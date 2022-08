Qu’est-ce que la loi sur l’espionnage et comment a-t-elle été utilisée ?

Parmi les cas de fuite importants impliquant l’acte, citons celui de Daniel Ellsberg, qui a divulgué les papiers du Pentagone en photocopiant l’histoire secrète de la guerre du Vietnam et en la donnant au New York Times. Il a d’abord été accusé d’un crime en vertu de la loi sur l’espionnage, mais les accusations ont ensuite été rejetées.

Reality Winner, un ancien entrepreneur militaire, n’a pas eu cette chance. En 2018, elle a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir divulgué un rapport de renseignement classifié sur l’ingérence russe dans les élections de 2016 à The Intercept.

Comment la loi a-t-elle été appliquée ces dernières années ?

Les accusations récentes les plus médiatisées de violations de la loi sur l’espionnage ont impliqué des fuites, pas des espions. Ce n’est pas tant que le gouvernement se concentre davantage sur les fuites d’informations classifiées, mais plutôt que les procureurs ont plus d’outils à leur disposition pour faire valoir leurs arguments. Avec les e-mails, les SMS et d’autres technologies, le gouvernement peut plus facilement retracer un document et prouver qui a divulgué l’information, a déclaré M. Zaid.

Que signifie l’acte pour Trump?

On ne sait pas pourquoi M. Trump avait classifié des documents à Mar-a-Lago. Il n’y a encore aucune preuve qu’il prévoyait de publier le matériel. Néanmoins, la mauvaise manipulation de documents sensibles et leur retrait d’une installation sécurisée sont toujours interdits et peuvent mettre en danger les secrets nationaux.

Il peut être difficile de déterminer qui a précisément apporté les documents secrets à Mar-a-Lago, qui a décidé de les stocker là-bas et l’étendue de l’implication directe de M. Trump. Il est également possible que s’il n’y a pas eu de divulgation non autorisée des documents et que les procureurs ne trouvent aucune intention criminelle, le ministère de la Justice pourrait décider de ne pas poursuivre. Cela pourrait rendre particulièrement cruciale une enquête sur les raisons pour lesquelles les documents ont été emmenés à Mar-a-Lago.

Une mise en garde importante : la loi sur l’espionnage comprend une norme de négligence grave, ce qui signifie qu’un procureur n’a pas à prouver l’intention criminelle. Pourtant, les experts juridiques disent que pour le gouvernement, la priorité est probablement de récupérer les documents classifiés et sensibles – et de s’assurer qu’ils sont correctement stockés plutôt que d’être dans une boîte à Mar-a-Lago. Si le gouvernement pense avoir récupéré tous les documents secrets, les procureurs pourraient décider de ne pas poursuivre une affaire judiciaire. Mais le déroulement de l’enquête n’est pas clair.