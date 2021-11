Qu’est-ce que la nourriture philippine et quel est son goût ? Les chefs expliquent

Alors que de plus en plus de chefs philippins gagnent en reconnaissance internationale, la popularité de la cuisine philippine gagne du terrain. En 2015, Le restaurant d’Antonio – dirigé par le Philippin Tonyboy Escalante – a été le premier restaurant des Philippines à figurer sur la liste des 50 meilleurs au monde, faisant ses débuts au n ° 48.

Pourtant, la nourriture des Philippines n’est pas aussi connue que certaines cuisines asiatiques. Les fans de la cuisine soutiennent que l’adobo – poulet ou porc braisé dans de la sauce soja, du vinaigre, de l’ail et du poivre – devrait être aussi reconnaissable que le phad thai, les ramen et les boulettes de crevettes.

Avec quelque 12 millions de personnes dans plus de 100 pays, la diaspora philippine est l’une des plus importantes au monde.

La télévision n’a pas été utile non plus, a déclaré Tiu.

« Nous avons été colonisés pendant tant d’années, et on nous a fait penser que tout ce qui était importé était meilleur », a déclaré Tiu. « Heureusement, la génération d’aujourd’hui a été bruyante et fière de notre héritage. »

Sur le menu dégustation de Gallery by Chele, le crabe bleu est garni d’un sorbet à la tomate fermentée, d’un dashi de poisson fumé et garni de tibig confit (une sorte de figue locale).

« Aujourd’hui, beaucoup de jeunes chefs sont fiers et enthousiastes d’être authentiques, et cela inclut l’incorporation de saveurs qui nous apportent joie et réconfort », a-t-elle déclaré. « C’est comme si nous attendions la permission, mais maintenant – plus rien. »

Les pétoncles poêlés au fenouil et au sinigang (une soupe aigre-douce traditionnelle à base de tamarin) et le poulet frit à la coréenne avec sauce adobo ne sont que quelques-uns des plats que Paredes prépare au café parisien Mokoloco , un passage qui a reçu les éloges de Salon de la vanité et autre presse.

« Nous obtenons nos saveurs acidulées de fruits tels que le tamarin, le batwan et le calamansi … nous avons également différentes sortes de vinaigres », a déclaré Anglo. « Nous avons aussi nos poissons séchés et nos crevettes fermentées comme le bagoong ou le ginamos, qui donnent des saveurs fortes et piquantes. »

Comme de nombreuses cuisines, la nourriture des Philippines a évolué pour le goût et la nécessité. Cuisiner avec des agents acidifiants aide à préserver les aliments dans le climat tropical chaud. C’est la même raison pour laquelle les aliments fermentés, séchés et marinés sont également courants.

« La majorité de la nourriture philippine a un goût très particulier entre le sucré, l’acide et le salé – parfois, pour nous étrangers, c’est très difficile à comprendre », a-t-il déclaré. « Avec des chefs comme JP Anglo et Jordy Navarra, cela devient plus sophistiqué et plus nuancé. »

« L’un des plus beaux aspects de la cuisine philippine est sa diversité », a-t-il déclaré. « Il existe une variété de régions et d’îles qui représentent la nourriture que nous mangeons dans tout le pays … plus nous apprenons et comprenons, plus nous pouvons exprimer et partager ce que nous mangeons avec le monde et les uns avec les autres. »

L’histoire joue aussi un rôle.

Au cœur des routes commerciales précoloniales sino-indo-malaises, les Philippines étaient un creuset de cultures avant l’arrivée des Espagnols en 1521. Pendant plus de 300 ans de domination espagnole – une période qui comprenait des influences mexicaines dues au commerce des galions route qui a couru entre Acapulco et Manille – la cuisine est devenue fortement imprégnée d’influences et d’ingrédients latins.

En 1898, l’Espagne a cédé le contrôle des Philippines aux États-Unis après la défaite de l’Espagne dans la guerre hispano-américaine. Ainsi commença une période d’influence culturelle américaine aux Philippines qui comprenait la langue anglaise et, à l’époque moderne, un penchant pour la restauration rapide, les bonbons et les produits transformés.

« La cuisine philippine peut inclure une tarte aux pêches et à la mangue de la chaîne de restauration rapide locale Jollibee, même si nous n’avons pas de pêches », a déclaré Navarra. « Cela peut aussi signifier sinigang en utilisant du sampalok (tamarin) de l’arbre de votre jardin et du porc cultivé par votre voisin.