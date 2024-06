Qu’est-ce que la « noyade sèche » ? Et comprenez aussi la noyade secondaire.

Les termes « noyade sèche » et les « noyades secondaires » sont apparues dans les médias ces dernières années. Bien que les termes « noyade sèche » et « noyade secondaire » aient été utilisés pour décrire des affections médicales très réelles associées à la noyade, la communauté médicale n’utilise généralement pas cette terminologie.

C’est parce que toute « noyade est une noyade », dit Dr Michael D. Patrick, Jr., MD, professeur agrégé de pédiatrie à l’Ohio State University et médecin urgentiste au Nationwide Children’s Hospital. Peu importe si vous avez vécu une noyade au cours de laquelle vos poumons étaient complètement remplis d’eau, ou si les symptômes de la noyade ont mis un peu de temps à se manifester, les médecins parlent généralement de noyade. Voici ce qu’il faut comprendre sur ces différents événements et les signes qui leur sont associés.

Quels sont les signes d’une noyade ?

La noyade est une « blessure importante causée par l’immersion dans l’eau », explique Patrick. Lorsque vos poumons fonctionnent normalement, vous inhalez de l’oxygène, qui pénètre ensuite dans votre circulation sanguine. Lorsque vous expirez, le monoxyde de carbone sort de votre circulation sanguine et est rejeté dans l’air.

Si de l’eau pénètre dans les poumons, « votre corps ne peut pas extraire l’oxygène de l’eau », ce qui altère les fonctions respiratoires vitales de votre corps. Sans un apport suffisant en oxygène, une suffocation peut survenir, explique-t-il.

La noyade se produit extrêmement rapidement et des blessures graves peuvent survenir 20 à 60 secondes. Il y a des signes évidents de noyade – quelqu’un est susceptible de rester silencieux, immobile, les bras raides, la tête se balançant de haut en bas dans l’eau, selon WebMD.

Qu’est-ce que la « noyade sèche » ?

Avec la « noyade sèche », l’eau n’est jamais réellement pénètre dans les poumons, selon le centre médical de Détroit. Au contraire, lorsque de l’eau est inhalée par le nez ou la bouche, un laryngospasme peut survenir, provoquant la contraction des muscles autour des cordes vocales, explique Patrick. Par conséquent, cette contraction restreint le flux d’air vers vos poumons et peut également rendre difficile l’installation d’un tube respiratoire dans votre gorge. Une idée fausse est que cet événement pourrait se produire des heures après l’exposition à l’eau, mais il est plus probable qu’il se produirait immédiatement après l’exposition à l’eau, note-t-il.

Qu’est-ce que la « noyade secondaire » ?

La « noyade secondaire » est une autre situation rare dans laquelle les symptômes de la noyade n’apparaissent pas immédiatement. «Parfois, il peut y avoir un peu d’eau dans les poumons, mais ce n’est pas assez d’eau pour empêcher l’apport d’oxygène», explique Patrick.

Comment est-il possible d’éprouver des symptômes « retardés » de noyade ? Au fond de nos poumons, il y a « une substance savonneuse appelée tensioactif, [which] maintient les petits sacs aériens ouverts », dit-il. Si suffisamment d’eau pénètre dans les poumons, elle peut éliminer le surfactant, provoquant l’effondrement des sacs aériens de vos poumons. Par la suite, « le corps réagit à cela en aspirant du liquide dans les poumons », ce que l’on appelle médicalement un œdème pulmonaire, explique Patrick.

Le plus grand mythe associé à la « noyade secondaire » est qu’elle peut survenir quelques jours après un événement au cours duquel une personne a été immergée dans l’eau. « Ce n’est pas le cas, c’est toujours le cas dans les 24 heures », ajoute-t-il. Durant cette période, il est absolument essentiel de « garder un œil très attentif » [on your] les enfants ou toute personne ayant vécu un événement quelconque dans l’eau. Cependant, « s’ils vont bien au bout de 24 heures, ils le resteront », dit Patrick.

Cependant, même si ces termes sont utilisés dans les médias pour décrire des affections très réelles associées à la noyade, dans la communauté médicale, « nous n’aimons pas vraiment parler de « noyade retardée » ou de « noyade secondaire », car il s’agit simplement de noyade. », réitère Patrick.

Que faire lorsque vous voyez des signes de noyade

Dans le cas où vous ou un proche présentez des symptômes de noyade, notamment « une toux persistante, une respiration sifflante, une oppression thoracique, [or] tout inconfort lié à la poitrine ou à la respiration », il est impératif de consulter un médecin et d’appeler le 911, explique Patrick.

Plus:Ils ont dit que son mari s’était noyé en faisant de la plongée en apnée, mais elle l’a vu marcher jusqu’au rivage. Ce qui s’est passé?