LA nouvelle série documentaire Murder Among The Mormons enquête sur trois attentats à la bombe en 1985 qui ont envoyé des ondes de choc à Salt Lake City, et plonge dans la fameuse «lettre de la salamandre».

La lettre aurait été écrite par Martin Harris, une figure importante de l’histoire des premiers mormons, et donnait une version très différente des racines de la religion de la version des événements de l’Église.

1) Qu’est-ce que la lettre de la salamandre?

La lettre de la salamandre était un document qui présentait une vision controversée du mouvement des saints des derniers jours.

Il présentait une vue de la vie de Joseph Smith, fondateur des saints des derniers jours, qui était en contradiction avec l’histoire consignée acceptée de l’église que Smith a établie.

Il a été découvert en 1893 par Mark Hofmann, qui a été élevé dans une famille pieuse mormone à Salt Lake City, où l’église a son siège.

La lettre aurait été écrite par Martin Harris, une figure importante de l’histoire des premiers mormons.

Il a été acheté par le consultant financier Steven Christensen de Hofmann pour 40 000 $ (28 700 £), qui a ensuite fait don de la lettre à l’église.

Hoffmann a été pris dans une explosion alors qu’il portait une série de documents qui étaient censés contenir des «révélations explosives et embarrassantes sur l’église mormone», et supposément inclus la lettre.

Pendant que la police enquêtait sur l’affaire, il a été constaté que Mark, la victime supposée de l’attentat, avait falsifié des documents et avait l’intention de se suicider après avoir orchestré deux attentats à la bombe.

L’un d’eux dans un immeuble de bureaux a été témoin du meurtre de son collègue marchand de documents et consultant financier Steven Christensen.

L’autre a tué l’épouse de l’un des anciens associés de Christensen, Kathy Sheets, devant sa maison de vacances.

Hofmann a été arrêté en janvier 1986 et après avoir d’abord protesté contre son innocence, il a plaidé coupable à deux chefs de meurtre au deuxième degré, un chef de vol par tromperie pour contrefaçon et un chef de fraude.

Pourquoi la lettre de la salamandre était-elle si controversée?

Selon l’histoire de l’Église, Smith a reçu la visite d’un ange qui lui a donné des plaques d’or, qu’il a traduites dans le Livre de Mormon.

Mais dans la lettre de la Salamandre, l’auteur a affirmé que Joseph Smith lui avait dit qu’il avait été conduit aux plaques d’or, non pas par un ange, mais par une salamandre blanche.

Hofmann a affirmé que son document était la toute première traduction des plaques par Smith.

Il a affirmé que lui et sa femme, Dorie, l’avaient trouvé coincé entre les pages d’une vieille bible familiale. Il a été considéré comme validant l’église et a lancé la carrière de Hofmann en tant que collectionneur.

Cette lettre controversée a menacé de détruire les fondations mêmes de l’église et aurait conduit un certain nombre de personnes à quitter l’institution.