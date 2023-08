Qu’est-ce que la loi RICO de Géorgie ? Pourquoi les procureurs ont porté des accusations de racket contre Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le procureur de Géorgie, qui a supervisé plusieurs affaires très médiatisées reposant sur une loi d’État généralement associée au crime organisé, a intenté sa plus grande affaire à ce jour contre Donald Trump et plus d’une douzaine d’autres.

Le procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, dont le bureau a enquêté sur les tentatives de l’ancien président de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État, a mené des actes d’accusation de carrière contre plus de deux douzaines de personnes liées à un empire hip-hop tentaculaire d’Atlanta, 38 membres présumés de gangs , et 25 éducateurs accusés d’avoir trompé le système scolaire public d’Atlanta.

Ces poursuites s’appuyaient sur le statut RICO anti-racket de l’État. Un ancien président et l’actuel favori pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024 – ainsi qu’un ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, plusieurs de ses avocats et des représentants de l’État – rejoignent la liste.

Son bureau enquête sur les efforts présumés de M. Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections dans l’État depuis plus de deux ans, s’ajoutant à une longue liste d’enquêtes criminelles et d’autres conséquences juridiques auxquelles est confronté l’ancien président, désormais confronté à une affaire de complot criminel massive. avec 18 co-accusés.

Le 14 août, un grand jury géorgien a rendu un acte d’accusation dans le cadre de l’enquête de l’État – distinct des accusations fédérales contre M. Trump alléguant trois complots criminels et une obstruction résultant de la subversion électorale de 2020.

L’acte d’accusation accuse M. Trump ainsi que Mark Meadows et les avocats Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Cheseboro et Jenna Ellis, entre autres, dans le cadre d’une entreprise criminelle présumée visant à rejeter illégalement le résultat des élections de l’État contre la volonté des électeurs géorgiens. .

Qu’est-ce qu’une loi RICO ?

Une loi fédérale sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues a été établie en 1970 initialement pour poursuivre la mafia et le crime organisé, mais la loi a été largement appliquée pour lutter contre la corruption, le complot, la fraude et un certain nombre d’infractions dans le cadre d’une activité criminelle coordonnée.

En 1989, la Cour suprême des États-Unis a noté que la loi avait été rédigée « de manière suffisamment large pour englober un large éventail d’activités criminelles, prenant de nombreuses formes différentes et susceptibles d’attirer un large éventail d’auteurs ».

Suite à l’effet de la loi, plus de deux douzaines d’États ont commencé à adopter leur propre ensemble de lois dans le cadre de régimes similaires. En règle générale, ces lois permettent aux procureurs d’inculper plusieurs personnes qui commettent des crimes distincts alors qu’elles sont engagées dans une entreprise commune.

Les dispositions RICO de la Géorgie, vieilles de près de 40 ans, sont considérées comme plus étendues que la loi fédérale.

L’État érige en crime le fait de rejoindre, de contrôler ou de conspirer avec une «entreprise» par le biais d’un «schéma d’activité de racket» – mais un stratagème n’a pas besoin d’être couronné de succès pour que les procureurs portent plainte.

Les procureurs doivent convaincre un jury hors de tout doute raisonnable qu’au moins deux de ces activités de racket sont liées. Dans ce cas, ces crimes auraient été commis dans une tentative de saper et d’annuler les résultats électoraux légaux de la Géorgie.

« Cela permet à un procureur de poursuivre le chef d’une organisation, vaguement définie, sans avoir à prouver que ce chef s’est directement engagé dans un complot ou dans des actes qui ont violé la loi de l’État », a déclaré Michael Mears, professeur à la John Marshall Law School. Le New York Times. « Si vous êtes procureur, c’est une mine d’or. Si vous êtes un avocat de la défense, c’est un cauchemar.

Comment cela s’applique-t-il dans le cas des élections de 2020?

L’acte d’accusation allègue 40 crimes distincts et 161 actes différents liés à un complot criminel présumé.

Les 19 accusés dans l’acte d’accusation sont inculpés en vertu du statut RICO. M. Trump est également accusé de 12 autres crimes.

Le chef 28, par exemple, adresse l’appel téléphonique de M. Trump avec son ancien chef de cabinet et désormais co-accusé Mark Meadows au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour « trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous » pour gagner la Géorgie.

Cette accusation est pour « sollicitation de violation de serment par un officier public ».

Plusieurs chefs d’accusation concernent la violation du logiciel des machines à voter et un complot visant à accéder illégalement aux machines à voter, dont certaines ont été supprimées – « y compris des images de bulletins de vote, des logiciels d’équipement de vote et des informations personnelles sur les électeurs » – puis « distribuées à d’autres membres de l’entreprise, y compris les membres dans d’autres États.

Ces accusations incluent complot en vue de commettre un vol d’ordinateur, complot en vue de commettre une intrusion informatique et complot en vue de commettre une invasion informatique de la vie privée.

« La loi sur le racket ne se limite pas à un seul crime, elle essaie d’avoir une vue d’ensemble », a déclaré Morgan Cloud, professeur de droit à l’Université Emory, à CBS News. « Il ne doit pas s’agir d’un seul événement isolé, mais d’une série d’actions interdépendantes. »

Quels autres cas RICO Fani Willis a-t-il poursuivis?

Lors d’une conférence de presse annonçant l’inculpation de plus de deux douzaines de membres présumés de gangs l’année dernière, Mme Willis a déclaré: « Je suis fan de RICO. »

L’année dernière, son bureau a inculpé les rappeurs Young Thug et Gunna et 26 autres personnes dans un Boîtier RICO 65 points suite à un 88 pages acte d’accusation du grand jury qualifiant leur groupe YSL de «gang de rue criminel» à l’origine de 182 cas d’activités de gangs et de complots criminels.

Son bureau a également mené des inculpations RICO contre 12 membres présumés du gang des Bloods, dont le rappeur YFN Lucci, et 26 membres présumés du gang Drug Richlié à une série de vols et d’invasions de domicile à travers Atlanta.

Dans une affaire controversée de 2014, elle a été procureure principale dans une affaire RICO impliquant 35 éducateurs d’écoles publiques d’Atlanta liée à un tristement célèbre scandale de tricherie, aboutissant finalement à des condamnations pour racket. contre 11 personnes sur 12 accusé de manipuler les résultats des tests standardisés des élèves.

À la suite des accusations de RICO contre des membres présumés du gang Drug Rich, accusés d’une série de vols et de fusillades très médiatisés impliquant des riches d’Atlanta, Mme Willis a déclaré aux journalistes: «Si vous pensiez que Fulton était un bon comté pour amener votre crime, pour amener votre violence, tu te trompes et tu vas en subir les conséquences.