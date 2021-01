Une pandémie est-elle pire que Covid-19 et plus meurtrier qu’Ebola déjà ici?

Une nouvelle souche de virus appelée «Maladie X» pourrait être sur l’enclume et les experts qui la connaissent affirment qu’il pourrait s’agir d’une épidémie grave causée par un agent pathogène actuellement inconnu pour provoquer une maladie humaine.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, le médecin qui a découvert Ebola, a averti qu’une nouvelle série de virus mortels frapperait l’humanité car il craint la maladie X qui pourrait se propager aussi rapidement que la maladie. COVID-19[feminine , et aussi mortel que le virus Ebola, rapporte CNN.

« Nous sommes maintenant dans un monde où de nouveaux agents pathogènes sortiront », a-t-il déclaré à CNN. « Et c’est ce qui constitue une menace pour l’humanité. »

La «maladie X» est hypothétique pour le moment, une épidémie dont les scientifiques et les experts en santé publique craignent qu’elle ne conduise à une maladie grave dans le monde si et quand elle survient, selon l’OMS. « X » signifie inattendu.

« Ebola était inconnu. Covid était inconnu. Nous devons avoir peur des nouvelles maladies », dit le docteur Dadin Bonkole, qui peut traiter le patient zéro «Maladie X».

« Patient zéro » est actuellement un cas unique à Ingende, en République démocratique du Congo, où un patient présentant des symptômes précoces de fièvre hémorragique a subi un test Ebola, mais les médecins craignaient que la personne infectée ne soit le patient zéro de « maladie X », ce qui signifie inattendu lorsque les résultats sont négatifs. Mais le rapport suggère que le nouveau pathogène pourrait être contagieux et se propager aussi vite que Covid-19 et a un taux de mortalité entre 50 et 90 pour cent d’Ebola.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une maladie X est la possibilité d’une épidémie internationale qui peut se propager à partir d’un agent pathogène inconnu de l’humanité. La maladie a été incluse dans la liste des maladies prioritaires par l’organisme de santé et les experts estiment qu’il est important de rester vigilant et de craindre l’apparition de tout nouvel agent pathogène.

Alors que le VIH mortel a émergé d’un type de chimpanzé puis s’est transformé en une maladie mortelle, le SRAS-CoV-2, le SRAS et le MERS sont tous des coronavirus qui sont soudainement passés des animaux aux humains. La fièvre jaune, diverses formes de grippe, la rage, la brucellose et la maladie de Lyme font également partie de celles qui se transmettent de l’animal à l’homme, souvent via un vecteur tel qu’un rongeur ou un insecte.

Depuis que la première infection d’animal à humain, la fièvre jaune, a été identifiée en 1901, les scientifiques ont découvert au moins 200 autres virus connus pour causer des maladies chez l’homme.

Comme on l’a vu dans le cas de «Patient zéro», elle a été testée négative pour plusieurs autres maladies présentant des symptômes similaires, Muyembe s’attend à ce que de nombreuses autres maladies zoonotiques apparaissent à l’avenir.

