Qu’est-ce que la Kings League de Pique ? Chicharito, cartes dorées, plus

Gerard Pique a une vision unique du football et la Kings League a de nouveaux aspects amusants. Manuel Queimadelos / Images sportives de qualité / Kosmos

BARCELONE, Espagne – L’ancien défenseur de Barcelone et d’Espagne, Gerard Pique, nous a apporté la Coupe du monde de ballons, la Coupe Davis de tennis remaniée, est le président du FC Andorre, qui joue en deuxième division espagnole, et cherche maintenant à attirer un nouveau public. football avec le lancement de la Kings League.

La ligue a débuté dimanche à Barcelone avec des équipes présidées par Sergio Aguero et Iker Casillas, des joueurs du calibre de Javier “Chicharito” Hernandez de LA Galaxy et des spectateurs VIP dans les tribunes, dont Jordi Alba de Barcelone et le coéquipier de Hernandez Galaxy Riqui Puig.

Pique a annoncé ses plans pour la Kings League en novembre, quelques jours seulement après sa retraite du football professionnel, où il a passé plus d’une décennie au sommet du jeu avec le Barça. Il a fait cette annonce lors d’une interview sur Twitch avec le populaire streamer espagnol Ibai Llanos, qui est un élément clé du projet. Mais de quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce que la Ligue des Rois ?

Il s’agit d’une compétition à 12 équipes, avec des présidents de chaque équipe issus du monde du football, du streaming et des médias sociaux. Le format est à sept et chaque équipe a une équipe de 12 joueurs. Les 10 premiers joueurs ont été sélectionnés via un brouillon, qui a été diffusé sur Twitch en décembre, parmi les joueurs qui s’étaient inscrits en novembre – tout le monde pouvait s’inscrire. Les 11e et 12e joueurs sont des ringers, dans la plupart des cas d’anciens professionnels, mais dans certains cas, ce sont aussi des professionnels actuels. Le 11e joueur doit être le même joueur toute la saison. Le 12ème joueur peut changer de semaine en semaine.

La meilleure comparaison sportive est peut-être le cricket, où des versions raccourcies du jeu, telles que T20, ont été introduites pour accélérer les matchs et créer un drame instantané.

Qui sont les stars?

Chicharito était la plus grande star présentée lors de l’événement ce week-end. Manuel Queimadelos / Images sportives de qualité / Kosmos

Pique, vêtu d’un costume bleu, d’un t-shirt blanc et de baskets élégantes, s’est assis dans la loge VIP avec ses deux fils pour regarder l’action se dérouler au début de la ligue dimanche.

“Il devient vraiment nerveux en regardant les matchs”, a déclaré le directeur général de la ligue, Oriol Querol, à ESPN.

Pique est cependant loin d’être le seul grand nom impliqué.

Llanos, avec plus de huit millions d’abonnés sur Instagram, est un autre grand attrait pour les fans locaux. Il est l’un des nombreux streamers apportant une démographie différente au projet, attirant ce que Pique espère être un nouveau public plus jeune dans le jeu.

Cependant, il y a aussi des footballeurs impliqués, bien sûr. Casillas et Aguero sont tous deux présidents d’équipes de la ligue – Kunisports et 1K – avec l’ancien international argentin Martin Posse intégré aux côtés de l’entraîneur Aguero.

Côté joueurs, à 31 ans, Carles Planas, l’ancien défenseur de Barcelone et du Celta Vigo, fait partie des onzièmes hommes hors concours. Il est actuellement sans club dans le jeu professionnel. Dimanche, l’ancien international espagnol et vainqueur de la Coupe du monde Joan Capdevila était également impliqué, marquant le but de la victoire lors d’un match final houleux pour les Saiyans de TheGrefg contre les Porcinos de Llanos.

Le format convient aux joueurs plus techniques, donc l’ancien milieu de terrain de l’Espanyol Joan Verdu et l’ancien joueur du Real Madrid et du comté de Derby Alberto Bueno se sont démarqués plus que des attaquants prolifiques tels que Sergio Garcia et Raul Tamudo, qui ont tous deux joué pour l’Espanyol, et Jonathan Soriano, qui a marqué. 172 buts en 202 matchs pour le FC Salzbourg.

Chicharito était la plus grande star du spectacle, mais l’attaquant mexicain n’a pas pu empêcher Porcinos de tomber à la défaite. En raison de ses engagements avec le Galaxy, il est peu probable qu’il puisse à nouveau figurer.

Quel est le niveau ?

“Certaines personnes pensent [projects like these] sont récréatifs, mais c’est bien plus que cela, c’est une excellente opportunité pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré Chicharito à ESPN. “Le niveau m’a vraiment surpris, même si ce qui ne m’a pas surpris, c’est l’intensité et l’envie avec lesquelles tout le monde a joué. Je ne voulais pas venir de Los Angeles juste pour tuer le temps. Je voulais jouer, gagner, marquer…”

Au-delà des professionnels anciens et actuels, la majorité des joueurs sélectionnés dans le repêchage jouent soit dans le football local hors championnat, soit ont une formation dans l’une des grandes académies de la ville catalane, au Barca ou à l’Espanyol. Ils reçoivent tous les mêmes frais fixes par la ligue pour jouer.

L’un des noms sélectionnés dans le projet peut également vous sembler familier : David Alba. Il est le frère de l’arrière gauche du Barca Jordi et la famille Alba était présente pour voir David, portant le maillot n°10, prendre le dessus sur Chicharito.

Quelles sont les règles?

Chicharito mène son côté. Manuel Queimadelos / Images sportives de qualité / Kosmos

Les 12 équipes s’affrontent chaque dimanche dans des matchs de 40 minutes (deux mi-temps de 20 minutes) et s’affronteront deux fois au cours de la saison. Le format est à sept, mais il y a des rebondissements, les fans pouvant voter pour certaines règles.

“J’aime l’interaction avec les fans et les règles”, a ajouté Chicharito. “C’est de cela qu’il s’agit. Gérard est quelqu’un qui ose innover et donner suite à des choses que les gens ont peut-être peur de faire.”

Les coups d’envoi sont de style water-polo, ce qui signifie que les deux équipes s’alignent sur leur ligne de but, puis se précipitent vers le ballon au milieu lorsque la sonnerie retentit. Il y a des hors-jeu, des remplacements illimités et des poubelles pour les cartons jaunes et rouges – deux minutes pour le premier et cinq minutes pour le second.

Il y a aussi VAR, mais uniquement sur demande. Chaque équipe peut demander au VAR de revoir une décision une fois dans un match. S’ils obtiennent gain de cause dans leur appel, ils conserveront leur option de se tourner à nouveau vers le VAR. S’ils se trompent, ils n’ont pas une autre chance d’utiliser VAR.

“Nous avons décidé qu’il valait mieux limiter le temps d’intrusion du VAR dans un match”, a déclaré Pique dimanche, avec un calendrier serré pour s’adapter à tous les matchs dans le créneau horaire imparti.

Si les matchs sont nuls, il y a une séance de tirs au but, mais pas comme nous le savons. Les joueurs commencent à la ligne médiane et ont cinq secondes pour marquer.

La plus grande différence, cependant, est peut-être la carte en or sélectionnée par les entraîneurs avant le match. Ils sélectionnent parmi cinq cartes (mais ne savent pas ce qu’ils choisissent): pénalité instantanée, voler une carte, retirer un joueur adverse pendant deux minutes, tout but marqué dans la minute suivante compte double et une carte joker. Avec la carte joker, les entraîneurs peuvent choisir d’utiliser l’une des cartes susmentionnées.

“Certains présidents étaient en faveur des cartes et d’autres étaient contre”, a déclaré Querol. “Nous avons donc laissé la décision aux fans.”

Le plus grand drame découlant des cartes est survenu lors du premier match. À 3-2, le 1K de Casillas a joué la carte du joker, choisissant un penalty, mais les Kunisports d’Aguero se sont précipités pour voler la carte et se donner un penalty, remportant le match 4-2.

Où peut-on le regarder ?

Tous les matchs sont diffusés sur la chaîne Twitch de la ligue et les équipes diffusent également leurs matchs sur leurs chaînes respectives. Sur les différents flux, la ligue indique que l’audience a culminé à environ 800 000 téléspectateurs dimanche. Il existe également une couverture étendue sur les médias sociaux et met en évidence des packages sur YouTube.

“Tout ce qui est fait, sur les réseaux sociaux, Twitch, est avec une approche approfondie ; le produit est fantastique”, a déclaré Chicharito. “Je ne pense toujours pas que nous soyons conscients de l’impact que cela peut avoir.”

Les fans ne peuvent pas encore assister aux matchs, qui se déroulent dans un port industriel à côté de l’aéroport de Barcelone, mais Querol dit qu’ils espèrent avoir une capacité d’environ 300 spectateurs à l’avenir. La taille et l’emplacement du lieu ne permettent pas beaucoup plus à ce stade.

Et ensuite ?

Gerard Pique a quitté Barcelone et a pris sa retraite à 35 ans en novembre. Alex Caparros/Getty Images

Pique travaille sur de nombreux projets, mais la Kings League en est une qui, selon lui et son équipe autour de lui, a des possibilités d’expansion.

“Il y a beaucoup de plans”, a déclaré Querol. “Mais, pour l’instant, nous venons de lancer la Kings League et d’annoncer la Queens League, la ligue féminine qui débutera en mai. C’est là où nous en sommes en ce moment.

“Après cela, il y a de nombreux projets, mais nous voulons également améliorer et affiner le produit, en répondant aux attentes que nous avions. Évidemment, il y a beaucoup d’idées à développer, mais l’essentiel est que le produit que nous avons fonctionne bien. , ce n’est que la première semaine, puis la Queens League, qui débutera en mai.”

Alors, les franchises de la Kings League ? Prochain arrêt, Londres et Los Angeles ?

« Certainement, pourquoi pas ? Chicharito sourit. “Il faut toujours viser les étoiles.”