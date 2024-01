Qu’est-ce que la maladie X ?

Les théories du complot circulent en ligne alors que les dirigeants du monde se préparent à discuter de la préparation à un hypothétique virus connu sous le nom de « maladie X » lors du Forum économique mondial de cette semaine à Davos, en Suisse.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, organisera mercredi un séminaire aux côtés d’autres responsables de la santé sur la manière de se préparer à la prochaine pandémie – dont ils craignent qu’elle ne soit plus meurtrière que le COVID-19.





UN description de l’événement se lit comme suit : « Avec les nouveaux avertissements de l’Organisation mondiale de la santé selon lesquels une « maladie X » inconnue pourrait entraîner 20 fois plus de décès que la pandémie de coronavirus, quels nouveaux efforts sont nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis à venir ?

L’avertissement concernant la consommation d’huîtres crues s’étend à davantage de régions du sud de la Californie



La nouvelle du séminaire a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux. Le théoricien du complot Alex Jones a publié une vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dénonçant la soi-disant « diffusion d’un nouveau virus ».

« Il est très rare de découvrir une nouvelle maladie. Ainsi, lorsque vous entendez « Maladie X », cela signifie les virus synthétiques fabriqués en laboratoire. Jones a dit dans la vidéoqui a été vue plus de 860 000 fois.

Soyons clairs : la « maladie X » n’est pas une véritable maladie – du moins pas encore. Il s’agit d’un nom réservé à un virus inconnu qui pourrait infecter les humains à l’avenir. « X » signifie « inattendu », a noté le Forum économique mondial.

Le L’OMS développe davantage sur son site Webdisant : « La « maladie X » représente la connaissance qu’une grave épidémie internationale pourrait être provoquée par un agent pathogène actuellement inconnu comme pouvant causer une maladie humaine.

L’agence a ajouté le terme à sa liste de maladies prioritaires en 2018. La liste fait partie de la Le plan de recherche et de développement de l’OMSun plan qui vise à « accélérer la disponibilité de tests, de vaccins et de médicaments efficaces » susceptibles de sauver des vies lors d’une crise sanitaire majeure.

“Cibler les agents pathogènes et les familles de virus prioritaires pour la recherche et le développement de contre-mesures est essentiel pour une réponse rapide et efficace aux épidémies et aux pandémies”, a déclaré le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, dans un communiqué. Communiqué de presse 2022.

L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, qui a tué plus de 11 300 personnes il y a une dizaine d’années, a incité l’OMS à élaborer ce plan, selon le Forum économique mondial.

“Pendant Ebola, l’OMS a travaillé aux côtés de nombreux gouvernements, entités publiques et privées et scientifiques”, a déclaré Marie-Paule Kieny, ancienne directrice générale adjointe de l’OMS. dit précédemment. «Cet effort a abouti au tout premier vaccin pleinement efficace contre Ebola, développé et testé en 12 mois, au lieu des cinq à 10 ans qu’un tel processus prendrait normalement.»

Les autres maladies figurant sur la liste comprennent, sans toutefois s’y limiter, le COVID-19, le SRAS, la fièvre de la vallée du Rift et le Zika.