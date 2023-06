Qu’est-ce que la maladie de Kawasaki ? Symptômes à surveiller après que Mme Hinch a révélé que son fils était hospitalisé pour cette maladie – The Sun

AVEC le fils de l’influenceuse Instagram Mme Hinch récemment diagnostiqué avec la maladie de Kawasaki, vous vous demandez peut-être quelle est la maladie rare.

La maladie rare affecte principalement les enfants de moins de cinq ans et est plus fréquente chez les garçons et les filles – on ne sait pas exactement ce qui la cause.

Un certain nombre d’enfants au Royaume-Uni l’ont contracté en 2020 pendant la pandémie, dont un bébé de huit mois qui est décédé. Mais les médecins du Great Ormond Street Hospital affirment que les liens avec le coronavirus n’ont pas encore été prouvés.

Cela vient alors que la cleanfluencer Mme Hinch, dont le vrai nom est Sophie Hinchliffe, a révélé que son fils de trois ans, Ronnie, a passé 10 jours à l’hôpital avec la maladie de Kawasaki, avec des médecins perplexes sur ce qui pourrait causer les symptômes du tot pendant les premiers jours de son séjour.

La mère de deux enfants a déclaré que les principaux symptômes à connaître sont « une température élevée persistante, une éruption cutanée, un gonflement puis une desquamation des mains et des pieds, des lèvres rouges et boursouflées, des yeux injectés de sang, une langue de fraise, un mal de gorge enflammé et un gonflement ganglions lymphatiques », ajoutant que la ruée vers l’hôpital avait « ébranlé » le monde familial.

Qu’est-ce que la maladie de Kawasaki ?

La maladie est également connue sous le nom de syndrome des ganglions lymphatiques cutanéo-muqueux.

Selon le NHS, la maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans.

Les vaisseaux sanguins deviennent enflés, ce qui peut entraîner des complications dans les artères coronaires – les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur.

La maladie de Kawasaki peut provoquer des anévrismes pouvant entraîner une crise cardiaque et une maladie cardiaque.

Dans des cas moins probables, une hémorragie interne peut être causée lorsque l’anévrisme éclate.

Chaque année, environ huit enfants sur 100 000 développent la maladie de Kawasaki, selon les chiffres du NHS.

Les médecins disent que le syndrome est similaire au syndrome de choc toxique et à la maladie de Kawasaki, qui peuvent provoquer des rougeurs de la langue image stock Crédit : Image d’archives

Environ 25 % des cas présentent des complications cardiaques.

Elle peut entraîner la mort dans environ deux à trois pour cent des cas si elle n’est pas traitée.

La cause de la maladie de Kawasaki est actuellement inconnue, mais le NHS indique qu’un enfant peut être susceptible d’être affecté s’il hérite de certains gènes de ses parents.

La maladie n’est pas contagieuse et ne se transmet pas d’une personne à l’autre.

Quels sont les symptômes de la maladie de Kawasaki ?

Il y a quelques signes qui suggèrent qu’une personne peut avoir la maladie de Kawasaki.

Ceux-ci inclus:

glandes enflées dans le cou

éruptions cutanées

lèvres qui semblent sèches et craquelées

les yeux rouges

doigts et orteils rouges

une température élevée qui dure plus de 5 jours

Bien qu’elle touche principalement les enfants, la maladie de Kawasaki peut également être retrouvée chez les adultes.

Cependant, les chances que cela se produise sont généralement très faibles.

Si ces symptômes se retrouvent chez les enfants, le conseil est de consulter un médecin d’urgence.

Comment traite-t-on la maladie de Kawasaki ?

Un enfant atteint de Kawasaki devrait être soigné à l’hôpital, selon les directives du NHS.

Il est préférable que le traitement commence le plus tôt possible, car plus le traitement commence tôt, plus le temps de récupération est rapide et il y a moins de risque de développer des complications.

Les enfants peuvent se rétablir complètement en 6 à 8 semaines s’ils sont diagnostiqués et traités rapidement

Si vous pensez que votre enfant pourrait être atteint de la maladie, vous devriez consulter un médecin généraliste de toute urgence ou consulter le NHS 111.

Comment est-il lié au coronavirus?

Les médecins du NHS ont reçu une alerte en avril 2020, avertissant d’une augmentation du nombre d’enfants se retrouvant en soins intensifs avec un syndrome inflammatoire potentiellement mortel, similaire au syndrome de choc toxique et à la maladie de Kawasaki.

En mai de cette année-là, jusqu’à 100 enfants au Royaume-Uni avaient contracté la « maladie liée au coronavirus » avec un expert avertissant que ce n’était que le sommet de l’iceberg.

Les jeunes – qui étaient pour la plupart âgés de cinq à 16 ans – étaient devenus gravement malades des semaines après avoir peut-être été infectés par Covid-19.

Parlant du phénomène, le Dr Liz Whittaker, maître de conférences clinique en maladies infectieuses pédiatriques et en immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré: « Nous l’avons appelé syndrome pédiatrique multi-système inflammatoire, qui est temporairement associé au SRAS-CoV-2. »

Une éruption cutanée est l’un des symptômes de la maladie de Kawasaki

« Nous faisons très attention à le faire car nous ne pouvons pas dire avec certitude que chaque enfant a Covid au moment où il est malade.

« Mais ce nouveau phénomène se produit au milieu d’une pandémie, il semble donc assez raisonnable de suggérer que les deux choses sont liées. »

Les médecins ont averti que les cas présentaient des symptômes tels que douleurs abdominales, vomissements, diarrhée et inflammation cardiaque.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré qu’il était « tout à fait plausible » que cette nouvelle et mystérieuse condition soit liée à Covid-19.