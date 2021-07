Qu’est-ce que la myélite et quels sont les symptômes?

La MYÉLITE est une maladie relativement rare et les experts n’en connaissent pas la cause exacte.

Elle est plus fréquente chez les 10 à 19 ans et les 30 à 39 ans, mais peut survenir à tout moment.

La myélite est une maladie rare affectant la moelle épinière Crédit : Getty

Qu’est-ce que la myélite ?

La myélite est une affection neurologique qui survient lorsque les deux côtés d’une même section de la moelle épinière deviennent enflammés.

L’inflammation de la moelle épinière peut endommager la myéline (la substance qui recouvre les nerfs) ou l’axone (la fibre nerveuse) – ce qui peut entraîner une paralysie et une perte sensorielle.

La perte de myéline peut également entraîner des cicatrices de la moelle épinière, qui bloquent ensuite l’influx nerveux et entraînent des problèmes physiques.

La myélite est classée en plusieurs catégories, selon la zone ou la cause, mais toute attaque inflammatoire de la moelle épinière est généralement appelée myélite transverse.

On ne sait pas quelle est la cause exacte, mais l’inflammation qui y conduit peut être un effet secondaire d’autres affections telles que la maladie de Lyme, la syphilis et la rougeole.

Dans d’autres cas, certaines personnes peuvent souffrir de myélite à la suite de lésions et de défauts de la colonne vertébrale, ou de maladies vasculaires.

En effet, ceux-ci réduisent la quantité d’oxygène dans les tissus de la moelle épinière, ce qui peut provoquer la mort des cellules nerveuses, entraînant l’inflammation qui conduit à la myélite.

Quels sont les symptômes de la myélite ?

Les symptômes de la myélite peuvent apparaître très rapidement en l’espace de quelques heures ou jours, ou en une à deux semaines.

Selon Johns Hopkins Medicines, les symptômes comprennent des douleurs au dos ou au cou, une faiblesse dans les bras ou les jambes, des sensations anormales dans les jambes telles que des brûlures ou des picotements et une perte de contrôle de la vessie ou des intestins.

Les symptômes peuvent survenir dans différentes parties du corps en fonction de la partie de la moelle épinière qui est enflammée.

Par exemple, les personnes souffrant d’inflammation du cou ressentent généralement des symptômes du cou vers le bas.

Alors que l’inflammation au milieu de la colonne vertébrale provoque souvent des problèmes à partir de la taille.

La myélite affecte tout le monde différemment et d’autres symptômes peuvent inclure des maux de tête, de la fatigue et des spasmes musculaires.

La myélite est-elle mortelle ?

Il n’existe actuellement aucun remède contre la myélite, mais elle n’est pas considérée comme mortelle.

Environ une personne atteinte de myélite sur trois se rétablit bien ou complètement.

Un tiers peut connaître un certain rétablissement, tandis que le reste se rétablira peu ou pas du tout et aura un handicap permanent.

Après le diagnostic, le rétablissement commence généralement dans les deux mois et peut durer jusqu’à deux ans ou plus.

La myélite peut laisser certaines personnes atteintes d’incapacités physiques permanentes, telles qu’une raideur musculaire, une perte de fonction intestinale ou vésicale, une faiblesse musculaire ou même une paralysie.

Certaines personnes peuvent utiliser un fauteuil roulant pendant toute ou partie de leur vie, tandis que d’autres peuvent ne présenter aucun symptôme visible.