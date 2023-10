Intervenant 1 : Alors, qu’est-ce que la livraison de matelas à gants blancs ? Qui pourrait vouloir s’assurer de l’obtenir et quelles marques le proposent ? Nous allons en parler dans la vidéo d’aujourd’hui. Hey comment ça va? C’est Owen. Je suis un utilisateur de Cnet et nous avons une petite vidéo rapide couvrant essentiellement l’ensemble du processus de livraison de gants blancs. La livraison de gants blancs est une sorte de terme fourre-tout pour l’installation du matelas à domicile. La grande majorité des lits que vous achetez en ligne sont livrés dans une boîte via FedEx ou UP, [00:00:30] et le processus de déballage de ces lits est assez rapide et facile à faire, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront peut-être pas s’occuper de ce processus. Et la livraison avec des gants blancs est l’alternative. Donc, si vous obtenez un matelas livré avec des gants blancs, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Premièrement, vous ne devriez pas avoir à faire le gros du travail. Haut-parleur 1 : Tout ce que vous avez à faire est de laisser les gens entrer dans votre maison. Désormais, selon la marque, le lit apparaîtra en taille réelle, ce qui est vraiment idéal à mon avis, car vous n’avez pas à vous soucier du processus de dégazage. Certaines autres marques que nous avons vues le feront [00:01:00] ayez simplement le lit dans la boîte dans laquelle il serait normalement expédié. Ils demanderont simplement à quelques personnes de faire le processus de déballage pour vous. Donc, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir la porte et vous aurez un tout nouveau matelas en quelques minutes, ce qui est plutôt cool. Je veux parler de quelques autres avantages de la livraison en gants blancs, mis à part le fait que vous n’avez pas vraiment besoin de faire grand-chose. Et le premier et le plus important à mon avis est que neuf fois sur 10, ils se débarrasseront de votre ancien matelas si vous le souhaitez. Intervenant 1 : Se débarrasser d’un vieux matelas peut être très pénible. Vous devrez peut-être vous coordonner avec votre service de gestion des déchets pour qu’il les emporte. [00:01:30] Vous devrez peut-être le charger dans une voiture ou un camion et l’emmener à la décharge. Si vous n’avez personne dans votre voisinage immédiat qui peut utiliser votre ancien matelas et continuer à lui donner un peu de vie, alors se débarrasser de l’ancien matelas peut être une véritable douleur et la livraison avec des gants blancs élimine cela. L’autre avantage, je pense, est de ne pas avoir à gérer de déchets. Une chose que nous avons souvent vécue, ce sont les déchets de plastique et de carton qui accompagnent le déballage d’un matelas, et nous devons les apporter nous-mêmes à la benne, ce qui n’est pas notre activité préférée. Et puis le dernier point dont j’ai parlé brièvement il y a une seconde, c’est [00:02:00] que vous n’avez pas du tout à vous soucier du processus de dégazage, en supposant que la marque expédie son matelas en taille réelle. Haut-parleur 1 : Donc, si le matelas apparaît en taille réelle, vous n’avez pas à gérer l’odeur provenant du processus de dégazage et le lit est prêt à passer la première nuit à son niveau de fermeté prévu, ce qui est plutôt bien. Les deux seuls gros inconvénients que je vois à la livraison avec des gants blancs sont que, premièrement, cela peut souvent coûter plus cher. Nous allons parler ici de certaines marques qui effectuent des livraisons en gants blancs dans une seconde. Vous pouvez souvent bénéficier d’une livraison en gants blancs moyennant des frais supplémentaires. Et puis l’autre c’est que le lit va [00:02:30] Il faut souvent plus de temps pour arriver à votre porte si vous disposez d’une option de livraison en gants blancs plutôt que directement dans une boîte. Dans une boîte. Le lit peut arriver en une semaine, voire quelques jours, mais il y a juste plus de logistique en coulisses pour qu’une équipe de livraison effectue la livraison en gants blancs. Cela peut donc prendre un peu plus de temps pour que votre nouveau matelas arrive avec cette méthode et avec certaines marques, car ils effectuent une livraison en gants blancs sans frais supplémentaires, si vous souhaitez retourner le lit, c’est à ce moment-là que le coût entre en jeu. peut aussi être un peu un inconvénient pour le haut-parleur 2 : les personnes qui [00:03:00] souhaitent retourner ou échanger leur matelas. Quant à savoir qui devrait opter pour une livraison avec des gants blancs, je dirais premièrement que si vous avez juste du mal à soulever des objets, ces lits peuvent parfois devenir très très lourds, par exemple bien plus de 150 livres et ils sont vraiment gros. Donc, si vous avez du mal à soulever des objets et que vous n’avez pas de personnes dans votre voisinage immédiat qui peuvent venir vous aider à emballer un matelas, la livraison avec des gants blancs pourrait être la solution. De plus, quelqu’un qui vit dans un endroit qui pourrait être difficile d’accès pour FedEx ou UP, comme si vous vivez dans un grand immeuble, le matelas sera probablement simplement livré à votre courrier. [00:03:30] chambre et ensuite tu devras traîner cette chose jusqu’à ton appartement. Désormais, de nombreuses marques proposent la livraison de gants blancs sans frais supplémentaires, ce qui est plutôt fantastique. Intervenant 2 : Le premier et probablement le plus populaire sera le canapé de la marque. Quel que soit le lit que vous décidez de commander sur canapé, il sera livré via cette méthode. Et le problème avec eux, c’est qu’ils n’ont pas leurs matelas enroulés dans une boîte et que leur équipe s’occupe du déballage pour vous. Ces lits apparaissent en taille réelle, ce qui est en quelque sorte ma version idéale de la livraison avec des gants blancs. La marque Purple assurera également la livraison de gants blancs pour [00:04:00] certains matelas. Ils proposent trois collections de matelas différentes. Nous avons fait beaucoup de choses sur ces lits, alors assurez-vous de regarder ci-dessous dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur leur collection essentielle. Ils arrivent tous au lit dans un sac ou en méthode lit dans une boîte pour leur collection plus premium. Ils se présentent dans une boîte ou un sac, mais quelqu’un s’occupera du déballage ou du déballage pour vous pour leur collection de luxe. Haut-parleur 2 : Bien que ceux-ci arrivent en taille réelle comme les lits du canapé, donc en fonction du lit que vous obtenez en violet, ils feront la livraison avec des gants blancs. Tempur-Pedic fait également principalement [00:04:30] livraison de gants blancs. Ils ont un matelas qui arrive dans un sac, et c’est en quelque sorte toute la proposition de valeur de ce matelas. Mais presque tous leurs autres matelas arriveront en taille réelle via une livraison en gants blancs. La marque avocat effectuera également la livraison de gants blancs moyennant des frais supplémentaires avec Dream Cloud. Et il y a certaines marques que nous souhaiterions que la livraison de gants blancs soit une norme, à savoir l’avocat, car ces lits sont incroyablement lourds. Leur matelas phare vert avocat est l’un de nos latex préférés de tous les temps. [00:05:00] des lits hybrides en mousse, mais cette chose est super lourde et difficile à déplacer. Pour référence, un king size pèse environ 175 livres. C’est donc vraiment difficile pour nous de nous déplacer. Et je pense qu’étant donné qu’il s’agit d’une marque plus axée sur le luxe, la livraison de gants blancs ajouterait un peu à cela. Intervenant 2 : Quoi qu’il en soit, la livraison en gants blancs est un processus agréable pour beaucoup de gens. Il y a ces marques que je viens de mentionner qui le proposent sans frais supplémentaires. La plupart du temps, si vous achetez un matelas, vous pouvez l’obtenir moyennant des frais supplémentaires, qui dépendent de la personne que vous recherchez. [00:05:30] êtes et où vous habitez, cela pourrait en valoir la peine pour vous. Assurez-vous donc d’y penser lorsque vous achetez votre prochain matelas, car 99 fois sur cent, ce matelas apparaîtra dans une boîte. Et si vous ne pouvez ou ne voulez pas le déballer, ce sera un mauvais moment pour vous. Mais c’est à peu près tout ce que j’ai pour vous dans cette vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Montez ci-dessous dans la section commentaires. Optez-vous pour une livraison en gants blancs ? Même si cela coûte plus cher, faites-le-nous savoir et il y aura une tonne de choses dans la description, notamment sur les marques que j’ai mentionnées. Si vous avez trouvé cela vraiment utile ou intéressant, donnez un coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne. Mais ça va le faire pour moi. C’est sur Aine à la maison. [00:06:00] Je te verrai dans le prochain.