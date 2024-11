Qu’est-ce que la pneumonie ambulante et pourquoi semble-t-elle être en augmentation ?

Mycoplasma pneumoniae, également connue sous le nom de pneumonie ambulante, est généralement une infection bactérienne bénigne qui touche largement les enfants et les adolescents et qui peut généralement être traitée avec des antibiotiques.

L’infection tire son nom informel du fait que les personnes infectées ne sont généralement pas aussi malades que celles atteintes d’autres types de pneumonie.

« C’est ce qu’on appelle la pneumonie ambulante parce que de nombreuses personnes ne sont pas assez malades pour se retrouver à plat ventre à la maison ou à l’hôpital », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Toronto.

« Beaucoup de gens peuvent continuer leur routine quotidienne en se sentant mal, mais pas assez malades pour rester à la maison. Cela dit, ce n’est qu’un terme familier, et bien sûr, nous savons qu’il peut rendre certaines personnes très malades. »

En octobre, le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont signalé une augmentation des cas d’infections à Mycoplasma pneumoniae, en particulier chez les jeunes enfants. L’augmentation a commencé à la fin du printemps et le nombre de cas est resté élevé.

Le Canada ne suit pas le nombre de cas de pneumonie ambulante, mais de manière anecdotique, les médecins affirment avoir constaté une augmentation du nombre de cas.

Le Dr Earl Rubin, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Hôpital de Montréal pour enfants, a déclaré que depuis l’été, il avait vu des patients admis à l’hôpital et testés positifs.

« En parlant à des collègues de tout le pays spécialisés dans les maladies infectieuses pédiatriques, tout le monde vit la même chose », a déclaré Rubin.

« Nous avons reçu des signaux d’augmentation de la circulation au Québec et surveillons la situation », a déclaré le ministère de la Santé de la province dans un communiqué.

L’hôpital IWK Health d’Halifax a signalé un total de 11 cas l’année dernière. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 113 cas, dont 28 patients pédiatriques hospitalisés.

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique a déclaré que sa surveillance indique que la province connaît davantage d’infections respiratoires dues à M. pneumonie que les années précédentes – notamment chez les moins de 20 ans – et il suit la situation de près.

Le BC Children’s Hospital de Vancouver a également enregistré une augmentation du nombre d’enfants présentant une pneumonie ambulante au service des urgences depuis août.

Quelle en est la cause ?

L’infection respiratoire est causée par la bactérie Mycoplasma pneumoniae.

Il se propage dans l’air, a déclaré Bogoch. Cela inclut lorsqu’une personne tousse ou éternue, a indiqué le CDC.

Qui l’obtient ?

Les infections peuvent survenir à tout âge, mais elles touchent le plus souvent les enfants âgés de cinq à 17 ans et les jeunes adultes. Le CDC a qualifié l’augmentation depuis mars du nombre d’enfants âgés de deux à quatre ans de « remarquable parce que M. pneumoniae historiquement, n’a pas été reconnu comme l’une des principales causes de pneumonie dans ce groupe d’âge. »

Les adultes peuvent également être touchés. Si quelqu’un est infecté, on peut s’attendre à ce qu’un tiers de la famille soit infecté, a déclaré Rubin.

Quels sont les symptômes ?

M. pneumoniae les infections sont généralement bénignes et se manifestent principalement par un rhume de poitrine, accompagné de fièvre, de toux et de fatigue.

Dans environ un quart des cas, une pneumonie peut survenir, ce qui signifie que les poumons sont impliqués, a déclaré Rubin.

Quel est le traitement ?

Les médecins diagnostiquent généralement l’infection en fonction des signes, des symptômes et des antécédents du patient, sans attendre les résultats des tests de laboratoire de confirmation.

Selon les médecins, la majorité des gens s’amélioreront d’eux-mêmes.

Rubin a déclaré que les bactéries sont considérées comme atypiques car il leur manque la paroi cellulaire contre laquelle agissent certains autres antibiotiques contre la pneumonie.

« L’azithromycine est un antibiotique très courant et largement disponible qui pourrait être utilisé pour traiter cette infection », a déclaré Bogoch. « Il y a aussi d’autres options. »

Pourquoi les cas augmentent-ils ?

Il existe quelques pistes de réflexion expliquant pourquoi davantage de cas de M. pneumoniae sont visibles maintenant, suite aux précautions de la pandémie de COVID-19.

« Une hypothèse potentielle est qu’il y a davantage de personnes qui ne sont pas immunisées contre ce virus et donc plus susceptibles », a déclaré Rubin. « Si vous combinez cela avec quelque chose d’assez contagieux, vous pouvez vous attendre à ce que les chiffres augmentent. »

Il n’y a aucune preuve que la bactérie elle-même ait changé, a-t-il déclaré.

Y a-t-il quelque chose à surveiller ?

Les pédiatres affirment que la plupart des enfants peuvent être soignés à la maison. Ils doivent rester hydratés, recevoir des médicaments adaptés à leur âge pour faire baisser la fièvre si nécessaire et se reposer.

Rubin a déclaré que l’infection a été associée à une respiration sifflante qui ressemble à de l’asthme ou peut exacerber l’asthme existant.

« Si quelqu’un souffre de détresse respiratoire, si quelqu’un est beaucoup plus malade que ce qu’il a l’habitude de voir avec son rhume ordinaire, alors bien sûr… consultez un médecin », a-t-il conseillé.

Le Dr Carlye Jensen, urgentologue et médecin de famille à l’hôpital Uxbridge d’Oak Valley Health, au nord de Toronto, a déclaré que la pneumonie peut parfois suivre une infection virale comme un rhume.

C’est pourquoi si quelqu’un se sent mieux et recommence soudainement à tomber malade, en particulier au niveau de la poitrine, ou si de la fièvre apparaît, cela vaut la peine de se faire examiner, dit-elle.

Des difficultés respiratoires accrues, une déshydratation ou une léthargie sont autant de signes indiquant qu’un enfant doit être vu par un médecin, conseillent généralement les médecins.

Conseils de prévention renforcés

Les responsables de la santé de la Colombie-Britannique recommandent aux gens de se tenir à jour en matière de vaccination, y compris les vaccins à jour contre le COVID-19 et la grippe, ainsi que les vaccins de routine pour les enfants.

« Il existe des vaccins pour protéger contre certains types de pneumonie causées par la bactérie Streptococcus. Bien que ces vaccins ne préviennent pas directement M. pneumoniaeils peuvent réduire le risque d’infection bactérienne secondaire due à M. pneumoniae ou la probabilité d’une maladie plus grave en raison d’une co-infection virale », a déclaré un porte-parole du BC Center for Disease Control dans un courriel.

Pour prévenir toutes les infections respiratoires, il est conseillé aux gens de se laver régulièrement les mains, de rester à la maison en cas de maladie, surtout s’ils ont de la fièvre, de porter un masque dans les lieux publics intérieurs s’ils en sont capables et peuvent le faire en toute sécurité, et de tousser et d’éternuer. dans leurs coudes.