Qu’est-ce que la myopie ? Les experts considèrent désormais la myopie comme une maladie

On estime que plus de 40 % des Américains souffrent de myopie.

Bien que beaucoup puissent considérer cela comme un inconvénient mineur facilement résolu avec des lunettes, auteurs d’un rapport publié mardi demandent aux agences de santé de le classer comme une maladie.

Les membres du comité des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine affirment que la myopie est devenue une « épidémie évolutive » qui nécessite davantage de recherche, de standardisation des soins et de prévention précoce, recommandant au moins une heure de temps en extérieur par jour pour les enfants.

C’est la première fois que les Académies nationales publient un rapport sur la myopie depuis 1989. Certaines recherches suggèrent que la myopie pourrait avoir augmenté de 25 % par rapport à il y a 40 ans dans certaines régions du pays, selon l’American Optometric Association.

« Cela était attendu depuis longtemps », a déclaré le Dr Terri Young, coprésidente du comité et professeur d’ophtalmologie et de sciences visuelles à l’Université du Wisconsin-Madison.

Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi la myopie augmente autant, mais pensent que cela pourrait être lié au temps que les enfants passent à l’intérieur devant des écrans.

« Aux États-Unis, le phénomène augmente rapidement et nous n’avons pas de contrôle sur la situation », a déclaré Young.

Qu’est-ce que la myopie ? Quelle est sa prévalence ?

La myopie, ou myopie, est un trouble de la vision dans lequel les objets proches semblent clairs, mais les objets éloignés semblent flous.

Cela se produit lorsque la forme de l’œil fait que les rayons lumineux se courbent et se focalisent devant la rétine au lieu de dessus.. La rétine est un nerf situé à l’arrière de l’œil qui convertit la lumière en signaux électriques que le cerveau traite pour obtenir une image, selon la clinique Mayo.

Cette maladie débute généralement durant l’enfance, explique le Dr Fatema Ghasia, ophtalmologue pédiatrique au Cole Eye Institute de la Cleveland Clinic.

Les bébés naissent hypermétropes, mais la vision se corrige généralement avec la croissance. Chez les enfants myopes, l’œil grandit trop, dépassant le point de focalisation de l’image.

Young, d’après le rapport des National Academies, s’attend à ce que cette tendance se poursuive si les États-Unis ne mettent pas en œuvre un effort national concerté pour prévenir et diagnostiquer efficacement la myopie chez les enfants.

La myopie n’a pas été considérée jusqu’à présent comme un problème urgent, a-t-elle déclaré, mais son impact potentiel sur les enfants devrait en faire un. La recherche a montré une mauvaise vision diminue les performances scolaires.

« Cela a simplement un impact en aval sur la façon dont cet enfant fonctionnera dans la société », a-t-elle déclaré.

Comment prévenir la myopie chez les enfants

Selon le rapport des Académies nationales, l’un des meilleurs moyens de prévenir la myopie chez les enfants est de passer du temps à l’extérieur, au moins une à deux heures par jour.

« Il y a quelque chose dans le fait d’être à l’extérieur, de regarder au loin, d’apprécier les horizons (et) les différentes longueurs d’onde qui contrecarre en quelque sorte le développement myope », a déclaré Young.

Lors des jours où il peut être difficile de sortir, les experts affirment que se trouver près des fenêtres et des portes laissant entrer la lumière du jour peut également aider.

Il n’est pas nécessaire qu’il fasse soleil dehors, a expliqué Ghasia. L’important est que l’enfant soit exposé à la lumière naturelle.

Les parents ne sont pas les seuls responsables du temps passé à l’extérieur, affirment les experts. Les écoles et les garderies doivent veiller à ce que les élèves passent suffisamment de temps à l’extérieur. Une récréation de 20 minutes ne suffit pas, affirment les auteurs de la National Academies.

Bien que la norme de référence soit de passer au moins une heure à l’extérieur, tout moment passé à l’extérieur peut potentiellement empêcher la progression de la myopie, a déclaré Ghasia.

Diagnostiquer la myopie

Young a déclaré avoir constaté un « changement de vision à courte vue » chez les enfants de sa clinique.

Ce changement est double. D’une part, la myopie est diagnostiquée à un plus jeune âge. Au lieu de détecter la myopie chez les enfants de 5 ou 6 ans, Young a déclaré qu’il devenait de plus en plus courant de diagnostiquer la myopie chez les enfants de 3 ou 4 ans.

Les médecins constatent également un changement dans la perception de la vision normale. Alors qu’une vision parfaite était autrefois considérée comme la norme, Young a déclaré que la situation avait changé, de sorte que la plupart des patients souffrent au moins d’une myopie légère.

Les ophtalmologistes pourraient ralentir ces tendances, voire les inverser, si les patients étaient examinés, diagnostiqués et traités tôt. Cependant, le rapport des National Academies indique que le manque de standardisation des soins empêche les prestataires de soins de santé d’intervenir le plus tôt possible.

Par exemple, les patients ne sont pas tous examinés au même âge. Bien que Young recommande aux enfants de passer leur premier examen de santé avant d’entrer à l’école, certains patients ne sont pas examinés avant la deuxième ou la troisième année. Les outils de diagnostic ne sont pas non plus standardisés ; alors que certains cabinets médicaux utilisent des gouttes ophtalmiques lors des examens visuels, d’autres non.

Selon Ghasia, il est important de diagnostiquer et de traiter la myopie le plus tôt possible pour assurer le bon développement de l’enfant. La vision est étroitement liée non seulement aux études, mais aussi aux performances sportives et au développement social. Les personnes atteintes de myopie présentent également un risque accru d’autres complications oculaires telles que le décollement de la rétine et le glaucome plus tard dans la vie.

« La myopie n’est pas seulement une nuisance », a-t-elle déclaré. « Elle a de graves conséquences à long terme. »

