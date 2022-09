Il est indéniable que toujours être capable de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide est un trait souhaitable. Mais si vous êtes le genre de personne qui ne se plaint jamais, même lorsque vous faites face à l’un des défis les plus difficiles de la vie, vous tombez peut-être dans une tendance dangereuse qui pourrait nuire à votre santé mentale : la « positivité toxique ».

« Restons positifs » ! C’est un mantra que nous entendons plus que jamais en cette période dominée par des reportages déprimants et à une époque qui met l’accent et donne la priorité au développement personnel et à la pensée positive. Si une attitude positive peut effectivement être bonne pour la santé mentale, lorsqu’elle est perçue essentiellement comme un ordre d’être heureux quand son état émotionnel en est éloigné, cette orientation positive peut finir par devenir contre-productive, et même tomber dans le domaine de la « positivité toxique ». .”

Selon les psychologues qui se sont penchés sur la question, la positivité toxique désigne le phénomène de refoulement de toutes les émotions négatives, au point de faire semblant d’être heureux et d’assurer toujours autour de nous que tout va bien. Mais à la longue, le fait de refouler nos émotions négatives et ne pas faire face à notre mécontentement psychologique (qu’il s’agisse d’anxiété, de peur ou de solitude) peut entraîner l’apparition de symptômes de dépression.

“[t]a capacité à vivre avec nos émotions est essentielle. Les supprimer ou les éviter ne résout rien. En fait, essayer d’éviter à tout prix les émotions négatives ne produit pas l’effet escompté — au contraire, les émotions ont tendance à revenir plus souvent et plus intensément. Andrée-Ann Labranche de l’Université du Québec (Montréal) s’est expliquée dans La Conversation, candidate au doctorat en psychologie à l’Université du Québec (Montréal).

Mais à l’heure où la pensée positive est très en vogue et où afficher ouvertement sa détresse ou ses sentiments négatifs (surtout depuis la pandémie) semble de moins en moins toléré dans la société, il n’est pas toujours facile d’exprimer et d’extérioriser ce que l’on ressent.

Selon une récente enquête* menée par la start-up d’études de marché Appinio basée à Hambourg, en Allemagne, 60 % des Français pensent que l’accent mis sur le bonheur est de plus en plus présent dans la société.

Selon l’enquête, 28% des Français ont tendance à ne pas répondre honnêtement lorsqu’on leur demande comment ils vont, probablement par peur d’être mal compris. C’est notamment le cas lors des vacances (62%) ou des grands événements “heureux” comme un mariage (61%), mais aussi en famille (59%) ou au travail (57%).

Quant aux réseaux sociaux, 72% des personnes interrogées avouent se sentir obligées d’afficher une attitude positive lorsqu’elles vont sur ces plateformes, notamment Facebook (41%) et Instagram (22%).

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici