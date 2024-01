Qu’est-ce que la maladie X et comment les préparatifs en cas de pandémie aideront-ils le monde ? | Infos santé

Alors que la saison hivernale entraîne une recrudescence des maladies respiratoires et des pratiques pandémiques telles que l’obligation de porter un masque, les experts mondiaux de la santé réfléchissent à la manière de se préparer à la prochaine grande épidémie.

Lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, un panel de dirigeants de l’industrie de la santé a discuté de l’importance de planifier à l’avance l’apparition d’une hypothétique « maladie X ».

La nouvelle du panel a déclenché une conspiration de la part de comptes de droite sur les réseaux sociaux selon lesquels les dirigeants mondiaux lanceraient la prochaine pandémie ou s’apprêteraient à « restreindre » une fois de plus la liberté d’expression et à rétablir les mandats de port du masque. L’OMS a déclaré qu’une telle préparation visait à réduire les ravages de l’ère COVID-19, tels que la capacité insuffisante des systèmes médicaux ou les milliards de dollars perdus dans l’économie.

Voici ce que nous savons de la maladie X et ce que signifie « préparation à une pandémie ».

Qu’est-ce que la maladie X ?

La maladie X n’est pas une maladie spécifique mais est le nom donné à un nouvel agent infectieux potentiel.

Il s’agit d’une maladie actuellement inconnue mais qui pourrait constituer une menace microbienne sérieuse pour l’homme à l’avenir. Il faut se préparer car il existe un vaste réservoir de virus circulant parmi la faune sauvage qui pourraient devenir la source d’une nouvelle maladie infectieuse contre laquelle les humains ne sont pas immunisés.

En 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ajouté la maladie X à une liste d’agents pathogènes prioritaires pour la recherche, aux côtés de maladies mortelles connues comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et Ebola.

Qualifier cette menace potentielle de « maladie X » vise à donner la priorité aux préparatifs pour faire face à une maladie pour laquelle il n’existe pas encore de vaccins ni de traitements médicamenteux et qui pourrait donner lieu à une grave épidémie.

Quels dégâts la maladie X pourrait-elle causer ?

L’OMS a prévenu que la maladie X pourrait entraîner 20 fois plus de décès que le COVID-19.

Le COVID-19 a tué environ sept millions de personnes dans le monde. En 2023, les professionnels de la santé ont averti que toute nouvelle pandémie pourrait être encore plus meurtrière, tuant environ 50 millions de personnes dans le monde.

Qu’était le panel Maladie X à Davos ?

Mercredi, lors du sommet de Davos, des experts en soins de santé ont souligné que la préparation à la maladie X pourrait contribuer à sauver des vies et à économiser des coûts si les pays commençaient à mener des recherches et à prendre des mesures préventives avant une épidémie connue.

« Bien sûr, certains disent que cela pourrait créer la panique. Il est préférable d’anticiper quelque chose qui pourrait arriver, car cela s’est produit à plusieurs reprises dans notre histoire, et de s’y préparer », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a rejoint le panel.

Il a déclaré que l’OMS a déjà commencé à mettre en œuvre des mesures pour se préparer à une nouvelle épidémie. Cela comprend un fonds de lutte contre la pandémie et un « centre de transfert de technologie » en Afrique du Sud qui permet la production locale de vaccins et aiderait à surmonter les problèmes d’inéquité en matière de vaccins dans les pays à revenus élevés et faibles.

Michel Demare, président du conseil d’administration d’AstraZeneca, a déclaré que la société travaillait à réaliser une évaluation des systèmes de santé à travers le monde afin de présenter des recommandations pour la gestion de la pandémie.

Preetha Reddy, vice-présidente exécutive des hôpitaux Apollo, a souligné les discussions autour des inégalités lors du forum du G20 et le fait que l’utilisation de la technologie pour atteindre les populations rurales en Inde est un objectif clé de la planification actuelle.

Comment se préparer à une pandémie ?

Cela implique une coopération internationale, notamment en matière de recherche et de développement, ainsi que l’élaboration d’initiatives au niveau national, telles que des plans provisoires de réponse en cas d’apparition d’une nouvelle maladie.

Ces plans pourraient inclure la détermination des moyens d’augmenter la capacité des hôpitaux, d’étendre l’offre de traitements et d’adopter de nouvelles technologies pour soutenir le personnel médical.

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies recommande de renforcer les systèmes existants au lieu d’en développer de nouveaux en cas de pandémie, et encourage également à tester tout nouveau système avant une nouvelle pandémie.

La préparation implique également une surveillance accrue de la maladie afin de détecter rapidement tout nouveau pathogène susceptible de devenir une menace sérieuse. Des études montrent qu’en moyenne, au moins deux nouveaux virus sont découverts chaque année.

De telles mesures devraient également réduire considérablement les coûts associés à une pandémie, le cas échéant. Alors que le COVID-19 a coûté au monde environ 16 000 milliards de dollars, des investissements mondiaux de seulement 124 milliards de dollars sur cinq ans pourraient permettre au monde de mieux se préparer aux épidémies majeures à l’avenir, selon une étude de l’organisation soutenue par la Fondation Gates, Resolve to Save Lives. .

Quelle est la réponse ?

L’OMS a classé pour la première fois la maladie X comme terme « réservé » pour désigner un virus potentiellement mortel en 2018.

Cependant, la nouvelle du panel de Davos a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Des comptes de droite ont critiqué les discussions sur la maladie X, avertissant que les gouvernements pourraient l’utiliser pour imposer des politiques telles que l’obligation de vacciner et de porter des masques, tandis que certaines théories du complot suggèrent que les gouvernements pourraient même créer eux-mêmes des pandémies.

Dans un article sur X une semaine avant le sommet, Monica Crowley, ancienne responsable de l’administration Trump, a suggéré que le panel signalait l’avènement d’une maladie planifiée.

« Juste à temps pour les élections, une nouvelle contagion pour leur permettre de mettre en œuvre un nouveau traité de l’OMS, de reconfiner, de restreindre la liberté d’expression et de détruire davantage de libertés », a-t-elle écrit.

Cependant, l’OMS maintient que la désignation de maladie X permettra aux gouvernements de mieux faire face à une nouvelle pandémie car « dans le monde, le nombre d’agents pathogènes potentiels est très important, tandis que les ressources pour la recherche et le développement (R&D) sur les maladies sont limitées ».