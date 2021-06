Qu’est-ce que la méthylhexanamine et combien d’athlètes ont été surpris en l’utilisant ?

La méthylhexanamine, ce médicament est à nouveau dans l’actualité après la découverte de la substance interdite chez le lutteur indien lié à Tokyo Sumit Mailkde l’échantillon d’urine collecté par United World Wrestling (UWW), l’instance dirigeante mondiale du sport, lors d’un événement de qualification olympique qui a eu lieu à Sofia, en Bulgarie.

La méthylhexanamine est un stimulant interdit qui relève de la catégorie des substances « spécifiées » sur la liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage (AMA). Dans son résumé des ajustements (depuis 2009) publié dans la liste 2010, l’agence mondiale antidopage fait référence à la méthylhexaneamine en tant que « médicament non thérapeutique ».

Selon la définition de l’AMA, une « substance spécifiée » est une substance qui peut permettre une réduction plus importante d’une sanction lorsqu’un sportif est testé positif pour cette substance dans certaines conditions.

La méthylhexanamine (également connue sous le nom de 1,3-diméthylamylamine, 1,3-DMAA, diméthylamylamine et DMAA ; noms commerciaux Forthane et Geranamine) était un médicament sympathomimétique indirect inventé et développé par Eli Lilly and Company et commercialisé comme décongestionnant nasal inhalé à partir de 1948 jusqu’à ce qu’il soit volontairement retiré du marché dans les années 1970, selon plusieurs rapports sur Internet.

Cependant, depuis 2006, la méthylhexanamine est largement proposée comme complément alimentaire stimulant ou énergisant sous diverses marques.

Le MHA, selon l’Agence mondiale antidopage (AMA), est une substance qui fait désormais partie de certains compléments alimentaires proposés aujourd’hui, y compris ceux commercialisés sur Internet. Outre les qualités semblables à celles de l’éphédrine et celles des stimulants généraux du SNC, les sociétés affirment qu’elle a une stimulation énergétique élevée, un taux métabolique amélioré, un déclenchement de la libération de graisse et un potentiel de perte de poids.

Au cours des audiences, les athlètes utilisent fréquemment cette explication.

La méthylhexanamine est également répertoriée comme un poison de l’annexe 10 en raison du risque pour la santé cardiaque et a été liée à au moins cinq décès à l’échelle internationale.

Sumit Malik n’est cependant pas le premier athlète à être pris pour un se doper violation en ce qui concerne la méthylhexanamine. Le premier cas a été signalé en 2009 lorsque les sprinteurs masculins Yohan Blake, Marvin Anderson, Allodin Fothergill et Lanceford Spence et la sprinteuse Sheri-Ann Brooks ont été trouvés positifs. Un an plus tard, huit sportifs indiens, dont six lutteurs, avaient été testés positifs pour le même.

En 2009, après que l’AMA a interdit le médicament, un total de 12 cas ont été enregistrés. En 2010, le nombre de cas était de 33, un an plus tard, il y avait 114 cas de dopage impliquant cette substance. 140 cas ont été enregistrés en 2012.

En mars 201, quelques jours seulement avant la rencontre senior de la Fédération nationale d’athlétisme à Patiala, deux athlètes de haut niveau avaient été testés positifs pour les substances interdites.

Voici une liste d’athlètes notables qui ont été trouvés positifs pour la méthylhexanamine au fil des ans :

Yohan Blake (Jamaïque, Sprinter)

Marvin Anderson (Jamaïque, Sprinter)

Nesta Carter (Jamaïque, Sprinter)

Allodin Fothergill (Jamaïque, Sprinter)

Lanceford Spence (Jamaïque, Sprinter)

Sheri-Ann Brooks (Jamaïque, Sprinter)

Saurabh Vij (Inde, lanceur de poids)

Akash Antil (Inde, lanceur de disque)

Rajiv Tomar (Inde, lutteur)

Anthony West (Australie, pilote MotoGP)

Enzo Maccarinelli (boxeur gallois)

Bermane Stiverne (Boxeur)

Rani Yadav (Race Walker, Inde)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici