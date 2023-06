Qu’est-ce que la peluche? C’est du coton de peuplier, et il y en a beaucoup cette année

Si vous vous promenez dans Windsor ces derniers temps et que vous vous demandez « c’est quoi ce truc? », vous n’êtes pas seul.

Le coton de peuplier – la substance blanche, presque neigeuse, qui se détache des arbres et s’accumule dans l’herbe et les nids-de-poule – semble être particulièrement abondant cette année et est un signe certain que la saison des allergies est là, ont déclaré les experts.

Le duvet est une collection de poils de graines provenant d’arbres de la famille des arbres qui comprend les peupliers, les trembles et les saules, a déclaré Sandy MacDonald, professeur d’horticulture paysagère au St. Clair College.

Le coton peuplier – la substance blanche, presque neigeuse, qui se détache des arbres et s’accumule dans l’herbe et les nids-de-poule – semble être particulièrement abondant cette année. (Peter Duck/CBC)

« C’est une façon pour l’arbre de distribuer des graines », a déclaré MacDonald. « À l’intérieur de ce duvet, il y a une petite graine minuscule et bien sûr c’est pour la distribution. Cette graine peut ensuite flotter vers un autre endroit, parfois même à des kilomètres.

« Une fois qu’il est humide … il peut germer. Et bien sûr, c’est un moyen pour la plante de se reproduire. »

Les peupliers — tirant leur nom de la racine latine « populus » — sont, comme leur nom l’indique, très populaires à travers le Canada. Ils sont souvent plantés dans les zones urbaines parce qu’ils sont assez tolérants, a déclaré MacDonald : capables de résister à la pollution, au sol compacté, aux inondations partielles et à l’excès de sel que l’on trouve souvent dans les villes.

D’autres arbres communs de la même famille, comme les saules et les trembles, produisent également des peluches, ce qui signifie que les Canadiens d’un océan à l’autre remarqueront ce genre de choses, a-t-il déclaré.

Beaucoup de gens à cette période de l’année souffrent d’allergies saisonnières et peuvent pointer du doigt les peluches. MacDonald a déclaré que les peluches elles-mêmes n’étaient pas un allergène, mais ce n’est pas la fin de l’histoire.

ÉCOUTEZ | Sandy MacDonald rejoint Nav Nanwa de Windsor Morning : Windsor Matin8:29Qu’est-ce que la peluche? Sandy MacDonald, qui enseigne un programme d’horticulture paysagère au St. Clair College, s’entretient avec l’animateur de CBC Windsor Morning, Nav Nanwa, au sujet du « duvet » des graines de peuplier.

« À certains égards, il peut être irritant pour les yeux, le nez et la gorge si vous l’aspirez … cela pourrait indiquer une irritation, et pourrait donc être confondu avec un symptôme d’allergie », a déclaré MacDonald.

« Mais il y a aussi des preuves que d’autres pollens dans l’air, provenant d’autres arbres qui pollinisent, peuvent en fait attraper… il agit aussi comme un transporteur.

Sandy MacDonald enseigne l’horticulture paysagère au St. Clair College. Il a dit que les peluches blanches ressemblant à de la neige que les habitants de Windsor voient sont ce qu’on appelle le coton de peuplier. (TJ Dhir/CBC)

« Mais techniquement, nous ne pensons pas que la plupart des gens soient réellement allergiques à ce fuzz lui-même. »

Plus de personnes consultent un pharmacien local pour des allergies saisonnières

Rob Modestino est le propriétaire de Rob’s Whole Health Pharmacy à LaSalle. Voir les peluches, a-t-il dit, est un moyen infaillible de savoir que la saison des allergies est à nos portes.

« Il y a plus de personnes qui arrivent cette année que nous n’en avons vu auparavant, qui arrivent en disant qu’elles n’ont jamais eu d’allergies auparavant. Sommes-nous sûrs que ce sont des allergies? En sommes-nous sûrs? »

Rob Modestino est propriétaire de Rob’s Whole Health Pharmacy à LaSalle. Il a déclaré que plus de personnes que jamais arrivent cette année avec des symptômes d’allergie. (Jennifer La Grassa/CBC)

« La plupart viennent en pensant qu’il s’agit d’un rhume, d’un type de grippe ou d’infections bactériennes. Et puis, lorsque vous creusez plus profondément et obtenez des informations, vous découvrez qu’il s’agit d’allergies. Il semble que les deux dernières années aient eu un bien pire. »

Modestino a déclaré que les gens devraient s’efforcer de réduire leur exposition au pollen en fermant les fenêtres et en prenant des médicaments contre les allergies si nécessaire. Les symptômes à surveiller comprennent l’écoulement nasal, les démangeaisons des yeux et les éternuements.

Les gens devraient parler avec leur pharmacien avant de prendre des médicaments contre les allergies, a recommandé Modestino. Cette année, les pharmaciens sont également en mesure d’évaluer et de prescrire des médicaments contre les allergies qui pourraient être plus efficaces que les médicaments en vente libre pour les personnes souffrant d’allergies saisonnières plus graves.

Plus de peluches que d’habitude cette année

Il pourrait y avoir plus de peluches que d’habitude, probablement à cause de la météo : temps chaud et sec au cours des dernières semaines, absence de gel tardif et les deux derniers étés chauds et secs causant un stress pour les arbres, et par conséquent le besoin d’arbres distribuer plus de semences, pourraient tous jouer un rôle, a déclaré MacDonald.

Le coton de peuplier est la fibre blanche ressemblant à un poil qui se détache des arbres chaque printemps. La fibre aide à transporter les graines très loin afin qu’elles puissent germer et pousser – mais un expert a déclaré qu’elle peut également transporter du pollen, même si la peluche elle-même n’est pas un allergène. (Peter Duck/CBC)

Les peluches sont combustibles, a déclaré MacDonald, donc certaines personnes l’utilisent comme allume-feu.

Mais les gens ont également exploré d’autres utilisations : l’utiliser pour rembourrer des oreillers et comme fibre. Aucun des deux ne fonctionne bien. Il s’avère que ce qu’il fait le mieux, c’est ce qu’il est censé faire.

« Même s’ils sont très fins … il y a un noyau central creux et cela aide en fait à retenir l’eau pour les graines en germination », a-t-il déclaré.

« La structure de ceux-ci est vraiment très intéressante, et bien sûr fonctionne parfaitement pour la graine en germination. »