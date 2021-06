Qu’est-ce que la pansexualité et quelles sont les idées fausses ?

Plusieurs célébrités de renom se sont révélées pansexuelles ces dernières années, notamment JoJo Siwa, Bella Thorne, Janelle Monáe et Miley Cyrus. Mais les idées fausses abondent concernant ce qui peut être l’une des identités les moins familières sous l’égide LGBTQ.

La pansexualité fait référence à une personne attirée par toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre. Il ne faut pas le confondre avec la bisexualité, qui signifie être attiré par plus d’un genre.

Plus d’adultes américains que jamais se déclarent LGBTQ (5,6%) et 1 membre sur 6 de la génération Z s’identifie comme LGBTQ, selon un sondage Gallup de 2021. Les célébrités qui se présentent comme pansexuelles ont attiré davantage l’attention sur l’orientation sexuelle.

Qu’est-ce que les pansexuels aimeraient que nous sachions à leur sujet ? Nous avons demandé.

Nicole Mello

Âge: 25

Occupation: Auteur, historien et garde forestier

Emplacement: Watertown, Massachusetts

Quand ils ont commencé à s’identifier comme pansexuels: « J’ai commencé à m’identifier comme pansexuelle au lycée. Avant cela, je m’identifiais comme bisexuelle, mais je savais déjà que quelque chose n’allait pas avec cette étiquette. Je n’ai été initié à la pansexualité en tant que concept verbalisé qu’au lycée , et une fois que je l’ai appris, j’ai su que j’avais trouvé le mot pour ce que j’avais toujours su de moi-même. »

Quelles sont les plus grandes idées fausses sur la pansexualité: « Je ne sais même pas commencer à compter. Certains des délinquants les plus odieux :

« La pansexualité n’existe que parce que les gens croient que la bisexualité est transphobe alors qu’elle ne l’est pas. » Bisexuels et pansexuels existent librement et séparés l’un de l’autre. Nous sommes à la fois des groupes merveilleux et valides, mais séparés, au sein de la communauté queer.

« Les pansexuels sont aussi polyamoureux. Les pansexuels sont pansexuels. Les polyamoureux sont polyamoureux. Il y a, bien sûr, des chevauchements intersectionnels et de nombreuses personnes à la fois pansexuelles et polyamoureuses. Cependant, ces deux étiquettes ne sont en aucun cas synonymes l’une de l’autre.

« Les pansexuels sont affectueux/débauche/promisceux. Ils ont du mal à rester en couple et/ou à rester engagés. « J’ai beaucoup entendu celui-ci. Il y a cette étrange croyance que parce que les personnes pansexuelles sont attirées par les autres, quel que soit leur sexe, leurs yeux errent toujours. Les pansexuels sont simplement des personnes qui ressentent une attraction comme tout le monde. La sexualité d’une personne est très différente de leur personnalité, leurs choix et leur mode de vie, comme tout le monde dans la communauté queer le sait. »

Ce qu’ils aimeraient que les gens sachent: « Être pansexuel n’est pas intrinsèquement salope, ou invalide, ou impartial. Si j’avais connu la pansexualité quand j’étais un jeune enfant, et si j’avais vu cela comme une sexualité acceptée et bienvenue, j’aurais grandi tellement plus à l’aise et confiant dans ma peau. »

Nicolas Richards

Âge: 23

Occupation: En recherche d’études supérieures

Qu’est-ce que tu aimes dans le fait d’être pansexuel ? « J’aime l’ouverture d’esprit d’aimer qui je peux. »

Quelles sont les plus grandes idées fausses que les gens ont sur la pansexualité ? « Je dirais que le plus important est de ne pas comprendre comment nous pouvons dire que nous pouvons aimer n’importe qui malgré les étiquettes ou les identités de genre spécifiques. »

Que voudriez-vous que les gens sachent sur le fait d’être pansexuel ? « C’est une chose très fluide et, comme toutes les identités et étiquettes, la seule personne qui devrait se soucier de ce que vous êtes, c’est vous si c’est ce dont vous avez besoin. »

Vanessa Carlisle

Âge: 41

Occupation: Écrivain et militant

Emplacement: Los Angeles

Qu’est-ce que tu aimes dans le fait d’être pansexuel ? « J’aime encore parfois être surpris par qui je suis attiré. Parce que je n’ai pas de ‘type’, je ne sais jamais vraiment comment mon corps va réagir à de nouvelles personnes dans de nouvelles situations. »

Que voudriez-vous que les gens sachent sur le fait d’être pansexuel ? « Les personnes pansexuelles subissent bon nombre des mêmes préjugés et effacements que les personnes bisexuelles – et parce que nous n’avons pas tendance à avoir nos propres catégories sur les formulaires de recherche, nous sommes généralement regroupés avec les personnes bisexuelles dans la recherche. Je suppose que je souhaite juste qu’il y ait eu moins de pression pour être « assez queer » en tant que personne pan et plus d’espace pour partager nos expériences. »

