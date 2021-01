De faux messages sur les réseaux sociaux ont tourbillonné dimanche soir selon lesquels le président Donald Trump à la suite des émeutes du Capitole américain avait invoqué la loi sur l’insurrection, une loi qui permet au président de déployer l’armée pour réprimer la rébellion.

Les tweets partageant des images de militaires à Washington ont continué de se répandre lundi matin et sont devenus un terme tendance sur Twitter. Cependant, Trump n’a pas invoqué la loi.

La loi, qui existe sous diverses formes depuis l’époque de George Washington et dans son état actuel depuis la guerre civile, permet au président d’envoyer l’armée ou de fédéraliser la Garde nationale dans les États qui sont incapables de réprimer une insurrection ou qui défient loi fédérale.

Il a été invoqué pour la dernière fois en 1992 par George HW Bush lors des troubles à Los Angeles après l’acquittement des policiers qui ont battu Rodney King.

Qu’est-ce que la loi sur l’insurrection?

La loi sur l’insurrection donne au président le pouvoir de faire appel aux forces militaires et de la Garde nationale pour réprimer une insurrection si un État le demande, s’il y a une insurrection qui rend impossible l’application de la loi fédérale, ou s’il y a une insurrection ou une violence domestique qui prive d’autres de leurs droits constitutionnels.

La loi oblige également le président à publier une proclamation exigeant la dispersion des participants à l’insurrection.

William Banks, professeur émérite du Conseil consultatif des conseillers juridiques de l’Université de Syracuse, a déclaré que lorsque l’on pensait à la loi sur l’insurrection, il était important de se souvenir de l’un des principes les plus fondamentaux de la fondation des États-Unis: que l’armée ne soit pas impliquée dans les affaires civiles. .

« L’Insurrection Act prévoit dans la loi américaine une exception à ce principe de base », a déclaré Banks.

Dans la plupart des cas, un État voudrait s’appuyer sur les troupes de la Garde nationale en cas de troubles. La loi sur l’insurrection est généralement réservée lorsque « les choses vont vraiment mal », a déclaré Banks.

En quoi diffère-t-elle de la loi martiale?

La loi sur l’insurrection est une loi tandis que la «loi martiale» est un concept qui n’a pas de définition légale aux États-Unis. «Elle n’est inscrite nulle part», a déclaré Thaddeus Hoffmeister, professeur de droit à l’Université de Dayton.

En règle générale, la loi martiale signifie que l’armée prend le contrôle civil du gouvernement, tandis que la loi sur l’insurrection s’applique à des cas spécifiques de rébellion ou de refus de faire respecter la loi et oblige la Garde nationale d’un État ou l’armée américaine à intervenir.

« La loi martiale est essentiellement l’absence de loi », a ajouté Banks. Cela s’appliquerait aux situations où la primauté du droit s’est tellement dégradée que la loi n’est plus en place. «C’est vraiment un concept extraterrestre» aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Comment la loi sur l’insurrection aurait-elle été appliquée à l’émeute du Capitole?

Une foule meurtrière que Trump a incitée a pris d’assaut le Capitole mercredi dernier, par effraction, attaquant des officiers de police du Capitole et saccageant des bureaux alors que certains ont fait irruption sur le sol du Sénat. Le Congrès se réunissait pour certifier le vote du collège électoral et la victoire du président élu Joe Biden. Les émeutiers ont scandé «Stop the Steal», affirmant à tort que Trump avait remporté les élections.

BuzzFeed News a rapporté dimanche que les législateurs locaux du district avaient reçu un briefing du bureau du procureur général du district dans les jours précédant les émeutes sur les implications si Trump invoquait la loi sur l’insurrection et comment cela affecterait le service de police local.

«Nous avions toutes les raisons de soupçonner qu’il y aurait une sorte de problème», a déclaré Phil Mendelson, président du conseil de district à BuzzFeed News, ajoutant que «notre inquiétude était que cela soit fomenté par le président qui dirait:« Regardez, il y a des émeutes et le chaos – nous devons reprendre le service de police et faire venir la Garde nationale. »

Lindsey Walton, directrice des communications de Mendelson, a confirmé à USA TODAY que le mémo avait été présenté au conseil. « Le président a indiqué que la note était banale et davantage un avertissement que préparatoire », a-t-elle ajouté.

Hoffmeister et Banks ont toutefois déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection le 6 janvier, étant donné le contrôle par le gouvernement fédéral de la Garde nationale du district et de l’application de la loi fédérale. Invoquer la loi aurait en outre permis à Trump d’envoyer des militaires en service actif dans le district alors qu’il contrôlait déjà sa garde nationale et sa police fédérale.

« Ils avaient plus qu’assez de forces pour arrêter cela, mais ils doivent les appeler », a déclaré Hoffmeister.

De plus, les gouverneurs à proximité et la maire du district, Muriel Bowser, ont sollicité plus de soutien de la Garde nationale, ralenti par la réponse du gouvernement fédéral.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré dimanche que ses troupes de la Garde nationale étaient prêtes à aider mais qu’il ne pouvait pas obtenir l’autorisation de traverser le district. L’approbation du ministère de la Défense est nécessaire pour que la Garde nationale d’un autre État soit déployée dans le district.

«Notre garde s’est mobilisé et était prêt, mais nous ne pouvions pas franchir la frontière vers Washington sans le OK, et cela a pris un certain temps. Nous avons continué à le faire monter sur le mât – nos généraux parlant aux généraux de la Garde nationale », a déclaré Hogan au programme« État de l’Union »de CNN.

Le Washington Post a rapporté que le gouverneur de Virginie Ralph Northam était également prêt à envoyer la Garde nationale de son état. Pendant ce temps, l’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, a également déclaré qu’il avait demandé que la Garde nationale soit mise en attente dans les jours précédant l’émeute, mais que les responsables de la sécurité de la Chambre et du Sénat l’ont refusé.

Les invocations de la loi sur l’insurrection ont eu lieu dans le passé lorsqu’un gouverneur autorise la violence ou la violation des droits ou ne peut pas contrôler la situation, a déclaré Hoffmeister.

Comme l’a dit Hoffmeister, généralement, quelqu’un «était juste assis et regardait», mais le 6 janvier, «c’était le président qui était assis et regardait».

« Ce qui est si radicalement différent maintenant, bien sûr, c’est que la personne qui déciderait d’utiliser la loi sur l’insurrection est celle-là même qui précipite la violence », a ajouté Banks.

Trump pourrait-il encore invoquer la loi sur l’insurrection?

Bien que la loi soit large et donne au président le pouvoir discrétionnaire dans son utilisation, Banks a déclaré que certaines conditions devraient être remplies avant que la Garde nationale ou l’armée en service actif d’un État ne soit déployée en vertu de la loi.

Si Trump complotait pour invoquer l’acte dans un effort pour empêcher la transition du pouvoir à Biden, il devrait le déclarer, dans le cadre de la disposition de la loi exigeant essentiellement un ordre public de cesser et de s’abstenir pour les insurgés, a déclaré Banks. .

« Il ne pouvait pas le faire subrepticement. Il devrait faire une proclamation publique et cela exposerait ses objectifs et sa justification partisane », a-t-il dit.

En outre, il est peu probable que l’armée en service actif donne suite à l’ordre dans un tel cas où il n’y a pas de violence ou d’insurrection, a déclaré Banks. « Il n’y a pas d’insurrection », a ajouté Hoffmeister. « Ils doivent franchir ce premier obstacle et avoir une insurrection. »

« Lorsque vous invoquez la loi sur l’insurrection, cela ne signifie pas nécessairement que tout va s’arrêter. Cela ne signifie pas que l’inauguration n’a pas lieu », a déclaré Hoffmeister.

Quand la loi sur l’insurrection a-t-elle été invoquée?

La loi sur l’insurrection a été invoquée tout au long de l’histoire des États-Unis à diverses fins.

Abraham Lincoln l’a invoqué dans les États du Sud pendant la guerre civile. Dwight Eisenhower l’a utilisé pour protéger les étudiants noirs déségrégeant une école à Little Rock, Arkansas. Et Lyndon B. Johnson a envoyé des troupes pour mettre fin aux émeutes dans les villes américaines à la fin des années 1960.

Hoffmeister a déclaré que certaines de ses utilisations les plus puissantes ont été d’appliquer les lois de déségrégation dans le Sud. Selon Banks, Bush a été critiqué après l’avoir invoqué en Californie dans les années 1990.

Le potentiel d’invocation de l’acte par Trump est également apparu au milieu des troubles de l’été dernier lors de manifestations pour la justice raciale. Trump ne l’a cependant jamais invoqué. Le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, s’est déclaré opposé à l’utilisation de l’armée américaine pour calmer les troubles intérieurs après que Trump eut menacé de déployer des troupes fédérales pour « dominer les rues ».

Contribution: William Cummings et John Bacon

