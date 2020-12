Q: Qu’est-ce que la souche mutante Covid-19?

UNE: Il a été nommé VUI-202012/01 (le premier «Variant sous enquête» en décembre 2020) et est défini par un ensemble de 17 changements ou mutations. Au 13 décembre, un total de 1 108 cas avec cette nouvelle variante avait été identifié, principalement dans le sud et l’est de l’Angleterre, où les cas ont augmenté.

Q: Quand la nouvelle souche est-elle apparue?

UNE: La variante a été repérée pour la première fois fin septembre et représente désormais 20% des virus séquencés dans le Norfolk, 10% dans l’Essex et 3% dans le Suffolk. Il n’y a aucune preuve qu’il a été importé de l’étranger, il est donc susceptible d’avoir évolué au Royaume-Uni.

Q: En quoi est-il différent du virus Covid-19 original?

UNE: Public Health England a déclaré que cette nouvelle souche pourrait rendre le virus plus infectieux et se propager plus facilement entre les personnes. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il est plus dangereux ou entraînera plus de décès.

Q: Est-ce quelque chose à craindre?

UNE: Il y a eu de nombreuses mutations dans le virus Covid-19 depuis son apparition en 2019 et il n’est pas du tout rare que cela se produise. Rien n’indique que cette nouvelle souche est plus susceptible de provoquer une maladie grave. Cependant, si la nouvelle souche se propage plus facilement, il est possible que davantage de personnes finissent par être infectées dans un laps de temps plus court.

Q: Pourquoi cette variété retient-elle autant l’attention?

UNE: Bien que d’autres variantes aient été identifiées dans le passé, il semble que cette souche particulière se propage assez rapidement, ce qui signifie qu’elle pourrait être plus transmissible et justifie donc une enquête plus approfondie. Le professeur Sir Mark Walport – membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) – a déclaré qu’il y avait une possibilité qu’il puisse avoir un « avantage de transmission ».

Q: Le vaccin sera-t-il affecté?

UNE: Il est très peu probable que cette mutation échoue à répondre à un vaccin. Le vaccin produit des anticorps contre de nombreuses régions de la protéine de pointe, et il est peu probable qu’un seul changement rende le vaccin moins efficace.

Q: Que font les scientifiques maintenant?

UNE: Ils cultivent la nouvelle souche en laboratoire pour voir comment elle réagit. Cela inclut de voir s’il produit la même réponse anticorps et comment il réagit au vaccin. Cela pourrait prendre jusqu’à deux semaines pour que ce processus approfondi soit terminé. Les experts disent que la souche pourrait être « utile comme code-barres pour surveiller les épidémies ».

Q: Pourquoi les virus mutent-ils?

UNE: Les mutations des virus font naturellement partie de l’évolution. La pression sur l’évolution du virus est accrue par le fait que tant de millions de personnes ont maintenant été infectées.