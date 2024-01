Qu’est-ce que la maladie X ? Une étude de l’OMS sur le virus fournit une feuille de route pour arrêter la pandémie

Un virus hypothétique surnommé Maladie X a amené les dirigeants du monde entier à se réunir cette semaine au Forum économique mondial en Suisse pour discuter de la manière de prévenir la menace d’une autre pandémie cataclysmique.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a prévu d’organiser une séminaire mercredi aux côtés d’autres responsables de la santé à Davos pour se préparer à affronter ce virus potentiellement mortel.

La nouvelle a déclenché un débat houleux sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont précédé le séminaire, au cours duquel les théories du complot ont proliféré, avec certains avertissements selon lesquels des mesures potentielles pourraient être parallèles aux ordres de fermeture mis en place pendant la pandémie de Covid-19.

Mais malgré le regain d’intérêt pour la maladie X, l’agent pathogène théorique n’est pas un sujet nouveau pour l’OMS. Même avant que la pandémie de COVID-10 ne déferle sur la planète, l’agence des Nations Unies a passé des années à rechercher et à se préparer à la prochaine vague de maladies mortelles.

Voici ce qu’il faut savoir sur la maladie X et comment les dirigeants mondiaux se préparent à la prochaine pandémie.

Qu’est-ce que la maladie X ?

La maladie X n’existe pas – du moins pas encore.

Le terme théorique “représente plutôt la connaissance qu’une grave épidémie internationale pourrait être provoquée par un agent pathogène actuellement inconnu comme pouvant causer une maladie humaine”, selon L’OMS. Le « X » signifie « inattendu », mais cela ne signifie pas que les dirigeants ne se soucient pas de garantir que le monde soit prêt au cas où un virus mortel frapperait.

En 2018, l’agence a ajouté le terme à sa liste de maladies prioritaires et les agents pathogènes ciblés pour la recherche et le développement. Le plan, qui inclut des maladies mortelles connues comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et Ebola, vise à « accélérer la disponibilité de tests, de vaccins et de médicaments efficaces » qui peuvent sauver des vies lors d’une crise sanitaire majeure, a déclaré l’OMS.

Comment les responsables de la santé mondiale se préparent-ils à la prochaine pandémie ?

En 2022, L’OMS a lancé un processus scientifique mondial visant à mettre à jour la liste des agents pathogènes potentiellement mortels qui nécessitent des investissements dans la recherche pour développer des vaccins, des tests et des traitements efficaces.

Le processus comprenait des critères scientifiques et de santé publique, mais aussi fait des considérations pour l’éventuel impact socio-économique et l’accès aux mesures vitales.

La nouvelle approche se concentre non seulement sur des agents pathogènes individuels, mais également sur des classes entières de virus ou de bactéries. Plus de 200 scientifiques de 53 pays se sont joints à l’effort pour évaluer de manière indépendante 30 familles virales, un groupe principal de bactéries et ce que l’on appelle le « pathogène X », qui, craint l’OMS, pourrait déclencher une autre grave pandémie mondiale.

Pour suivre et gérer les menaces virales émergentes, l’OMS et d’autres experts de la santé ont commencé à intensifier leurs efforts pour découvrir et surveiller les maladies mortelles, intensifié la recherche et renforcé les essais cliniques, selon l’agence.

Quelle menace représente la maladie X ?

L’inclusion de la maladie X sur la liste prioritaire de l’OMS signifie que les responsables de la santé estiment qu’il existe une menace qu’un agent pathogène inconnu (ou oublié depuis longtemps) provoque une grave épidémie internationale dans le futur.

L’OMS a été incitée à créer ce plan il y a des années après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. tué plus de 11 300 personnes entre 2014 et 2016.

Aux côtés des gouvernements de nombreux pays, ainsi que d’agences scientifiques publiques et privées, l’OMS a réussi à créer le « tout premier vaccin pleinement efficace contre Ebola » qui a été testé en un an, a déclaré Marie-Paule Kieny, ancienne directrice adjointe de l’OMS. -général, dit précédemment.

De telles mesures sont « essentielles pour une réponse rapide et efficace aux épidémies et aux pandémies », a déclaré Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS. dit en 2022ajoutant que c’est la préparation qui a permis de développer des vaccins contre le COVID-19 “en un temps record”.

