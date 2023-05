Qu’est-ce que la pièce de platine d’un billion de dollars et le plafond de la dette ?

L’impasse du plafond de la dette devient très réelle, très rapidement. Vendredi, le Bureau du budget du Congrès a averti que le gouvernement fédéral pourrait manquer de liquidités au cours des deux premières semaines de juin. Alors que le département du Trésor utilise des mesures extraordinaires depuis janvier pour continuer à payer la dette américaine, des responsables ont déclaré que ces mesures pourraient être épuisées d’ici le 1er juin, exposant potentiellement les États-Unis à un défaut catastrophique plus tard cet été.

Le moyen le plus simple d’éviter le désastre serait que le Congrès vote pour une augmentation nette du plafond de la dette, comme il l’a fait à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais la Chambre dirigée par les républicains a déclaré qu’elle ne relèverait pas le plafond sans d’importantes réductions des dépenses et un retour en arrière du programme d’énergie propre du président Joe Biden, qui, selon le président, n’est pas à l’ordre du jour.

Les négociations sont toujours en cours, mais à moins d’un accord, le seul moyen d’éviter un défaut pourrait être que Biden utilise une action exécutive pour rendre le plafond sans objet. Ces options vont de l’émission d’un nouveau type de dette qui pourrait être utilisée pour financer le gouvernement, à l’invocation du 14e amendement pour faire valoir que le plafond de la dette est inconstitutionnel, à l’affirmation que la législation fiscale et budgétaire précédemment adoptée par le Congrès permet au président d’ignorer simplement la dette. plafond.

Mais aucune option ne serait plus drôle – d’une manière qui correspond à l’absurdité de la situation dans laquelle se trouve Washington – que celle-ci : frapper une pièce de platine d’une valeur de 1 000 milliards de dollars pour payer les dépenses du gouvernement.

Si vous n’êtes pas familier avec l’idée de la pièce de platine, ou le hashtag #MintTheCoin, ou la petite armée de Coinistas qui se sont fait entendre dans les cercles économiques et financiers depuis le début des années 2010, vous vous demandez peut-être : de quoi diable parlez-vous ? à propos de?

La réponse (en quelque sorte) courte est qu’une loi de 1997 destinée à aider la Monnaie à gagner de l’argent avec les collectionneurs de pièces donne au secrétaire au Trésor le pouvoir de frapper des pièces de platine de n’importe quel dénomination, pour quelque raison que ce soit. Lorsque les commentateurs ont découvert cette loi lors des batailles sur le plafond de la dette de 2011 et 2013, ils ont réalisé que ce pouvoir pourrait offrir un moyen de contourner le plafond légal que le Congrès impose aux emprunts du gouvernement fédéral.

Au lieu d’émettre de nouvelles dettes et de ne pas respecter le plafond de la dette, le secrétaire au Trésor pourrait simplement financer le gouvernement en frappant des pièces de platine. En 2013, même l’ancien directeur de l’US Mint, Philip Diehl, a convenu que cela fonctionnerait, et au fil des ans, des voix influentes comme le journaliste financier Joe Weisenthal et le chroniqueur du New York Times Paul Krugman ont également promu l’idée.

Mais tous ces gens ne sont pas simplement tombés sur cette loi. Cela a été porté à leur attention par Beowulf, un commentateur de blog et « répondeur » mieux connu sous le nom d’avocat de la région d’Atlanta, Carlos Mucha. Mucha a conçu l’idée dans un court commentaire sur le blog du financier Warren Mosler publié le 24 mai 2010 à 20h29 :

Curieusement, le Congrès a déjà délégué à Tsy [Treasury] toute l’autorité de pouvoir de seigneuriage dont elle a besoin pour frapper une pièce de 1 billion de dollars (même les pièces numismatiques ont cours légal à leur valeur nominale et doivent être acceptées par la Réserve fédérale) – le hic, c’est qu’elle doit être en platine (idem les balles de n’importe quel Président qui a essayé cela). Donc, pour un 1 oz. pièce, Tsy ne rapporterait que 999,998 milliards de dollars :o)

De ce poste modeste, une idée d’un billion de dollars a germé, une idée qui en est venue à influencer les discussions sur la politique budgétaire aux États-Unis aux plus hauts niveaux.

J’ai contacté en octobre 2021 à Carlos Mucha sur ses terrains de combat naturels, Twitter, et nous avons parlé un peu par message direct de la façon dont il a lancé l’engouement pour #MintTheCoin, comment il a attiré l’attention des décideurs et comment sortir de la crise actuelle du plafond de la dette. Notre conversation DM, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Dylan Matthews

Racontez-moi l’histoire de base de l’idée de la pièce d’un billion de dollars. Comment est-ce passé de publier dans un fil de commentaires de blog à quelque chose dont le président et ses conseillers parlent?

Carlos Mucha

L’idée s’est développée sur le forum du site de Warren Mosler en 2010. Warren est [a] fondateur de la théorie monétaire moderne, qui est très populaire parmi les progressistes de nos jours. [Modern Monetary Theory, or MMT, is a heterodox school of economics that argues that concerns about the national debt are often overblown.] Quoi qu’il en soit, la foule réfléchissait à la manière d’éviter un défaut de paiement si le Congrès ne levait pas le plafond de la dette et je suis tombé sur la sous-section (k) des pièces de monnaie en platine de la loi sur la monnaie.

J’ai blogué un peu à ce sujet à l’époque et il a été repris par d’autres blogueurs puis des journalistes et a fait boule de neige à partir de là.

de Naomi Klein Doctrine de choc livre décrit comment les conservateurs dans ce pays et à l’étranger utilisent une crise – catastrophes naturelles et autres calamités inattendues – pour faire passer des politiques qui ne gagneraient jamais le soutien législatif. Ce qui s’est passé, c’est que sous l’administration Obama, ses adversaires républicains ont réalisé qu’ils pouvaient en fait planifier une crise en refusant d’augmenter le plafond de la dette, puis en utilisant la doctrine du choc pour faire passer la politique souhaitée (réduction des dépenses et, s’ils peuvent s’en tirer , baisses d’impôts aussi).

Voici la chose. Les républicains savent que, dans l’ensemble, Dick Cheney avait raison : les déficits n’ont pas d’importance ; Reagan nous l’a appris. Il est possible que Reagan n’ait pas enseigné cela à Cheney, mais plutôt [Cheney’s] meilleur ami dans le cercle de l’alimentation CC, Don Rumsfeld.

Et où Rumsfeld a-t-il appris cela ? Warren Mosler. [Mosler has said he devised MMT after a discussion with Rumsfeld in the steam room of the Racquet Club in Chicago.]

Les républicains savent donc que les craintes de déficit et de dette sont exagérées, mais pas les démocrates. Nous voyons donc Carter, Clinton et Obama assainir le bilan et permettre à Reagan, Bush et Trump d’intervenir et de réduire les impôts. Les progressistes ont [now] pris au jeu, c’est pourquoi la pièce de mille milliards de dollars (et les grands plans de dépenses de Bernie Sanders et AOC) résonnent avec la base démocrate. En tout cas, c’est ce que je pense qu’il se passe.

Dylan Matthews

Comment vous êtes-vous intéressé à Warren Mosler et à son forum ? Qu’est-ce qui en a fait un lieu de prédilection pour publier ?

Carlos Mucha

Je ne me souviens même pas comment j’ai atterri sur le site de Warren, mais c’est un gars vraiment cool et il est toujours prêt à dialoguer avec les lecteurs de son tableau.

Cela a aidé qu’il soit simpatico avec deux économistes dont j’étais déjà fan : William Vickrey (qui avait présenté Warren aux autres économistes post-keynésiens, Bill Mitchell et Randy Wray, qui ont aidé à développer le MMT), et Jamie Galbraith, qui a écrit l’avant-propos de l’un des livres de Warren et qui plus tard a discrètement présenté l’idée d’une pièce d’un billion de dollars à d’autres économistes. Je soupçonne que Jamie est la cause immédiate de l’approbation de Paul Krugman.

Dylan Matthews

Et à partir de là, il n’y avait qu’une courte marche à faire pour que des gens comme le représentant Jerry Nadler (D-NY) en fassent la promotion et que la Maison Blanche doive officiellement commenter. C’est une idée courante maintenant. Comment était-ce de voir l’idée décoller comme ça? Déconcertant ? Embarrassant? Tout à fait positif ?

Carlos Mucha

Tout à fait positif. J’ai eu des clients qui m’ont cherché et m’ont embauché à cause de cela, donc c’était bien de pouvoir, eh bien, monétiser l’idée. La meilleure partie a été de recevoir un e-mail de Phil Diehl, l’ancien directeur de la Monnaie qui a en fait rédigé la loi sur les pièces de platine que le Congrès a promulguée en 1997. Quand il a dit: « Oui, cela fonctionnera réellement », je me suis soudain senti comme Rodney Dangerfield dans Retour à l’école. Il a un article sur Kurt Vonnegut à rendre, alors il engage naturellement Kurt Vonnegut pour l’écrire.

C’est hilarant, c’était essentiellement un exercice intellectuel – comme un site Web où les gens s’interrogent sur qui était le plus grand joueur de troisième but de tous les temps ou quoi que ce soit – et ça a juste décollé.

Dylan Matthews

Avez-vous eu des politiciens ou des responsables du Trésor / de la Fed qui vous ont contacté pour vous poser des questions sur la pièce ?

Carlos Mucha

Bien sûr, parfois quelqu’un de l’administration, du Congrès ou de la Fed me laissera un message me demandant mon avis sur un problème ou un autre. Si vous me l’aviez demandé hier, j’aurais dit que c’était à cause de l’histoire des pièces d’un billion de dollars, mais après avoir reçu ce texte hier…

… Je n’en suis plus si sûr. Peut-être que les fonctionnaires sollicitent secrètement tous les types de réponse de Twitter pour obtenir des conseils politiques. Qui sait.

Dylan Matthews

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a récemment semblé fermer la porte à la pièce, déclarant à CNBC : « Je m’y oppose et je ne pense pas que nous devrions l’envisager sérieusement. C’est vraiment un gadget. … Cela compromet l’indépendance de la Fed, confondant politique monétaire et budgétaire. Elle a également fait valoir que cela ne rassurerait pas les marchés, créant ainsi des risques similaires à ceux d’un dépassement du plafond de la dette. Que pensez-vous de ses commentaires ?

Carlos Mucha

Elle est, dans l’ensemble, très bonne dans son travail et est de toute évidence une personne agréable, mais sur ce point, elle a tort, non seulement sur la loi mais sur la politique.

Le marché obligataire. N’oubliez pas qu’il existe deux types de Tsy Secs, les douchebags de Wall Street en ville pour leur semestre à DC et les Texans avec des boules de platine (Phil Diehl a été amené à Tsy par son compatriote texan, Lloyd Bentsen). Est-ce que Connally ou Baker frapperaient la pièce ? Bien sûr qu’ils le feraient ! pic.twitter.com/ctPRU5afFO – Carlos Mucha (@mucha_carlos) 30 septembre 2021

Dylan Matthews

Il y a quelques autres options pour l’exécutif pour contourner le plafond de la dette – j’en ai écrit quelques-unes ici, comme déclarer que continuer à payer les factures du gouvernement est «l’option la moins inconstitutionnelle» par rapport à ne pas dépenser ce que le Congrès a autorisé.

Que pensez-vous de ceux-ci? Est-ce une monnaie ou un buste pour vous, ou existe-t-il des solutions sans monnaie?

Carlos Mucha

En même temps que je commençais à tâtonner sur les pièces de monnaie en platine, j’ai également trouvé et écrit sur deux autres failles :

Le Trésor peut émettre des consolations perpétuelles [debts that never mature and continue paying interest forever until the government buys them back]. Puisqu’il n’y a aucune garantie de remboursement du principal, cela n’augmente pas la dette publique (qui mesure le montant du principal garanti). La Fed peut simplement faire don des titres du Trésor qu’elle détient au Trésor.

De l’arbre [the above two and the coin], l’émission de consoles est probablement la moins perturbatrice. Le Trésor peut annoncer qu’il émet des obligations du Trésor « payables au gré des États-Unis » au lieu d’une durée fixe et peut organiser une vente aux enchères plus tard le même jour. C’est donc ce que je m’attendrais à voir si le Trésor manque d’argent.

Mise à jour, 12 mai 2023, 14h20 : Cette histoire, initialement publiée le 7 octobre 2021, a été mise à jour pour refléter la nouvelle selon laquelle le Bureau du budget du Congrès prévoit que les États-Unis manqueront d’argent pour payer leurs dettes au cours des deux premières semaines de juin 2023.