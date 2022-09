La médaille GEORGE CROSS est la plus haute distinction que le gouvernement britannique et la Couronne peuvent accorder à un membre du public.

Mais qu’est-ce que la médaille George Cross ? Voici tout ce que vous devez savoir sur ce prix prestigieux.

La médaille George Cross est la plus haute distinction du gouvernement et de la reine qu’un civil puisse recevoir Crédit : Alamy

Qu’est-ce que la médaille George Cross ?

La médaille George Cross est moins connue mais tout aussi prestigieuse que la plus haute distinction pour bravoure militaire – la Croix de Victoria.

C’est la plus haute distinction que le gouvernement et le monarque président (le chef de l’État) peuvent décerner à un membre du public pour bravoure en dehors du champ d’action.

La médaille elle-même est en argent et représente d’un côté le saint patron St George terrassant un dragon avec l’inscription “For Gallantry”.

L’autre face de la médaille porte le nom du récipiendaire gravé ainsi que la date à laquelle elle a été présentée.

À quoi sert la médaille George Cross ?

Le père de feu la reine de la reine, le roi George VI, a institué la médaille George Cross en 1940.

L’honneur devait être décerné à ceux qui avaient accompli “des actes du plus grand héroïsme ou du courage le plus remarquable dans des circonstances d’extrême danger”.

La reine pose avec les récipiendaires des médailles de la Croix de Victoria et de la Croix de George en 2019 Crédit : AFP

Qui peut recevoir la médaille George Cross ?

Les civils, les nations, les organisations et le personnel militaire peuvent tous recevoir la médaille George Cross.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’île de Malte a reçu la George Cross en reconnaissance de la bravoure du peuple.

Les personnes qui reçoivent la médaille peuvent mettre GC après leur nom.

En 2021, Sa Majesté, 95 ans, a déclaré que la médaille n’est pas seulement une récompense pour l’héroïsme de Covid-19, mais honore tous ceux qui servent dans le NHS.

Pendant la pandémie, la reine a salué le «courage, la compassion et le dévouement» dont ont fait preuve le personnel passé et présent du NHS et a décrit les «remerciements durables» et la «sincère appréciation» de chaque Britannique.

Combien vaut une médaille George Cross ?

Une médaille George Cross aurait une valeur comprise entre 3 500 £ et 4 5000 £.

La médaille GC a été décernée 408 fois depuis 1940 à 394 hommes, 12 femmes, une à l’île de Malte et une autre à la Royal Ulster Constabulary.

En juillet 2021, il a été annoncé que le NHS avait reçu la Croix.