de relégation sont l’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique et les États-Unis.

Cependant, dès qu’une deuxième division est mature. La Liga MX du Mexique le ramène également.

Australie

La A-League n’a jamais eu de promotion / relégation, faute d’une deuxième division professionnelle organisée. Cependant, la création d’une telle division et l’adoption éventuelle de la promotion et de la relégation entre les deux niveaux est finalement prévue.

Inde

La Super League indienne a été fondée en 2013 et, au début, fonctionnait sans l’approbation de la Confédération asiatique de football ou de la FIFA. Il a finalement été accepté mais a été pendant un certain temps une co-première division avec la I-League existante. Pour le moment, il n’y a pas de promotion et de relégation, mais une feuille de route est en place pour la mettre en œuvre dans un avenir proche.

Mexique

Le Mexique appliquait auparavant un système de promotion / relégation, mais à partir de 2020, il l’a suspendu jusqu’en 2026. Cela a été fait dans le but de consolider les finances de nombreux clubs, une situation exacerbée par la pandémie de COVID-19.

Auparavant, peu de clubs qui avaient remporté la promotion d’Ascenso MX (maintenant Liga Expansion MX) étaient capables de répondre aux exigences pour jouer en Liga MX. De plus, dans le passé, les propriétaires ont acheté les licences des équipes de Liga MX et les ont transférées dans différentes villes, achetant ainsi une promotion. Cela pourrait se reproduire bientôt pour le club assiégé du Querétaro FC, qui doit être vendu prochainement et pourrait être remplacé par l’Atlante FC

États-Unis et Canada

Les États-Unis et le Canada n’ont jamais fonctionné sur un système de promotion et de relégation. Et ce sont les seules ligues majeures du football mondial qui n’ont aucun plan officiel pour le mettre en œuvre (ou le réimplémenter). La Major League Soccer, bien qu’elle ait été fondée à peu près au même moment que la J League japonaise à succès qui utilise pro / rel, a toujours été une ligue de franchise fermée.

Malgré le manque de promotion et de relégation, les divisions inférieures du football ont existé au niveau national pendant à peu près la totalité du siècle dernier. Bien qu’il y ait eu de nombreuses équipes qui se sont déplacées entre les ligues, cela a été fait volontairement, et non sur la base de résultats compétitifs. Les équipes se sont soit auto-reléguées pour économiser de l’argent, soit ont acheté une place d’expansion dans une ligue supérieure.

Seattle Sounders, Portland Timbers, Vancouver Whitecaps, CF Montréal (Impact), Orlando City, Minnesota United, Nashville SC, FC Cincinnati et St.Louis City ont tous exploité des équipes professionnelles de division inférieure et les ont remplacées par des équipes MLS. De même, les clubs du championnat USL de 2e division Oakland Roots, Detroit City FC et Miami FC ont tous récemment quitté la ligue NISA de 3e division.

La Premier League canadienne a été lancée en 2019 en tant que première division officielle du pays. Bien qu’il n’ait pas de promotion et de relégation, l’ancien commissaire David Clanachan s’est prononcé en sa faveur.

Les clubs américains et canadiens en dehors du niveau supérieur de leur pays ont un accès (mince) à la pyramide mondiale du football. Gagner la Lamar Hunt US Open Cup ou les compétitions du Championnat canadien gagnerait une place dans la Ligue des champions de la CONCACAF.

C’est un exploit presque réalisé par la République de Sacramento de l’USL en 2022. Sacramento est une organisation qui a été annoncée comme la 29e équipe de la MLS, une autre fausse promotion, avant que la propriété ne se retire.

La norme mondiale

Que la promotion et la relégation soient jamais adoptées dans les quelques récalcitrants, cela reste un principe central du sport le plus populaire au monde. De nombreux propriétaires de clubs aimeraient sûrement débarrasser le monde de la relégation, mais il est peu probable que le système disparaisse de sitôt.

Le lancement et l’échec de la Super League européenne en 2021 ont montré à quel point le mérite sportif est important pour le tissu du jeu. Les supporters des clubs, petits et grands, se prononcent constamment en faveur de systèmes ouverts de promotion/relégation. Et il est peu probable que les fans arrêtent un jour de l’aimer.

Le rêve que votre club devienne grand. Le drame mordant d’éviter la chute le dernier jour. La joie inégalée de remporter la finale des éliminatoires de promotion. Il n’y a rien de tel, et j’espère que ce sera toujours une belle partie du beau jeu.