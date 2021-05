Qu’est-ce que la Palestine et qui sont les Palestiniens?

La PALESTINE est entachée de conflits depuis des années alors que les tensions avec Israël continuent de faire rage de nos jours.

Mais qu’est-ce que la Palestine et pourquoi y a-t-il eu des combats avec Israël? Voici ce que vous devez savoir.

Les Palestiniens se battent pour leur propre territoire depuis des décennies Crédits: Getty

Qu’est-ce que la Palestine?

La Palestine est une petite région de terre en Méditerranée et abrite la communauté palestinienne arabophone.

L’histoire de la Palestine a été marquée par de fréquents conflits politiques et violences en raison de son importance pour plusieurs grandes religions du monde.

C’est parce qu’il sert de porte d’entrée entre l’Afrique et l’Asie.

Au cours des 100 dernières années, ce conflit a opposé les communautés arabe et juive qui se sont affrontées pour savoir qui possède la région et qui a le droit d’y vivre.

Bien qu’ils aient été rebaptisés Israël en 1948, 135 membres des Nations Unies reconnaissent toujours la Palestine comme un État indépendant.

Cependant, Israël lui-même, ainsi que d’autres pays, y compris les États-Unis, ne font pas cette distinction

Au cours des 100 dernières années, le conflit a opposé les communautés arabe et juive Crédit: AFP

Où est la Palestine?

La Palestine comprend principalement des parties de l’Israël moderne et comprend également les territoires palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie.

Après la réforme des frontières en 1948, elles ont changé régulièrement.

De nos jours, les communautés palestiniennes sont maintenant séparées étant donné que la grande majorité du territoire est contrôlée par Israël.

Selon Vox, cela signifie que le lien palestinien avec la terre s’est affaibli, à mesure que les communautés juives s’enracinent dans le territoire.

En effet, les frontières actuelles brouillent ou contraignent les frontières de tout futur État palestinien.

Qui sont les Palestiniens?

Les Arabes qui habitent ce territoire sont connus sous le nom de Palestiniens.

Le peuple palestinien a un fort désir de créer un État libre et indépendant pour sa communauté.

Les Palestiniens sont de confession musulmane et parlent arabe.

Selon un recensement de 2015, il y aurait 4750 000 Palestiniens dans le monde, dont 300 000 vivent à Jérusalem.

Le peuple palestinien a un fort désir de créer un État libre et indépendant pour sa communauté Crédits: Getty – Contributeur

Que s’est-il passé entre Israël et la Palestine?

Le conflit israélo-palestinien gronde depuis des décennies, après avoir commencé sur un différend entre la terre et les frontières.

La zone de terre en question, anciennement connue sous le nom de Palestine, était initialement habitée par une minorité juive et une majorité arabe.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

1917 – Les Britanniques s’emparent de la Palestine des Ottomans

1920 – La migration juive européenne, qui a augmenté dans le 19e siècle, commence à s’accélérer.

Années 1940 – La Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste ont vu arriver des Juifs en grand nombre alors qu’ils fuyaient la persécution et cherchaient plus tard une patrie.

1948 – Alors que les dirigeants britanniques partent, les dirigeants juifs qui y vivent ont déclaré la création de l’État d’Israël.

Cependant, de nombreux Arabes vivant déjà dans la région s’y sont opposés et la guerre entre les deux parties a suivi.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été forcés de quitter leurs maisons dans le cadre de ce qu’ils appellent «la catastrophe».

Les combats se poursuivent de nos jours Crédit: AFP

1949 – Au moment où les combats se sont terminés par un cessez-le-feu l’année suivante, Israël contrôlait la majeure partie du territoire.

1967 – Après une autre guerre, Israël a alors entièrement occupé les zones palestiniennes où ses troupes sont restées pendant de nombreuses années.

Ni eux ni leurs descendants n’ont été autorisés par Israël à rentrer chez eux.

C’est parce qu’Israël pense que cela submergerait le pays et menacerait son existence en tant qu’Etat juif.

Israël revendique la totalité de Jérusalem comme sa capitale, tandis que les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État palestinien.

Au cours des 50 dernières années, Israël a construit des colonies dans ces régions, où vivent aujourd’hui plus de 600 000 Juifs.

Les Palestiniens disent que cela est illégal au regard du droit international et constitue un obstacle à la paix, mais Israël le nie.